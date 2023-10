Identifican a algunas víctimas del tiroteo de Maine: ¿quiénes son?

El pasado 25 de octubre, un hombre abrió fuego de forma indiscriminada en el boliche Just in Time y en el restaurante Schemengees Bar & Grille, en la ciudad de Lewiston, en Maine. A días del violento tiroteo, las autoridades continúan trabajando en identificar a las 18 personas que fallecieron en el tiroteo.

Las víctimas del tiroteo de Maine incluyen personas que estaban disfrutando de un torneo de cornhole, así como quienes se encontraban cenando en el restaurante, que ese día tenía un descuento especial y a quienes pasaban tiempo en familia en el boliche. Algunas han sido identificadas por sus familiares.

Tricia Asselin

La mujer de 53 años, quien trabajaba medio tiempo en el boliche Just in Time de Lewiston, se encontraba jugando a los bolos con su hermana cuando el atacante abrió fuego. "Lo que me dijeron es que cuando todo empezó, ella corrió hacia el mostrador y comenzó a llamar al 911, y fue entonces cuando le dispararon", dijo su hermano DJ Johnson a CNN. "Esa era ella. No iba a huir. Iba a intentar ayudar", afirmó el hombre y confirmó que su otra hermana logró escapar.

"Hablábamos probablemente tres o cuatro veces por semana y nos enviábamos mensajes de texto todos los días", declaró el hermano de la víctima. "Su hijo fue toda su vida. Desde el día en que nació hasta ayer. Ella hizo todo por él... él era su mundo", explicó Johnson.

Joseph Walker

El hijo del concejal de la ciudad de Auburn, en Maine, falleció en el restaurante Schemengees Bar and Grille. En entrevista con WGME, Leroy Walker habló sobre su hijo y como fue notificado de la muerte de Joseph tras 14 horas de espera. Según reporta la filial de CNN, la policía local le dijo a la esposa de Walker que el hombre trató de detener al atacante con un cuchillo, fue entonces cuando fue asesinado. "Mi hijo era querido por miles de personas", dijo Walker

Bryan MacFarlane

El hombre de 40 años se encontraba en el restaurante de Lewiston participando en un torneo de cornhole junto con otras personas de la comunidad sorda local. "Crecí en Maine y la comunidad de sordos es una comunidad muy unida", dijo Keri Brooks, a CNN. "No solo mató a mi hermano, sino también a mis amigos", recalcó. MacFarlane fue una de las primeras personas sordas en obtener la licencia de conductor comercial en el estado de Vermont. "Muchos estados no permiten que las personas sordas conduzcan camiones, así que estoy muy orgulloso de él por lograrlo. Trabajó como camionero durante varios años", compartió la joven.

Peyton Brewer-Ross

El hombre de 39 años participaba en el torneo de cornhole cuando el atacante abrió fuego en el restaurante. Su hermano contó al medio que Payton tenía una hija de dos años, Elle, "amaba ser padre más que cualquier otra cosa", dijo y agregó "Es surrealista y triste. Ahora mi hermano ya no está aquí junto con otras 17 personas. Es tan increíble que esto pueda seguir ocurriendo una y otra vez y nada cambie".

Arthur Strout

Conocido como Artie, el hombre estaba en el restaurante cuando el atacante comenzó a disparar. Su padre, Arthur Strout Sr., había estado en el lugar 10 minutos antes. "Estuve junto a él justo antes de que ocurriera", dijo Bernard a WBZ. "No me había alejado demasiado en el coche cuando recibí una llamada telefónica diciendo que había un tiroteo allí y yo sabía dónde estaba él en el lugar", agregó.

Bob Violette

El hombre de 76 años era instructor de bolos y se encontraba dando una clase a un grupo de niños en el boliche cuando inició el tiroteo. Su hija confirmó su muerte a WBZ.

Steve Vozzella y Billy Bracket

Ambos hombres se encontraban en el torneo de cornhole de la comunidad sorda de Lewiston en el restaurante. Sus muertes fueron confirmadas por el Centro Educacional para los Sordos de Maine, apunta el medio.

Josh Seal

El hombre era un intérprete de lengua de señas y se encontraba participando en el torneo de cornhole. Él había ganado notoriedad durante la pandemia, ya que se convirtió en uno de los traductores principales de las conferencias diarias sobre COVID, de la gobernadora de Maine, Janet Mills, y el Dr. Nirav Shah, reportó WGME.