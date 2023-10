Colombiano da angustiante relato de la masacre en Estados Unidos: 'Entré en shock'

A esta hora, unos 80 agentes del FBI están ayudando a las autoridades a buscar a Robert Card, el principal sospechoso de los dos tiroteos que en la noche del miércoles pasado se cobraron la vida de 18 personas en la localidad estadounidense de Lewiston, en el estado de Maine. Un colombiano asegura que estuvo a pocos metros de uno de los tiroteos.



Se trata de Dani Córdoba Muñoz, quien en declaraciones a Noticias Caracol, narró que estuvo cerca del lugar donde ocurrió uno de los tiroteos. Este joven contó que estaba conduciendo su vehículo en dirección a la casa de su hermano cuando escuchó las detonaciones.



“Cuando yo escuché el tiroteo, ya estaba a dos minutos de la casa de mi familiar y todo ocurrió a dos millas de la casa de él. Lo único que yo hice fue orillarme porque había mucha Policía en el lugar. Todos quedamos asustados, todos en shock, porque no sabíamos (qué pasaba). Sentí miedo porque nunca había escuchado tantos disparos en una sola vez”, relató Córdoba



El joven señaló que en medio de la angustiosa situación, su hermano lo llamó y le preguntó por su paradero y bienestar. “Él me dijo: ‘¿Dónde estás?, ¿ya llegaste? Dame una respuesta'. Yo le dije que había escuchado los tiros, pero que no sabía qué había pasado. Luego él me dijo que me encerrara y fuera a un lugar seguro porque estaban matando gente y que ya había varios muertos”, rememoró el colombiano según el medio en mención.



Se escondió en una bodega

Córdoba contó que llegó a una especie de bodegas sobre la carretera y allí se quedó dentro de su vehículo.



“Hay mucha policía rondando y parando carros. Te dicen que te mantengas en casa y que no salgas. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, no hemos podido trabajar, las empresas están paradas”, recordó el hombre de lo que fueron esos momentos de angustia.



Con respecto a los constantes tiroteos en EE. UU., el migrante afirmó: “Lamentablemente sí, el uso de armas aquí está muy salido de las manos. He escuchado por ahí que dicen que hay más armas que gente aquí, entonces sí está feo. Yo llevo dos años aquí en Estados Unidos, en este estado. Hace un año pasó algo similar, pero no fue tan desastroso. Uno anda con miedo porque es bastante peligroso andar por ahí”.

