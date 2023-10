Él es Robert Card, sospechoso de tiroteo en EE. UU.: exmilitar y con problemas mentales

Las autoridades siguen buscado intensamente este jueves a un reservista del ejército que abrió fuego en un bowling y en un bar-restaurante del noreste de Estados Unidos, matando a 18 personas y dejando a unas 50 más heridas.



Las matanzas ocurrieron la noche del miércoles en la ciudad de Lewiston, la segunda del estado de Maine, donde se instó a la población a permanecer en sus casas por el riesgo que supone este hombre "armado y peligroso", que se dio a la fuga tras los tiroteos.



La policía identificó al atacante como Robert Card, de 40 años, y difundió su fotografía. Por el momento se desconocen sus motivaciones. Según CNN, que cita fuentes de la policía, Card es un instructor certificado y reservista del ejército.



La identidad del atacante se pudo conocer gracias a que su rostro fue captado en cámaras de seguridad y luego rastreado mediante reconocimiento facial.

Se sabe que el sujeto nació el 4 de abril de 1983 en un pequeño pueblo cercano a Lewiston llamado Bowdoin, en el mismo estado.



La gobernadora de Maine, Janet Mills, confirmó este jueves que son 18 los muertos en el tiroteo.



"Nuestros hospitales no están equipados para gestionar este tipo de tiroteo", precisó, añadiendo que había entre 50 y 60 heridos.



El responsable de la seguridad pública de Maine, Mike Sauschuck, dijo a la prensa que las calles están llenas de policías que buscan al sospechoso. "Tenemos literalmente a cientos de policías que trabajan en todo el estado de Maine para localizar a Card", afirmó.



Según han informado varios medios, y a partir de un reporte difundido en redes, Card también estuvo durante dos semanas internado en un centro de salud mental durante el verano de este 2023, aunque no especificaron sobre el tratamiento.



El hombre aseguró escuchar voces en su cabeza y amenazó con perpetrar un tiroteo en la base de entrenamiento militar en Saco, también en el estado de Maine.



Esta nueva matanza, una de las más mortíferas desde la de Las Vegas en 2017, se añade a la larga lista de tiroteos que enlutan regularmente a Estados Unidos, donde las arman pululan y son fáciles de adquirir.



Tras haber sido informado de lo ocurrido, el presidente Joe Biden se ausentó de una cena de Estado en honor al primer ministro australiano para comunicarse con funcionarios locales y ofrecerles el apoyo federal, según la Casa Blanca.

Así lucía el sospechoso

Las fotos divulgadas del sospechoso muestran a un hombre con barba, vestido con una chaqueta café, pantalones azules y zapatos marrones, empuñando un rifle semiautomático.



Según Sauschuck, la policía halló una camioneta blanca abandonada a una decena de kilómetros de Lewiston.



Los tiroteos ocurrieron al menos en dos lugares: una bolera (bowling) y un bar-restaurante. El FIB de Boston señaló que participa también en la búsqueda del sospechoso.



Varios medios mencionaron también un tiroteo en un centro de logística de un supermercado Walmart, pero las autoridades no lo han confirmado.

Difícil situación en Lewiston

"Es una situación abrumadora. Nunca habíamos vivido algo así", declaró a la televisión local Cynthia Hunter, que vive en Lewiston desde 2012. Las escuelas públicas permanecerán cerradas el jueves, informó un funcionario local en X (anteriormente Twitter).



"Estoy horrorizado por lo que pasó en Lewiston esta noche", dijo el representante de Maine Jared Golden en un comunicado.



Estados Unidos tiene más armas que habitantes: un adulto de cada tres posee al menos un arma y casi un adulto de cada dos vive en una casa donde hay un arma. La consecuencia de esta proliferación es la altísima tasa de muertes por armas de fuego, incomparable con la de otros países desarrollados.



Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, y el ataque del miércoles es el más mortífero registrado durante el período, según la asociación Gun Violence Archive (GVA).



Los esfuerzos por endurecer el control de armas en ese país han chocado durante años con la oposición de los republicanos, defensores acérrimos del derecho constitucional a portar armas. La parálisis política se mantiene pese a la indignación generalizada por los recurrentes tiroteos.

Lewiston, Maine. Foto: Google Street View.



