Hallan más fallecidos en la zona del derrumbe en Florida

Más cuerpos fueron hallados entre los escombros del edificio que se desplomó la semana pasada en Florida, pero la esperanza de encontrar sobrevivientes disminuía el miércoles, cuando la búsqueda de 149 personas aún desaparecidas entró en su séptimo día.



(Lea aquí: Derrumbe en Miami: se filtra llamada del primer rescatista)

Un bloque de 55 apartamentos frente al mar, parte del complejo Champlain Towers South ubicado en Surfside, cerca de Miami, se derrumbó la madrugada del jueves pasado en uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos. Al menos 12 muertos fueron confirmados. Y el número de víctimas debería seguir aumentando.



"En las últimas 12 horas, hemos encontrado más personas. Lamentablemente, no están vivas", declaró a CNN el miércoles el coronel Golan Vach, comandante de la unidad del ejército israelí que colabora con las operaciones de búsqueda y rescate. "No puedo dar el número preciso porque las familias no han sido todavía notificadas", añadió.



El saldo oficial de muertes no incluye estos últimos cuerpos hallados. Vach explicó que él y otros rescatistas habían encontrado lo que llamó túneles entre los escombros, y en un caso ese espacio estaba entre balcones de apartamentos que se desplomaron. "Entre ellos quedaba un gran espacio de aire", dijo. "Nos arrastramos por esos túneles. Llamamos a las personas y, lamentablemente, no encontramos nada".



Vach dijo que la posibilidad de encontrar sobrevivientes tanto tiempo después del colapso era "muy, muy escasa". "Debemos ser realistas", señaló. Un venezolano y una uruguaya-venezolana fueron identificados entre los fallecidos. Hay al menos otros 29 latinoamericanos de los que todavía no se tienen noticias: nueve de Argentina, seis de Colombia, seis de Paraguay, cuatro de Venezuela, tres de Uruguay y uno de Chile.



AFP