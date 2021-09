Marvin Washington: de jugador de la NFL a empresario del cannabis

Marvin Washington tenía 34 años cuando decidió dejar el fútbol americano, el cual jugó por 11 años y con el que ganó un Súper Tazón con los Broncos de Denver. La recuperación de una cirugía para reparar un tendón desgarrado de los cuádriceps no fue posible.



Era su séptima cirugía como miembro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por su sigla en inglés). El costo físico del deporte es implacable y no es extraño ver a jugadores retirarse en sus años más productivos citando dolor, fatiga mental y estrés emocional.

No fue sino 14 años después, alrededor de 2013, que Washington encontró una forma de lidiar con las secuelas: el CBD, uno de los compuestos no psicoactivos del cannabis. Las propiedades curativas del CBD ayudan con enfermedades cardíacas, cáncer, ansiedad, depresión, alivio del dolor e inflamación, dicen las empresas de un mercado que se estima alcance 2.740 millones de dólares en 2021.



Sin embargo, los escépticos de la legalización de los derivados del cannabis aseguran que estas propiedades no están completamente confirmadas y merecen mayores estudios.



Marvin Washington Foto: Gage Skidmore

El cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en Estados Unidos, pero el panorama ha evolucionado a nivel estatal con la aprobación del uso medicinal y recreacional.



Hoy en día, el cannabis con alto contenido de THC, el principal componente psicoactivo de la planta, es legal en 18 estados para uso recreacional y medicinal por parte de adultos, y en 38 para uso únicamente médico. En 2018, la ley agrícola reguló la producción del cáñamo, una variedad de cannabis de la que se deriva el CBD, lo cual en la práctica legalizó la producción de esta sustancia a nivel federal.



Washington, de 55 años, es vocero y accionista de Isodiol, un proveedor de derivados del cáñamo para uso medicinal, nutricional, cosmético y farmacéutico, y cofundador de Iso-Sport, la línea de rendimiento de CBD de Isodiol.



El exjugador será uno de los principales invitados a la segunda edición de ExpoCannaBiz Business Conference, conferencia sobre el desarrollo de esta industria que se llevará a cabo en Cartagena del 15 al 17 de septiembre. Su empresa aún no tiene lazos comerciales en Colombia, pero espera establecer conexiones con el país. Esto nos contó antes de su llegada a Colombia.

Usted jugó por 11 temporadas en la Liga de Fútbol Americano, ¿cómo terminó involucrado en el negocio del cannabis y CBD?

Entre 2013 y 2014 empecé a descubrir el cannabis, el CBD, el THC y sus beneficios medicinales, no solo en la población en general, sino en atletas en particular. Vi lo que puede hacer en los jugadores de fútbol americano, los cuales sufren de una condición llamada encefalopatía traumática crónica (CTE, por su sigla en inglés), la cual es una enfermedad del cerebro que resulta de repetidas contusiones en la cabeza.



¿Cómo ayuda el CBD en estos casos?

El doctor Raphael Mechoulam (un químico israelí considerado el padre de la investigación sobre el cannabis) ha demostrado que el CBD actúa como neuroprotector y antioxidante en relación con las contusiones. Creo que el CTE en el fútbol americano puede ser resuelto a través de la ciencia y no a través de equipos (cascos especiales).



Así empecé a aprender más sobre CBD y sus propiedades antiinflamatorias. Un gran porcentaje de las enfermedades tienen origen en inflamación en el cuerpo. El CBD puede ser útil porque puede reducir esto y ayudar a los atletas a evitar la inflamación que causa lesiones.

Cannabis para uso medicinal, un mercado en crecimiento en Colombia Foto: AGENCIA

¿El cannabis o sus derivados afectan el desempeño de los atletas?

No tengo información al respecto. Sé que el CBD está fuera de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. Megan Rapinoe, de la selección femenina de fútbol, usa CBD. No es una sustancia que mejora el rendimiento, es una medicina que ayuda a los atletas a llegar a un punto en el que pueden rendir mejor, pero no potencia el rendimiento. El CBD no me hace más rápido, o más fuerte, pero hará que mi cuerpo funcione al nivel que se supone debe funcionar.

Algunos expertos han mencionado que podrían existir riesgos en el uso del CBD

Antes de tomar CBD, definitivamente debería consultar con un doctor porque seguro interactúa con otras medicinas sintéticas, y puede que intensifique su efecto, lo bloquee o reduzca. Por ejemplo, si tomo CBD con una pastilla para el dolor, va a intensificar su efecto. Y si la tomo con un betabloqueante, es probable que reduzca su efecto. Las investigaciones sobre esto aún no son conclusivas, no hay una respuesta definitiva.



También se ha hablado sobre efectos psicológicos...

El CBD tiene propiedades para controlar la ansiedad. Los atletas también tienen que manejar mucho estrés, porque deben jugar frente a grandes audiencias, cámaras de TV en grandes arenas. Tienen que apoyar (económicamente) a sus familias cercanas y lejanas. Hay un número de beneficios medicinales... Es por eso que pienso que es la medicina perfecta para ser presentada a atletas en todo el mundo, por lo que hace en el cuerpo, y además porque es una alternativa sana.

Usted ha mencionado que incluso el CBD puede ser una solución a problemas de adicción en las ligas deportivas...

Muchos de los atletas se automedican con opios y benzodiacepinas, eso causa adicción y muchos problemas. Creo que el cannabis y el CBD pueden ser una alternativa sin todos estos efectos negativos. Por eso promuevo el CBD como una alternativa natural, también como una forma de sanar a la sociedad y los atletas que sufren de trauma craneano y adicción.

Dice que conoció sobre el CBD entre el 2013 y el 2014, ¿lo empezó a usar personalmente en esa época?

Sí, fue cuando empecé a usar CBD, soy proponente del uso solo del CBD, no del THC. Isodiol tiene uno de los mejores CBD porque es aislado, se le extrae todo el contenido cannabinoide, lo que produce un aceite puro que se usa en los productos y en las diferentes presentaciones que les ofrecemos a los consumidores.



El cannabis en la medicina se circunscribe principalmente a los campos de la oncología y la neurología. Foto: Getty

¿Cómo ha usado personalmente el CBD?

Para manejo del dolor. Jugar por tantos años en la NFL lo deja a uno expuesto a golpes y lesiones. He tenido 11 cirugías; por ejemplo, en mis dedos (muestra uno de sus dedos pulgares torcido) y cosas así. Eso duele. Así que lo tomo todos los días de forma oral.



Y no solo para el dolor, también me ayuda con mi energía, con el sueño y con las secuelas que quedan después de jugar en la NFL por muchos años. Yo lo tomo, mi madre lo toma, mi hermana lo toma, mi novia lo toma, mi primo lo toma. Todo el mundo en mi esfera de influencia. Trato de ofrecerles algo que es natural, no es tóxico, no es adictivo y los va a ayudar.

¿Cuál cree que es la idea más equívoca sobre el CBD?

Que es algo que los va a drogar y que es adictivo. Nos han mentido sobre esto por más de 80 años en este país (Estados Unidos). Lo que estamos haciendo es eliminar ese estigma y mostrar a la gente que pueden tener medicinas basadas en plantas, ya sea CBD o THC, que les permiten seguir funcionando.



He conocido atletas, doctores, abogados, periodistas, contadores, personas de todos los rincones de la vida que están medicadas con esta planta y son altamente funcionales. No se va a sentir drogado, no se va a volver letárgico, no se va a volver adicto. Es algo que se ha usado por miles de años, pero que en algún momento se abandonó. Tenemos que regresar a las medicinas basadas en las plantas.



Menciona que en EE. UU. se ha mentido sobre esto por muchos años, ¿quién ha mentido?

El Gobierno. El cannabis fue puesto en la lista de sustancias controladas en 1970 por el gobierno de Richard Nixon. Y hay mucha historia detrás de esto, porque Nixon puso en la mira a dos grupos: los hippies de contracultura que protestaban contra la guerra de Vietnam y los afroamericanos, fue ahí cuando empezó la malograda guerra contra las drogas, detrás del cannabis.



Lo que queremos es cambiar la narrativa. Para empezar, no deberíamos llamarla marihuana, porque en realidad se llama cannabis, ese es el nombre de la planta. Marihuana es un nombre racista y derogatorio. Pero eso está cambiando.

¿Cómo ve la evolución de la industria en las ligas deportivas?

Varias ligas deportivas han cambiado las reglas y los jugadores ya no son sometidos a pruebas para detectar cannabis. Los jugadores ya no son suspendidos o multados por uso de cannabis. Eso no pasaba hace tres años. Incluso la NFL ha ofrecido subsidios para la investigación sobre el CBD y su uso en el tratamiento de traumas craneanos. La NFL va a liderar el camino, y creo que va a pasar en un par de años. Ha habido progreso en la NFL y en los otros tres grandes deportes de Estados Unidos.

Este 6 de julio se cumplen 4 años de la ley 1787, la cual reguló el cannabis medicinal y científico en Colombia, Foto:

Háblenos sobre Isodiol, su empresa, y los productos que ofrece...

Fue la primera compañía que aisló el CBD, por eso es que se llama Isodiol. Empezamos como productores mayoristas de la materia prima, pero luego quisimos mostrar las diferentes formas en las que se puede presentar y distribuir CBD, así que comenzamos a crear productos directamente para los consumidores, tenemos tabletas, parches, cremas, una línea de maquillaje, productos para mascotas, café, agua. Solo para mostrar las formas en que puede distribuirse. Tenemos hasta una línea para caballos.

¿En qué mercados trabajan actualmente?

Estamos enfocados en Centro y Suramérica. Países como Perú van más adelante que nosotros, pues descriminalizó todas las drogas. Brasil permite que el CBD sea usado como medicina recetada. Están más adelantados. Ahora México tiene planes de descriminalizar el CBD y el THC. Seríamos descuidados si no le pusiéramos atención a esos mercados.



¿Sabe algo sobre el mercado legal del cannabis en Colombia?

Sabemos que varios cultivos han sido convertidos; en lugar de plantar amapola, cultivan cannabis. Vemos a Colombia como un mercado para el cannabis con oportunidad de crecimiento. Las condiciones naturales que tienen son perfectas para el crecimiento de la planta. Estamos explorando y la participación en la conferencia será una oportunidad para hacer conexiones en la industria local.

CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Nueva York (Estados Unidos)