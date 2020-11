En medio de elecciones, marihuana se vuelve legal en parte de EE. UU.

La marihuana legal se está convirtiendo en la norma estadounidense a medida que se aprobaron medidas electorales en Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur, que se suman a los 44 estados que ya la permiten con fines médicos o recreativos.



Las medidas formaban parte de un puñado de propuestas que los votantes de todo el país consideraron para legalizar la marihuana y despenalizar drogas como la psilocibina o los "hongos mágicos".



Las iniciativas electorales en estados republicanos como Mississippi y Dakota del Sur indican un lento cambio hacia la aceptación pública del uso de drogas recreativas a pesar de que empleadores y profesionales de la salud temen el impacto que pueda tener.



La adiccion a sustancias es un problema continuo en muchas partes del país, y cualquier aumento en el uso de drogas recreativas podría dificultar que los empleadores encuentren a trabajadores calificados, dicen.



Defensores de las medidas dijeron que los cambios generarían nuevos ingresos fiscales para los estados, ayudarían a la reforma de la justicia penal o brindarían tratamiento médico a las personas que lo necesiten.



Los opositores señalaron preocupaciones de salud y seguridad y, en el caso del

cannabis, dijeron que las compañías de marihuana se beneficiarían de la legalización más que los votantes.



En Arizona, por ejemplo, Harvest Enterprises, Inc. y Curaleaf son los principales financiadores de la medida de legalización.



Oregon se convirtio en el primer estado en legalizar el uso médico de la psilocibina después de que los votantes aprobaron una iniciativa (Medida 109) que no permite las ventas minoristas.



"Sin duda, sentará las bases para que otros estados avancen con sus propias medidas electorales a nivel estatal", dijo Sam Chapman, director de campaña de la Medida 109, en una entrevista en octubre.



Esto es lo que aprobaron los votantes el martes, segun declaraciones no oficiales:



Los votantes de Arizona aprobaron una pregunta en la boleta electoral (Proposición 207) para legalizar la marihuana recreativa para personas mayores de 21 años con un impuesto especial de 16% sobre las ventas minoristas. También propuso un proceso para eliminar los delitos de drogas relacionados con la marihuana.



Por su parte, Montana aprobó dos medidas. Una (Iniciativa 190) para legalizar la marihuana recreativa con un impuesto del 20% y permitir que las personas condenadas por delitos relacionados con la marihuana soliciten una nueva condena o la eliminación de antecedentes penales. La otra (Iniciativa constitucional 118) para permitir que la Legislatura establezca la edad para comprar, usar y poseer marihuana a los 21 años.



En cambio, Nueva Jersey dijo sí a una propuesta (Pregunta pública No. 1) para legalizar el cannabis recreativo para personas mayores de 21 años y someterlo al impuesto estatal sobre las ventas, aunque la Legislatura podria permitir impuestos locales. Los votantes de Dakota del Sur aprobaron dos medidas (Enmienda constitucional A y Medida Iniciada 26) para legalizar el cannabis medicinal y recreativo, respectivamente.



5. Los votantes de Mississippi aprobaron una medida (Iniciativa 65) para legalizar la marihuana medicinal y rechazaron una alternativa agregada por los legisladores para permitir que regulen un programa mas restrictivo. Los gobernadores republicanos de Arizona, Mississippi y Dakota del Sur se opusieron a las medidas de legalizacion en sus estados.



Mientras tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy (D), alento a los votantes a legalizar el cannabis recreativo, citando el impacto desproporcionado de los arrestos relacionados con la marihuana en las comunidades de color.



El gobernador de Montana, Steve Bullock (D), que tiene un termino limitado, ha apoyado la marihuana medicinal en el pasado, pero no la legalización de la marihuana recreativa.



"Este resultado ilustra que el apoyo a la legalización de la marihuana para adultos se extiende a traves de lineas geograficas y demograficas", dijo Erik Altieri, director ejecutivo del grupo de defensa NORML. "La legalizacion de la marihuana no es exclusivamente un tema de estado 'azul', sino un tema que cuenta con el apoyo de la mayoria de todos los estadounidenses, independientemente de la politica de partidos".



Los exitos del dia de las elecciones "aumentarán la presion sobre el Congreso para que apruebe una importante reforma federal sobre la marihuana en un futuro muy cercano", dijo Steve Hawkins, director ejecutivo de Marijuana Policy Project.

Se busca la despenalizacion

En Washington, D. C., los votantes aprobaron una medida (Iniciativa 81) para reducir la prioridad policial del uso personal de plantas enteogénicas y hongos, como los hongos psilocibina y la ayahuasca.



La exitosa iniciativa de Oregon (Medida 110) eliminará las sanciones penales por drogas como la heroína y la cocaína para las personas que posean pequeñas cantidades.



La medida se basó en pasar del castigo penal a un enfoque de adicción y salud para el uso de drogas, dijo Brad Reed, secretario de prensa de la campaña de la Medida 110, en una entrevista en octubre.



"Muchos habitantes de Oregon están afectados por el problema, ya sea ellos mismos o alguien en sus vidas que lucha contra la adicción", dijo Reed.



Bloomberg