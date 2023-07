La congresista republicana María Elvira Salazar, presidente del subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, lanzó duras críticas este martes en la noche a la decisión de la Casa Blanca de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia y no producir un reporte correspondiente para el año 2022.

En un trino desde su cuenta de Twitter, Salazar sugiere que se trata de un "favorcito" que la administración de Joe Biden le está haciendo al gobierno de Gustavo Petro.



"La Casa Blanca ha decidido suspender el monitoreo de los cultivos de coca en Colombia. Es el más reciente favorcito de Biden a Petro. Están dispuestos a todo por tal de complacer a sus aliados ideológicos. ¿Cuál será el próximo favor? ¿Quitará al Eln de la lista de terroristas?", dice la legisladora por el estado de la Florida.



El presidente Petro, también a través de Twitter, le contestó a Salazar: "Las cosas cambian. La estructura de consumo de narcóticos está cambiando para mal, lo que reduce la demanda de cocaína que empieza a fluir a otros lados del planeta. La situación de consumo de fentanilo en EE. UU. es seria y debe ser tomado en serio".



Ambos se referían a una noticia dada por EL TIEMPO este martes en la que se reveló que EE. UU. decidió poner en el congelador el programa de monitoreo satelital de cultivos de coca que lleva más de dos décadas en vigencia y que, por lo general, sirve de base para un reporte sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia que se publica por lo general en el mes de junio.



Según fuentes consultadas por este diario, el programa está siendo revisado pues a lo largo de los años se volvió obsoleto y repetitivo con otro similar que produce la ONU. Aunque no confirmaron fechas o metodología, las fuentes aclararon que están trabajando en un nuevo sistema que permita ofrecer una mirada integral y más holística a la lucha contra las drogas en el país.



Informalmente otros han sugerido que EE. UU. está prestando ahora más atención a la lucha contra el fentanilo, droga sintética que le causa la muerte a más de 100.000 ciudadanos de EE. UU. todos los años.



Cultivos de coca en Colombia. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Los críticos de la decisión sostienen que si bien la ONU produce su propio reporte, el de EE. UU. contaba con más credibilidad y es un error suspenderlo pues ofrecía una radiografía de la evolución de los cultivos ilícitos en el país.



Además, sucede en momentos en que los cultivos venían en franca expansión y con la posibilidad de un crecimiento exponencial desde que el gobierno Petro llegó al poder y decidió no erradicar los cultivos ilícitos de campesinos en el país.



Para Petro, esa estrategia ataca al eslabón más débil de la cadena y por eso ha concentrado los esfuerzos en áreas como la interdicción de estupefacientes, combate a los carteles de la droga y alternativas para los pequeños cultivadores.



Pero personas como Salazar ven algo más detrás de la decisión. El informe de drogas de la Casa Blanca y las estadísticas sobre cultivos ilícitos en el país es usado como criterio central para la decisión sobre certificar o no el desempeño de un país en la lucha contra las drogas que tiene que hacer el presidente de turno en EE. UU. todos los años, por lo general en septiembre.



Una decisión que hubiese sido incómoda si se confirmaba en ese reporte un crecimiento exponencial de los cultivos en el año 2022. Aunque Petro solo es presidente desde agosto del año pasado y, por lo tanto solo responsable por cuatro meses del año, sería responsabilizado por los incrementos, particularmente por los republicanos, con los que no tiene una buena relación. Sobre todo porque, como se anota, su gobierno no viene erradicando al mismo nivel que en el pasado.



El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Así mismo, el reporte también sirve de base para determinar la ayuda que EE. UU. le ofrece al país todos los años.



Al no existir un "número" de hectáreas contabilizadas para el año 2022, resulta más fácil certificar el desempeño del gobierno y defender la ayuda que aprueba el Congreso.



Es por eso que Salazar habla de un "favorcito" que le estaría haciendo Biden al gobierno de izquierda en Colombia.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

EN TWIITER: @SERGOM68