La presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes de EE. UU., María Elvira Salazar, volvió a arremeter este jueves contra la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, por su defensa al sistema de salud de Cuba y el programa de médicos que envían a otros países del mundo.



En conversación con EL TIEMPO, la representante del partido republicano también cuestionó a Márquez por afirmar que Cuba no es una dictadura y la "invitó" a que le dé explicaciones al respecto.

"La vicepresidenta está volviendo a mostrar su ignorancia. Lo que hace Cuba con los médicos es una forma de esclavitud moderna. Les pagan U$ 200 dólares que les depositan en una cuenta en Cuba y que no es ni el 5 por ciento de lo que cobran. ¿Entonces de qué me está hablando la vicepresidenta? Ella no sabe la realidad y pues que se informe primero. La invito a que me explique (de dónde saca eso) y a que me diga dónde me equivoco", le dijo Salazar a este diario.



La Congresista también confirmó que su comité piensa enviar una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, exigiendo que haga cumplir los tratados internacionales de EE. UU. y que prohíben este tipo de esclavitud.



Hay unas cuantas cosas que debe saber la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y aquí se las digo. pic.twitter.com/n93PoWqkqw — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) March 15, 2023

La controversia surgió desde la semana pasada cuando Márquez dijo que Cuba era un ejemplo para el mundo porque exportaba médicos en lugar de armas como EE. UU. Luego, defendió el sistema de salud como uno de los mejores del planeta.

Tanto en Colombia, como en México y Brasil los gobiernos actuales han ventilado la posibilidad de recibir a doctores cubanos.



"México hace parte del acuerdo comercial que tenemos con Canadá y allí dice expresamente que este tipo de esclavitud no será permitido. Así que le pediremos al secretario que lo haga cumplir", dijo Salazar.



EE. UU. y Colombia también tienen en vigencia su propio acuerdo comercial que incluye cláusulas sobre contratación.



La semana pasada, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez le enviaron una carta a Blinken en la que expresan su preocupación ante la posibilidad de que estos países contraten a médicos cubanos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON