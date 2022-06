Una pequeña de nueve años fue encontrada muerta en extrañas circunstancias el pasado 22 de junio en Tucson, Arizona (Estados Unidos). Tenía el rostro y el cabellos cubiertos de insectos, eran piojos.

Ante la tragedia, la pregunta de las autoridades fue clara: ¿Dónde estaban los adultos encargados de la niña al momento de su muerte?

Sandra Kraykovich, de 38 años, es la madre y Elizabeth Kraykovich, de 64, es la abuela de la menor. Según reportó la Policía, se encontraron pruebas de que ambas fueron negligentes y permitieron que el estado de la niña terminara en fatalidad.

¿Cuál fue la causa de la infestación de piojos? Foto: iStock

La pequeña requería atención médica

De acuerdo con los documentos expedidos por la corte, citados por 'The New York Post', varios mensajes de texto entre la madre de la niña y su pareja sentimental dan cuenta de su omisión y desatención a la menor, ya que su estado de salud era crítico desde marzo de este año.



"¡Dios mío! Escucha, estoy en mi habitación y mi mamá me llamó. Me preguntó si podía chequearla (a la niña) para asegurarme de que no se esté muriendo", se puede leer en uno de ellos.

Sandra Kraykovich, de 38 años, y Elizabeth Kraykovich, de 64, fueron arrestadas por el fallecimiento de su familiar. Foto: Departamento de Policía de Tucson

El hombre le dijo a su pareja que debía llevar a la pequeña al hospital urgentemente, pero ella hizo caso omiso.



Según contó uno de los otros dos hijos de Kraykovich, quienes serán puestos en custodia de las autoridades tras la detención de su madre, intentaron tratar el problema con enjuague bucal.



Por esta razón, fueron arrestadas y acusadas por cargos de asesinato, ya que la autopsia determinó que el fallecimiento se dio por una anemia.



Médicos de todas partes del mundo han documentado casos de anemia provocada por los piojos, al parecer las picaduras constantes de los bichos en el cuero cabelludo afectaron a la niña durante unos tres años. Era un caso extremo.

