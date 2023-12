Maine se convierte en el segundo estado que expulsa a Trump de primarias republicanas

Maine, al noreste de Estados Unidos, se convirtió este jueves en el segundo estado en expulsar al expresidente Donald Trump (2017-2021), precandidato a los comicios de 2024, de las primarias republicanas de ese estado, por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.



En un documento compartido por varios medios de comunicación estadounidenses, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, anunció la decisión, alegando que Trump no puede participar en los comicios por haber participado en una "insurrección".

La decisión de Bellows llega una semana después de que el Tribunal Supremo del estado de Colorado, en una medida histórica, falló a favor de expulsar al republicano de las primarias de su partido.



La secretaria de Estado de Maine, al igual que el Supremo de Colorado, apeló a la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular.



Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil en Estados Unidos, para evitar que personas asociadas con los alzados sureños de la Confederación pudiesen llegar al poder.



"Soy consciente de que ningún Secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda", escribió Bellows en el documento compartido por medios estadounidenses.

El expresidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2024, Donald Trump, durante un mitin en Hialeah. Foto: AFP

"Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección”, resaltó Bellows.



Bellows dijo que tomó medidas después de recibir tres impugnaciones de votantes de Maine, y citó las acciones de Trump durante la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. “No llego a esta conclusión a la ligera. La democracia es sagrada”, escribió.



Tras conocerse la decisión, la campaña del expresidente Trump emitió un comunicado en el que afirmó que impugnarán ante los tribunales y que el país “es testigo en tiempo real del intento de robo de unas elecciones y de la privación del derecho al voto”.



Donald Trump declara en el juicio Foto: EFE

Otros estados también han estudiado medidas similares contra Trump. El miércoles, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Michigan no quiso intervenir en un caso parecido, permitiendo al expresidente presentarse a los comicios en ese estado. Los tribunales en Montana también rechazaron un caso parecido.



Ahora, el futuro del exmandatario en las primarias estará en manos de la Corte Suprema, pues el Partido Republicano de Colorado interpuso el miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la descalificación del expresidente de las elecciones en ese estado.



Los magistrados del Tribunal Supremo tendrán que dirimir si la Enmienda 14 aplica o no al caso de Trump y, por lo tanto, si puede presentarse o no a las elecciones presidenciales. Así, lo que falle el Tribunal al respecto deberá aplicarse a todo el país.



Seis de los nueve integrantes del Alto Tribunal son considerados conservadores, tres de ellos nominados por el propio Trump durante su mandato.

Efe y Bloomberg