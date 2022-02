Una profesora envió un video sexual a más de 200 estudiantes de Ginn Acedemy, una escuela pública masculina ubicada en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Las autoridades locales están avanzando en las investigaciones.

Según un reporte de la policía local, citado por el medio ‘Fox 8’, se enviaron entre cuatro y cinco videos en los que aparecía la docente con su pareja, pero la maestra asegura que ella no los difundió.





Por el momento, la profesora fue suspendida de las aulas bajo licencia mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones necesarias por la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía de Cleveland.



“La maestra ha sido retirada del edificio y no está trabajando con los estudiantes a la espera del resultado de una investigación”, dijo un comunicado emitido por El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland.



Por otro lado, el Sindicato de Maestros de Cleveland se pronunció al respecto diciendo: “Nuestro acuerdo de negociación colectiva con el distrito prevé un proceso que protege a nuestros miembros, el distrito y los estudiantes cuando se hacen acusaciones que involucran a miembros. Trabajaremos con nuestro miembro y el distrito a través de este proceso”.



Las autoridades adelantan la investigación sobre la divulgación del video. Foto: iStock

El presidente del sindicato, Shari Obrenski, expresó: “No puedo comentar sobre un caso específico. Puedo decir que tenemos procesos contractuales para proteger a los estudiantes, a nuestro distrito y a nuestros miembros cuando hay casos de acusaciones contra un miembro”.



Los padres de familia que fueron entrevistados por ‘Fox 8’ se mostraron inconformes diciendo que estaban intentando ser un modelo a seguir y una figura de autoridad para sus hijos, pero que esta situación contradecía la educación que les daban a sus hijos.



Cuando la maestra dio su versión de los hechos, dijo que el contenido estaba en su celular personal, pero que no tiene conocimiento de cómo pudo haber llegado a los celulares de sus estudiantes.



Hasta este momento, el sistema escolar no ha presentado cargos ni medidas disciplinarias contra este caso, más que la suspensión de la docente.



El reporte policial indica que el material pudo haberse enviado mediante ‘AirDrop’, una función que tienen los teléfonos móviles de marca Apple con la que se puede enviar imágenes y videos con tan solo un toque. Puede que, de esta forma, la maestra haya enviado el contenido sin darse cuenta.



Las autoridades investigan la posibilidad de que hayan hackeado el celular de la maestra. Foto: iStock

No obstante, ‘The Washington Post’ obtuvo información de un experto en seguridad cibernética quien explicó que existía la posibilidad de que el celular haya sido hackeado.



“Si alguien tuviera acceso al teléfono, es bastante fácil capturar el código de acceso de alguien. Si alguien tiene malas intenciones, lo primero que hará cuando tenga acceso a su teléfono es revisar sus imágenes, ver si tiene una carpeta privada y ver qué hay allí”, explicó.



