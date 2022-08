Durante los últimos 10 años, en Estados Unidos, los tiroteos en colegios han atormentado a familias enteras, siendo detonantes de uno de los debates más relevantes en el país norteamericano: el porte libre de armas.

Los casos de la Escuela Primaria Sandy Hook, ubicada en Connecticut (2012), la Secundaria Columbine, en Littleton -Colorado- (2018), y este año en la Escuela Primaria Robb, en Texas, son algunos de los más reconocidos.

Muchos padres han optado por sacar a sus hijos de las instituciones educativas y otros los han preparado por medio de simulacros para afrontar ese tipo de situaciones acertadamente. Ese es el caso de Cassie Walton, una madre de 23 años que entrenó a su pequeño para que aprendiera los procedimientos a seguir para sobrevivir a una balacera. Además, lo equipó con una mochila a prueba de balas.



En entrevista con el medio especializado en temas de paternidad ‘Today Parents’, la joven mamá expresó su desacuerdo con la grave situación de seguridad a la que se enfrentan los pequeños en las instituciones educativas del país norteamericano: "Me hace sentir muy triste que hayamos llegado a esto como país y desearía que pudiera ser diferente. Me preocupa que le pase algo a mi hijo en un lugar donde se supone que está seguro".

(Siga leyendo: Importante cardenal en el Vaticano es acusado de abuso sexual en Canadá).

Waston publicó un video en la red social de videos cortos TikTok, en el que se puede observar a al niño de cinco años tomando su maleta y escondiéndose en un rincón de la casa en silencio como respuesta a su madre interrogándolo sobre cómo debería reaccionar si no fuera un simulacro.



Durante la grabación, Cassie le preguntó a su hijo lo siguiente: "Si un maestro dice: 'Weston, no necesitas tu mochila, vamos a la esquina'". Su respuesta es sorpresivamente consciente: "No, la necesito, es a prueba de balas'".

Finalmente, la mujer le aconseja en el clip que, si logra salir del edificio, corra tan lejos como pueda del lugar; que de igual manera ella lo encontrará.



Actualmente, el video cuenta con más de siete millones de reproducciones y casi dos millones de likes. Uno de sus seguidores dice lo siguiente: “Siento mucho que tengas que enseñarle esto a tu hijo, pero buen trabajo, mamá".

(Además: Detienen a profesora por darle 'happy brownies' a sus colegas).

Con respecto a las críticas de algunos usuarios sobre a su decisión de preparar a su pequeño para afrontar un tiroteo, Weston concluyó en la charla con el medio anteriormente mencionado que es algo necesario: "Él podía ver lo que estaba pasando en Texas y, como hacen los niños, tenía preguntas; así que respondí sus preguntas lo mejor que pude".

Más noticias

Elon Musk dice que tuit sobre comprar al Manchester United era una broma

Steve Carter: el niño desaparecido que resolvió su propio caso 31 años después

El escurridizo estafador que fue contratado por el FBI dadas su habilidades

Pánico en vuelo por mujer que corrió desnuda a la cabina y dijo tener explosivos

Tendencias EL TIEMPO