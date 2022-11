Adilene Carrasco murió el 9 de noviembre de 2019 luego de un ataque de asma en su escuela y una semana de agonía en el hospital.Ahora su madre recibirá 15.75 millones de dólares por parte del Distrito Escolar Unificado de Yucaipa-Calimesa.



Su madre, Edith Sepúlveda suele decir que solo tiene el recuerdo de su hija. “Miro sus fotos, sus recuerdos, es todo lo que me queda”.

Según narra su madre y abogados, la niña estudiaba en la secundaria Mesa View y en el monitor de su computadora estaba la indicación de que sufría problemas respiratorios, sin embargo, la maestra no se habría percatado.



Durante una actividad al aire libre que consistía en recoger calabazas la joven comenzó a asfixiarse. La maestra la envío al salón junto a otra compañera para que buscaran el inhalador, este no funcionó y las niñas volvieron a donde se encontraba la maestra a pedir permiso para ir a enfermería.



La madre de la menor dice que el distrito no siguió los protocolos de seguridad para salvar a su hija por lo que la demanda es contra esta entidad.



Según el medio local Daily Bulletin, la compañera de la niña afirma que amiga " no podía caminar por si misma y necesitaba apoyo continuo",



"Primero la maestra no sabía que Adilene tenía asma, nunca se fijó en su archivo de estudiante. Le estaba dando un ataque de asma. La maestra mandó a la niña a caminar otra vez a la clase y ella hizo este viaje dos veces y no podía respirar", dijo una de las abogadas que representó a la familia.



Al parecer un empleado del colegio vio a las niñas y con un carro de golf llegó para auxiliarlas, pero Adilene ya no hablaba y cuando los paramédicos llegaron, su corazón ya no latía.

