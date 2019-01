Se agota opción de Macmanus para ser embajador de EE. UU. en Colombia

Las opciones de Joseph Macmanus para convertirse en el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia quedaron prácticamente agotadas la semana pasada cuando el nuevo Senado tomó posesión y devolvió el nombramiento al presidente Donald Trump.

De acuerdo con la regla número 31 de la Cámara Alta, todas las nominaciones presidenciales que no hayan sido confirmadas o rechazadas al final del año legislativo o luego de un receso de más de 30 días, deben ser devueltas al presidente para que este decida si quiere insistir en el nombramiento y presentarlo nuevamente o archivarlo definitivamente.



Macmanus fue nominado en noviembre de 2017 por Trump como el reemplazo del Kevin Whitaker. Su nombre pasó a consideración del Comité de Relaciones exteriores del Senado en febrero de 2018. Pero desde entonces fue bloqueado por un grupo de senadores que objetaron su cercanía con la secretaria de Estado Hillary Clinton y su rol en el manejo del ataque al consulado de EE. UU. en Benghazzi, Siria.

En particular el senador de Utah, Mike Lee, quien catalogó a Macmanus como "el hombre equivocado para Colombia", por no compartir la visión de 'Primero EE. UU' que impulsa la administración de Trump.



El viernes de la semana pasada Macmanus hizo parta de una lista de 38 funcionarios que nunca recibieron el visto bueno durante el Congreso anterior y que por lo tanto han quedado en el limbo.



Más delicado para su situación, el Senado optó por no usar una cláusula de excepción frente a la regla 31 que habría permitido considerar su nombre en esta nueva sesión del Congreso.

Trump es quien debe decidir si vuelve a someter a Macmanus a consideración FACEBOOK

TWITTER

En otras palabras su futuro quedó en manos del presidente Trump, quien debe decidir si vuelve a someterlo a consideración.



Pero fuentes consultadas por EL TIEMPO sostienen que no lo hará a pesar de que Macmanus contaba con el respaldo del actual secretario de Estado, Mike Pompeo.



Según las fuentes, si el bloqueo en el Senado no pudo ser superado a lo largo de todo el año anterior, nada indica que durante este correría mejor suerte.



Trump, además, no tiene que dar ni explicaciones a Macmanus pues fue la Cámara Alta la que lo rechazó y simplemente puede nominar a una nueva persona.

Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Twitter: @sergom68