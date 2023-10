Luis Miguel: inéditas fotos filtradas revelan cómo la pasó en la boda de Michelle Salas

Michelle Salas y Danilo Díaz unieron sus vidas en una boda de ensueño en Il Borro, en la Toscana italiana. En la celebración íntima, que duró tres días, la pareja estuvo acompañada de amigos y familiares, como los padres de la novia, Stephanie Salas y Luis Miguel, cuyo paso por la celebración fue captado por los paparazzi.

Las imágenes inéditas de la boda de Michelle Salas, en las que se puede observar a Luis Miguel sonriente, conmovido y emocionado, han sido publicadas por el medio mexicano Quién. La revista apunta que “El Sol” estuvo sentado en la mesa de honor junto a su pareja, Paloma Cuevas, la mamá de la novia, Stephanie Salas, quien estuvo acompañada por Humberto Zurita, y los padres del novio.

Stephanie Salas caminó junto a Michelle la primera parte de su camino al altar, sin embargo, Luis Miguel fue el encargado de entregar a su hija a su ahora esposo, Danilo Díaz.

Según el medio español Y ahora Sonsoles, el cantante, quien llegó en helicóptero en último momento, recibió un trato preferencial, ya que en las imágenes podemos ver que se encuentra a solo pasos de los novios, siempre sonriente y aplaudiendo el primer beso de la pareja.

El baile de Luis Miguel y Michelle Salas

En un momento que conmovió a todos los presentes, la novia y “El Sol” bailaron The Way you Look Tonight, de Frank Sinatra. La publicación apunta que el cantante no ofreció ningún discurso y no cantó, de hecho tampoco se escucharon sus canciones durante la recepción.

Por su parte, Paloma Cuevas protagonizó un emotivo abrazo de felicitación a los novios, lo cual deja ver que tiene una relación cercana con la hija de Luis Miguel.

El programa "Y ahora sonsoles" consiguió imágenes exclusivas de Luis Miguel en la boda de su hija Michelle Salas