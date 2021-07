Identifican a otro colombiano en la zona del derrumbe en Miami

Autoridades en Estados Unidos identificaron en las últimas horas el cuerpo de otro colombiano en la zona del derrumbe del edificio Champlain Towers, en el sur de Florida.



Se trata de Luis Fernando Barth, de 51 años. La información fue confirmada a EL TIEMPO por Sergio Barth, hermano de Luis Fernando.

Luis Barth hace parte del grupo de seis colombianos que se encontraban en el edificio que colapsó el pasado 24 de junio en Surfside, una localidad ubicada en el condado de Miami-Dade.



Este antioqueño estaba en el lugar del accidente junto a su esposa, Catalina Gómez, de 44 años, quien también fue identificada por las autoridades de Miami durante las últimas horas. Junto a la pareja también estaba su hija Valeria, de 14, quien aún no ha sido hallada por las autoridades.



"Ellos fueron encontrados el pasado sábado, pero solo hasta el domingo se identificó a Catalina. Luis fue identificado ayer (lunes) y solo hasta hoy (martes) en la mañana nos confirmaron que era él", le dijo a EL TIEMPO Sergio Barth.

Rescatistas durante las labores en la zona del accidente en Miami. Foto: Saul Martinez / AFP

La familia Barth se encontraba desde hacía un mes en Florida de vacaciones y estaban a punto de regresar al país.



Este fin de semana también fue identificada otra colombiana. Se trata de Ángela Velásquez, una colombiana de 60 años, dueña de un apartamento en el tercer piso del edificio. Por el momento quedan tres colombianos por encontrar: Valeria Barth, Julio Velásquez y Theresa Velásquez.



Entre tanto, los equipos de búsqueda de víctimas bajo los escombros hallaron en las últimas horas el cadáver de una persona y la cifra de fallecidos se elevó así a 95, según anunciaron este martes las autoridades.



La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido por causas aún no determinadas se situó en 14, pero hay dos de ellas de las que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.



Según la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 85 de los 95 cuerpos recuperados han sido identificados hasta ahora. Otros de los identificados son: Aishani Gia Patel, de 1 año; Andrés Levine, de 26; Moisés Rodan Brief, de 28; Mercedes Fuentes Urgelles, de 61, y Raymond Urgelles, de 61.



REDACCIÓN INTERNACIONAL