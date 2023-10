Muchas personas de distintos países desean viajar a Estados Unidos, pero encuentran tedioso el trámite para conseguir una visa.



Sin embargo, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos informó en los últimos días que abrirá oficialmente el plazo de inscripción para el Programa de Visados de Diversidad para Inmigrantes 2025 (DV-2025), más conocido como la lotería de visados.



Este programa de inmigración es uno de los más populares, ya que brinda a aquellos que quieran viajar a Norteamérica a ganar una green card por medio de un sorteo, lo que significa menos trámites.

Quienes deseen inmigrar deberán diligenciar el formulario digital DS-5501 este año, entre el miércoles 4 de octubre al 7 de noviembre de 2023, para inscribirse a la Visa de Diversidad, así como también, cumplir algunos requisitos.



Las autoridades consulares aconsejan que los interesados deben inscribirse cuanto antes, porque las green cards son limitadas, ya que son 55.000 de estas que se estarán sorteando y si se espera a última hora, es posible que no alcance a ser acreedor a una de ellas.



Estas visas serán efectivas a partir del 2025, pero todo el trámite se llevará a cabo una vez la persona, gane un cupo en esta lotería de visas.



Este programa brinda una visa de residencia permanente a personas pertenecientes especialmente a países con bajos índices de inmigración en los últimos cinco años.

Requisitos y datos para poder ganar una visa de diversidad

Los datos que debe tener en cuenta para aplicar a las tarjetas verdes son:

Nombres y apellido completos. Tal y como aparece en el pasaporte. Sexo y fecha de nacimiento. País y ciudad de nacimiento. País de elegibilidad para el programa DV-2025 Fotografías del participante y de los miembros de su familia Domicilio postal. Dirección de residencia. Número de teléfono. Dirección de correo electrónico.

Por otra parte, de acuerdo con Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, existen únicamente dos requisitos que se deben cumplir:



- No pueden solicitar la visa de diversidad originarios de los siguientes países: Brasil, Bangladesh, Canadá, China, Hong Kong, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.



- Quienes la soliciten deben cumplir el requisito de educación o experiencia laboral, es decir, deben tener al menos un diploma de secundaria o dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en un campo elegible que requiera al menos dos años de capacitación.



Por otra parte, la entidad expresó que no recibirá solicitudes en físico, solamente en digital, pero que deben tener en cuenta que el formulario es fácil de diligenciar, por lo que no necesitarán de un tramitador para hacerlo, además de que es gratuita.



Quienes deseen inscribirse para el sorteo, pueden visitar la página: dvprogram.state.gov y luego, para saber si su inscripción fue seleccionada, pueden ingresar a Entrant Status Check.

