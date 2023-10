Los Tigres del Norte: ¿por qué se llaman así? La cómica historia detrás de su nombre

Una de las agrupaciones mexicanas de música regional más exitosas de la historia es Los Tigres del Norte, también conocidos como los Jefes de Jefes, gracias a una de sus canciones más icónicas. Es mucha la historia que cargan en sus hombros, iniciando con la manera en la que encontraron el nombre del grupo.



Con 80 grupos grabados, Los Tigres del Norte se han ganado un lugar importante en el mundo de la música. Han logrado varios reconocimientos, recibiendo 6 premios Grammy y 12 Grammy Latino, además de cosechar millones de seguidores alrededor del mundo.

Así surgió el famoso nombre de Los Tigres del Norte



Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que los músicos contaron que su nombre se creó durante su paso por Estados Unidos, país donde decidieron formar la banda. A pesar de que desde chicos cantaban en diferentes lugares de Los Mochis, Sinaloa, estado de la costa oeste mexicana, de donde son originarios, fue hasta territorio estadounidense que se consolidaron.

Un día que cruzaron la frontera de México y el país norteamericano, uno de los policías de migración los apodó “little tigers”, que en español significa tigres pequeños. Les decía así porque eran de estatura baja, y así fue como ellos decidieron adoptar el “tigres” y añadirle “del norte” para hacer homenaje a la ubicación de donde provenía este sobrenombre.



“El migrante americano, el de migración dijo: ‘son muy niños’ y dijo: ‘The Little tiggers from the Noth’. Y pues sí, que le ponga como sea y él lo bautizó, pero no le pusimos los tigritos, van a crecer y le pusimos Los Tigres del Norte. Ese migrante nos bautizó”, dijeron en la entrevista.