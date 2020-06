Las revelaciones sobre Colombia en el libro de John Bolton

Al menos 12 menciones sobre Colombia, algunas de ellas en relación con el presidente colombiano, Iván Duque, hacen parte del explosivo libro escrito por el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, El cuarto donde sucedió, y que sale al mercado este martes.



Y si bien algunas de las anécdotas son conocidas, otras no lo son y ofrecen su perspectiva sobre el papel que jugó el país en la presión para forzar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela.



Las primeras menciones sobre Colombia aparecen en el recuento que hace Bolton sobre las acciones que EE. UU. tomó poco después de que Juan Guaidó fue declarado presidente legítimo del país por la Asamblea Nacional, en enero del 2019.



Bolton había convencido al presidente Donald Trump de imponer un fuerte régimen de sanciones, entre las cuales se contemplaban unas dirigidas a su sector petrolero si Maduro se rehusaba a salir del poder, pese a que Washington y muchos otros gobiernos habían reconocido al líder opositor como presidente interino.

Las sanciones fueron anunciadas el 27 de enero.



Pero poco antes de la rueda de prensa organizada por la Casa Blanca para explicarlas, Trump llamó a Bolton a la Oficina Oval.

“Trump estaba muy feliz por la manera como estaban registrando en la prensa ‘la cosa venezolana’. Y preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta y dije que consultaría con el Pentágono. ‘Ve y diviértete con la prensa’, me dijo Trump. Lo cual hicimos cuando la anotación en mi libreta fue captada por las cámaras y produjo interminables especulaciones. Unas semanas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, me trajo un paquete de ese mismo tipo de libretas para que no se me acabaran”, escribe Bolton en uno de los apartes del libro.



Previamente, Bolton había contado que Trump llevaba varios meses presionando por una posible intervención militar en el país vecino, pero que la mayoría, incluyendo militares y congresistas de EE. UU., le insistieron en que esa no era la mejor opción y que era preferible provocar la caída de Maduro usando a la oposición y al mismo ejército venezolano.A Trump, de acuerdo con Bolton, le parecía que la opción militar era relativamente sencilla y con ella podrían recuperar a una Venezuela que en realidad “le pertenecía a EE.UU.”.



"Cinco mil tropas para Colombia", se podía leer en la libreta de Bolton. Foto: Reuters

Otro segmento en el que Bolton habla bastante sobre Colombia es el relacionado con el plan del 2019 para transportar ayuda humanitaria a la frontera con Venezuela y luego hacerla ingresar.



La idea, que según Bolton surgió de la oposición venezolana, era forzar el ingreso de la ayuda a través de varios puntos, entre ellos la frontera con Cúcuta, y se fijó el 23 de febrero para el ‘Día D’. Era otro esfuerzo para debilitar a Maduro y poner tanto a la población como a las fuerzas armadas en su contra.



Diez días antes, el presidente Duque viajó a Washington para una gira de varios días y que incluía una cita con Trump. En la reunión, sostiene Bolton, las discusiones se centraron en el tema de Venezuela.

Juan Guaidó en la bodega donde se encontraba la ayuda humanitaria, en febrero del 2019. Foto: Gustavo Castillo

Críticas a Colombia

“Trump les preguntó a los colombianos si les parecía que debía haberse reunido con Maduro seis meses antes (en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York), pero Duque le dijo de manera inequívoca que le hubiese dado una gran victoria a Maduro y le sugirió que hacerlo ahora sería un gran error. Trump dijo que estaba de acuerdo y eso me produjo alivio. Luego preguntó cómo iba el esfuerzo y si la balanza se inclinaba hacia Guaidó o hacia Maduro. Aquí, el embajador Francisco Santos fue particularmente efectivo al decir que unos dos meses atrás quizás Maduro tenía una ventaja, pero que ahora eso no era cierto y le explicó a Trump el porqué. Y a Trump eso le sonó”, dice el exasesor.



Luego Bolton cuenta cómo el ingreso de la ayuda humanitaria terminó por fracasar y les atribuye parte de eso a los colombianos y a la oposición.



“Fue decepcionante que más militares no desertaran (...). Y quedé sorprendido de que ni Guaidó ni los colombianos ejecutaran planes alternativos cuando los colectivos impidieron el ingreso de los cargamentos y los quemaran. Las cosas parecían desconectadas y hechas al azar y no supe en ese momento si por falta de planeamiento previo o voluntad”, dice Bolton.



Luego, en otro aparte, sostiene que la explicación fue que Colombia no quiso confrontar a los colectivos para no desatar un conflicto armado con Maduro.



“Nos enteramos mucho después –escribe Bolton– que existían especulaciones sobre que a los colombianos se les enfriaron los pies temiendo que un choque militar en la frontera los arrastraría (a un conflicto) y que tras los años de guerras internas contra la insurgencia y el narcotráfico las tropas no estaban listas para un conflicto convencional contras las fuerzas armadas de Maduro. ¿Y nadie pensó en eso antes de ese sábado?”.



Bolton, en su libro, también cuestiona la decisión de Guaidó de salir de Venezuela para asistir al concierto internacional que se organizó en Cúcuta y con la idea de encabezar el ingreso de la ayuda humanitaria.

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP / Saul Loeb

De acuerdo con Bolton, fue una jugada muy riesgosa, pues pudo haber muerto en el intento y su ausencia del país le daba a Maduro espacio para dividir a la oposición.



Guaidó se quedó varios días en Bogotá tras el fracaso de la ayuda humanitaria, durante los cuales tuvo una reunión con el vicepresidente Mike Pence y Duque en el marco de una sesión de emergencia del Grupo de Lima.De acuerdo con Bolton, llamó a Pence para pedirle que convenciera a Guaidó de que regresara de inmediato a Caracas.

En su libro, Bolton también cuenta detalles sobre el fracaso de los intentos por hacer a un lado a Maduro y sobre un encuentro con la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, en la Casa Blanca, en la que el comentario de Trump tras la cita fue que la mujer era muy joven y no llevaba anillo de matrimonio...



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington