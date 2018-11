Cinco grandes revelaciones que hace Michelle Obama en su autobiografía

Este 13 de noviembre salió de venta al público el esperado libro de memorias 'Becoming', o 'Mi historia' como fue traducido al español, de la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que desde ya, según las cifras de ventas en portales como Amazon promete ser un rotundo éxito editorial.



En la gira promocional que hizo la socióloga y abogada estadounidense, ya se habían anticipado varios detalles íntimos de su matrimonio con el expresidente Barack Obama, como que sufrió un aborto espontáneo y que sus dos hijas fueron concebidas a través de fecundación in vitro.



Además, en una entrevista con la cadena ABC, Obama confesó que dedicó una parte del libro a hacer una crítica social del actual gobierno de Donald Trump, a quien acusó de "poner en riesgo la seguridad de su familia".

Convertida en un icono progresista, la abogada promocionará sus memorias con una gira digna de una estrella del rock, con charlas en estadios de EE.UU. y el Reino Unido de la mano de famosas como la escritora Chimamanda Ngozi Adichie o las actrices Reese Witherspoon y Sarah Jessica Parker.



Estas son cinco grandes revelaciones que hace la autora en su libro:

Su infancia en Chicago y el inicio de su relación con Barack Obama

La autora dedica la primera parte del libro a su infancia y adolescencia en un "estrecho apartamento" del barrio obrero de South Side en la ciudad Chicago, en una familia descendiente de esclavos. Hija de un fontanero y una secretaria, Michelle LaVaughn Robinson siempre fue una destacada estudiante, que cursó sociología y estudios afroamericanos en la universidad de Princeton y obtuvo un diploma en leyes de la prestigiosa universidad de Harvard.



Sus análisis sobre las divisiones de raza y clase, el machismo o la educación pública dan paso a una segunda parte centrada en el comienzo de su vida con Barack Obama, que empezó cuando ambos trabajaban en un bufete de abogados de Chicago en 1992, un amor que ella describe como "una ráfaga de deseo, gratitud, satisfacción y asombro".



La brillante abogada reconoce también que sintió una "pizca de resentimiento" al comienzo de la absorbente carrera política de su marido, que la relegó a ser "madre trabajadora a tiempo completo y esposa a tiempo parcial".

Consejeros matrimoniales, aborto y otros problemas de pareja

Obama ahonda en el libro sobre temas muy personales como un aborto espontáneo que sufrió hace 20 años: "Me sentí perdida y sola, y sentí que había fallado porque no sabía qué tan comunes eran los abortos espontáneos porque no es un tema del que hablamos", dijo Obama a ABC News en una entrevista.

Me sentí perdida y sola, y sentí que había fallado porque no sabía qué tan comunes eran los abortos espontáneos porque no es un tema del que hablamos

"Nos quedamos con nuestro propio dolor, pensando que de alguna manera estamos rotas", añadió.



En sus memorias cuenta que las dos hijas del matrimonio, Malia, de 20 años, y Sasha, de 17, fueron concebidas por fecundación in vitro. "El reloj biológico es real (...) porque la producción de óvulos es limitada", dijo a ABC.



En el libro también confesó que ella y su marido, contrariamente a la imagen perfecta canalizada por los Obama, en ocasiones acudieron a terapia, donde "aprendieron a conversar" sobre sus problemas.



“Porque somos ejemplos a seguir, es importante que seamos honestos y digamos que si estás en un matrimonio y a veces te quieres ir, eso es normal—porque yo me he sentido así”, dijo Obama en una entrevista concedida a la revista 'People'.

Su experiencia como la primera esposa afroamericana de un presidente de EE. UU.

Michelle Obama se ha esforzado durante décadas en ser algo más que la esposa de un deslumbrante político. Cuenta que incluso fue reacia a que su esposo se lanzara a la presidencia, y que aunque Barack nunca le pidió que renunciara a su trabajo como administradora de hospitales, ella decidió hacerlo para apoyar a su esposo y construir un nuevo proyecto en familia.



En el libro hace un recuento de sus esfuerzos por superar el arquetipo clásico de la primera dama -pues fue la primera afroamericana en llegar a este cargo- y pone el acento en experiencias universales ligadas a su vida familiar y laboral.



"Ni por un segundo pensé que el cargo sería fácil y glamuroso. Nadie a quien se apliquen los calificativos 'primera' y 'negra' podría pensarlo", explica Michelle.

Ni por un segundo pensé que el cargo sería fácil y glamuroso. Nadie a quien se apliquen los calificativos 'primera' y 'negra' podría pensarlo.

"Yo era mujer, negra y fuerte, algo que para ciertas personas quería decir 'enfadada'. Era otro cliché dañino, algo que se ha usado desde siempre para arrinconar a las mujeres de las minorías", añade.



Quedar reducida a un estereotipo racista irritaba a Michelle, pero intentó no caer en esa "trampa" y mantuvo la cabeza alta, ejemplificando el lema que popularizaría durante la campaña electoral de 2016: "Cuando ellos se rebajan, nosotros nos elevamos".



Hoy, Obama es considerada por muchos como un ícono de progreso y feminismo.

Copias del libro 'Becoming', titulado 'Mi historia' en español y escrito por la antigua primera dama estadounidense, Michelle Obama. Foto: EFE

Su rechazo a Donald Trump por 'misógino' y 'racista'

"Ha sido angustiante ver cómo el actual presidente ha llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a dudar de los otros y temerlos. A veces me pregunto si en algún momento tocaremos fondo", denuncia Obama en un aparte de su libro dedicado a la política actual y al gobierno del presidente Donald Trump.

Ha sido angustiante ver cómo el actual presidente ha llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a dudar de los otros y temerlos.

Obama define a Trump como un "misógino" y le condena por haber promovido, en 2011, el falso rumor de que el entonces presidente no había nacido en Estados Unidos, algo que alborotó al sector más racista del país. "Donald Trump, con sus insinuaciones chillonas e irresponsables, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y nunca le perdonaré por eso", sentencia.

No está interesada en ser candidata presidencial

Las memorias de Michelle prometen agitar las aguas políticas en un momento en el que comienzan a sonar posibles aspirantes demócratas para las elecciones de 2020, pero ella sigue firme ante el clamor de sus seguidores. "No tengo ninguna intención de presentarme a ningún cargo público, nunca", zanja en su libro.

Redacción Internacional

* Con información de EFE y AFP