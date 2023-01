El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está claramente frustrado por la atención que está recibiendo su edad. A mediados de diciembre del año pasado, según informaciones, se desahogó con sus cercanos diciéndoles: “¿Creen que no sé lo jodidamente viejo que soy?”. Pero, a medida que el interés se centra en las elecciones de 2024, la perspectiva de que Biden, ahora de 80 años, se postule para otro mandato, que duraría hasta sus 86, significa que este es un problema que es poco probable que desaparezca.

Y con razón. Biden es el presidente estadounidense más viejo de la historia. Teniendo en cuenta a otros políticos estadounidenses prominentes como Donald Trump (que tiene 76 años) y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (con 72), la edad de los líderes políticos estadounidenses se ha convertido en un tema muy debatido recientemente.

Pero no es solo un factor en el liderazgo de los partidos Demócrata o Republicano. En el período legislativo 2020-2022, el integrante promedio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos era aproximadamente 20 años mayor que el ciudadano promedio. Además, la edad de los miembros de esa corporación ha aumentado durante las últimas cuatro décadas. En 1980, el promedio estaba por debajo de los 50 años, mientras que en 2021 fue de 58 años.

Los votantes parecen pensar que esto es un problema. Una encuesta de septiembre de 2022 de CBS News ilustra que los estadounidenses expresan su preocupación por la falta de jóvenes en la política. Casi el 47 por ciento afirma que tener más jóvenes en los cargos de poder mejoraría la política. Además, una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en noviembre del año pasado, encuentra que casi nueve de cada diez estadounidenses apoyan un límite de 75 años para servir como presidente.

En el nuevo libro Juventud sin representación se aborda la subrepresentación de los adultos jóvenes en los parlamentos y gabinetes del mundo. En este se muestra que los adultos jóvenes, aquellos de 35 años o menos, tienden a ser escasos entre los tomadores de decisiones. A nivel mundial, las personas de 18 a 35 años enfrentan una subrepresentación en las legislaturas por un factor de tres, en relación con su participación en la población (su participación como votantes es tres veces mayor que entre los legisladores), y en un factor de diez en los gabinetes.

Estos patrones se encuentran no solo en Estados Unidos, sino en muchas otras democracias, incluidas Japón e India, así como en no democracias como Egipto. La ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark señaló la vejez de los legisladores como un problema y planteó los desafíos por resolver.

“Tenemos la generación de jóvenes más grande del mundo. Entonces, si las decisiones están siendo tomadas por una cohorte de edad que está décadas por encima de esta población y que no está en sintonía con su perspectiva, creo que es un grave déficit democrático. Solía ser de la opinión de que la gente necesitaba venir a los parlamentos con cierto grado de madurez y antecedentes. En realidad, ya no pienso eso. Creo que un parlamento es un lugar donde deberían estar los jóvenes con nuevas perspectivas. Y creo que nuestro sistema político debería acomodar eso”, dijo.

La agenda

La discrepancia de edad entre los líderes y los ciudadanos plantea cuestiones esenciales. ¿En qué se traduce la subrepresentación de los jóvenes en la política y cómo se puede cambiar esta situación?

La subrepresentación de los adultos jóvenes en la toma de decisiones puede significar que los temas importantes para ellos no estén en la agenda política, siendo el cambio climático el más obvio. Y su relativa ausencia puede contribuir a un círculo vicioso de alienación, que también incluye una baja participación electoral y un bajo interés político entre los jóvenes.

En el libro mencionado, uno de los elementos destacados es que los candidatos jóvenes tienen menos probabilidades de tener éxito en un proceso electoral, en comparación con los candidatos mayores. Esto se debe en parte a que a menudo son nominados en contiendas en las que tienen pocas posibilidades de ganar o les asignan lugares menos visibles en las listas de elección de los partidos.

Pero si bien estas desventajas se aplican a muchas situaciones, también hay variación. En los más de 270 partidos de los 52 países que se analizaron para la publicación de Juventud sin representación, se encontró que los partidos recién creados tienen generalmente parlamentarios más jóvenes. Y a medida que estos partidos maduran, los representantes tienden a envejecer también. Los partidos con líderes más jóvenes suelen tener un grupo más joven de legisladores.

Así mismo, una gran barrera para los candidatos jóvenes es su falta de experiencia. Se le suman a esto los procesos de selección que favorecen la titularidad con demasiada frecuencia, por los que hay poco espacio para la rotación parlamentaria. Además, muchas asambleas en todo el mundo tienen una cultura de antigüedad en la que los jóvenes luchan por hacerse notar.

En los 100 países estudiados en el libro, se encontraron también reglas de requisitos de edad mínima para el cargo. Muchos países de todo el mundo solo permiten que los mayores de 21, 25 o incluso 30 años se postulen (por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos requiere que los candidatos tengan al menos 30 años). Estas normativas no solo obstaculizan legalmente a los jóvenes, sino que también señalan para quién es la política. Los países con representación proporcional en sus sistemas electorales, incluidos los de Escandinavia, eligen una mayor proporción de adultos jóvenes.

Al mirar los gabinetes, se observan patrones similares. Por ejemplo, los líderes más jóvenes tienden a hacer que los gabinetes sean más jóvenes. También se presenta un efecto de contagio, es decir, un parlamento joven desencadena un gabinete joven, y esto sucede independientemente de si los miembros del gabinete deben ser elegidos o no.

¿Qué se puede hacer para cambiar la situación? Los límites de mandato podrían ser una forma de romper la ventaja de la incumbencia (o el atornillamiento, como se lo conoce en Colombia) y dar a los jóvenes la oportunidad de reclamar ser candidatizados.

Establecer la barrera de edad para postularse para un cargo a los 18 años permitiría a esta población postularse y enviar un mensaje de que son bienvenidos en la política. A nivel organizativo, los partidos políticos deben trabajar para romper la cultura de la antigüedad: las cuotas podrían ser una opción eficiente, si se implementan seriamente.

Los jóvenes vivirán más tiempo con las leyes que se están aprobando ahora. Se les debe dar la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones.

AKSEL SUNDSTRÖM (*) Y DANIEL STOCKEMER (**)

THE CONVERSATION (***)



(*) Profesor de la Universidad de Gotemburgo.



(**) Catedrático de Estudios de la Democracia Empírica en la Universidad de Ottawa.



(***) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.