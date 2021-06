Los lugares más paranormales de Estados Unidos

Mansiones, penitenciarias, jardines, hoteles y reformatorios, son algunos de los lugares que guardan relatos paranormales en Estados Unidos.



En estados como California, Colorado, Ohio, Pensilvania y Massachusetts varios seguidores del terror dicen haber sido víctimas de sustos, apariciones y de "energías" por asesinatos que ocurrieron en instalaciones hoy abandonadas.



Le traemos una recopilación de los lugares con mayor actividad paranormales en Estados Unidos que, incluso, pueden ser visitados.



Casa de Lizzie Borden en Fall River, Massachusetts



El 4 de agosto de 1982 asesinaron en su casa a Andrew y Abby Borden de forma violenta. Las autoridades concluyeron que la única sospechosa era su propia hija Lizzie Borden.



Las víctimas fueron encontradas con golpes causados por un hacha. Al final, por falta de evidencia, las autoridades retiraron los cargos contra Lizzie.



Sin embargo, el inmueble ha sido objeto de todo tipo de relatos sobre apariciones. De hecho, actualmente se ofrece alojamiento y los huéspedes pagan por quedarse en la habitación donde asesinaron a los padres.



Hotel Monte Vista en Flagstaff, Arizona

"Se escuchan llantos de bebés y no hay menores hospedados", es lo que dicen los trabajadores de este hotel que han reportado que suceden episodios paranormales.



Uno de ellos, es que un fantasma toca a media noche en la puerta de quienes están durmiendo, para "entablar una conversación".

Faro de San Agustín en Florida

Barqueros y navegantes dicen que el Faro de San Agustín está ocupado por espíritus que rondan cerca al agua. Estos tendrían el poder de decidir qué embarcaciones pueden llegar al puerto, pues aquellas que "los espíritus no les agrade", sufren accidentes en su llegada. Aún no se explica cómo se enciende la luz del faro cuando no hay nadie adentro.



Penitenciaría del estado del este en Filadelfia, Pensilvania

El centro carcelario es un lugar histórico que hoy en día no funciona, pero puede ser visitado. Entre 1829 y 1971 operó y tuvo a célebres presos como el gánster estadounidense "Scarface” Al Capone y el ladrón de bancos, “Slick Willie” Sutton.



Cuentan que las medidas de castigo eran tan violentas que quienes sufrían la pena de muerte juraban que se iban a vengar. Además, al parecer, sus espíritus "siguen rondando" para asustar a los visitantes.

Faro de San Agustín, Florida Foto: Public Domain Pictures

Mansión Winchester, San José, California

Según National Geographic, los carpinteros de la casa trabajaron en la construcción durante 38 años las 24 horas del día. Esto, bajo órdenes de Sarah Winchester, la viuda del reconocido empresario William Winchester.



La familia deseaba tener una casa que "no tuviera fin". Por eso, las cuatro plantas del inmueble tenían 161 habitaciones, 47 chimeneas, 467 puertas, 10.000 paneles de vidrio, 40 escaleras, 52 tragaluces, 3 ascensores y 6 cocinas.



Se dice que es un lugar donde reina lo paranormal. Sustos, persecuciones y maldiciones. Tan particular es su arquitectura y la sensación de miedo que produce, que han grabado varias películas de terror allí.



