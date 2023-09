Un estudio reciente realizado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) revela que la población latina en Estados Unidos logró un Producto Interno Bruto (PIB) de 3,2 billones de dólares en 2021. Esto significa que, si la población latina fuera un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo, superando a naciones como el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.



Este impresionante logro económico se posiciona después de las economías globales de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. El informe de la UCLA destaca que la población latina en Estados Unidos ha demostrado una notable resiliencia, incluso en medio de los desafíos económicos planteados por la pandemia de COVID-19.



Según los hallazgos de la UCLA, el PIB de la población latina creció un 7,1 % en 2021, ajustado a la inflación, alcanzando así la marca de los 3 billones de dólares por primera vez. David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latinas de UCLA y coautor del estudio, comentó que estos datos resaltan la importancia de los latinos para la economía estadounidense y los calificó como una fuente crucial de resiliencia y esperanza.



Migración hacia Estados Unidos. Foto: EFE

A pesar de que los latinos representan solo una quinta parte de la población de Estados Unidos, fueron responsables del 39 % del crecimiento del PIB real del país durante 2020 y 2021, lo que muestra su impacto significativo en la economía nacional.



Cuando se compara con las 10 mayores economías del mundo, el PIB latino experimentó el segundo crecimiento más rápido de 2020 a 2021, quedando únicamente detrás de China.



No obstante, Hayes-Bautista señaló que los aportes económicos de la población latina no siempre son reconocidos debido a narrativas estigmatizantes. Explicó que es fundamental que los latinos rechacen estas narrativas negativas y valoren su contribución a la sociedad estadounidense.



Hace casi dos décadas, Hayes-Bautista comenzó a utilizar datos gubernamentales para calcular una estadística sólida del desempeño económico de los latinos en Estados Unidos, similar a la que se utiliza para medir la economía del país. Desde entonces, se han elaborado informes anuales del PIB latino, producidos por académicos de la UCLA y el Centro de Investigación y Pronóstico Económico de la Universidad Luterana de California.



El informe también analiza el desempeño económico de los latinos en los 50 estados de Estados Unidos. Se destaca que el 76 % de la población latina del país (47 millones de personas) reside en diez estados, donde su contribución es vital para mantener la población y la fuerza laboral.



Los estados con mayor crecimiento de población latina de 2015 a 2021 incluyen a New Hampshire, Maine, Montana, Vermont, Tennessee e Idaho. Hayes-Bautista enfatiza que las contribuciones de los latinos se traducen en crecimiento económico y demográfico en todo el país.



Las principales actividades económicas de los latinos en Estados Unidos incluyen finanzas, construcción y seguros, y su presencia se ha expandido en diversas áreas de la economía nacional.



El académico proyecta un crecimiento continuo del PIB de los hispanos en Estados Unidos en las próximas décadas debido a su destacada participación en la fuerza laboral y sus avances en educación. También cree que los latinos serán fundamentales para el crecimiento demográfico del país y subraya la importancia de invertir en esta población en lugar de deportarla.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.