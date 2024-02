Los hoteles del sur de Florida que fueron nombrados como los mejores de Estados Unidos

Pasar unas vacaciones memorables no solamente tiene que ver con el destino y los atractivos que ofrece, el hospedaje también juega un papel muy importante. Y si se quiere buscar la excelencia, en Florida se encuentra el mejor hotel de todo Estados Unidos, de acuerdo con el reporte de U. S. News & World Report.

En su decimocuarta clasificación anual de los mejores hoteles, el medio especialista en turismo analizó más de 37.000 hoteles en más de 400 destinos con la intención de ayudar a los viajeros a encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades, y para 2024 concluyó que, en el sur de Florida, se encuentran los mejores de EE. UU.

Según su análisis, por segundo año consecutivo, Acqualina Resort & Residences en Sunny Isles Beach, Florida, ocupó el puesto número uno en el listado. El lugar de hospedaje obtuvo dicho lugar debido a sus hermosas piscinas frente al mar, cenas memorables y decoración de inspiración mediterránea.

El Hotel Acqualina Resort & Residences ganó el primer lugar por segundo año. Foto: Acqualina Resort

Pero no es el único de la zona que destacó en 2024. El Four Seasons Hotel en el Surf Club in Surfside, Florida, un legendario hotel del área de Miami Beach que ofrece a sus huéspedes un servicio personal y una experiencia única en su spa de clase mundial, ocupó el segundo lugar.

Los siguientes puestos de la clasificación pertenecen a hoteles de otras ciudades como Chicago y California. No obstante, en el número siete se colocó el Four Seasons Resort Orlando en Walt Disney World Resort, que ofrece atractivos como un campo de golf, un enorme spa y, por supuesto, un fácil acceso a los parques temáticos.

El hotel en cerrar la lista de los diez mejores es el Faena Miami Beach que destacó por su atención al detalle y amabilidad, además de habitaciones espaciosas y elegantes la mayoría con vista al mar.

El hotel Faena Miami Beach está entre los mejores de Estados Unidos. Foto: Casa Faena

Los mejores hoteles de Estados Unidos, según el listado

Queda claro que Florida destaca en la lista de los mejores hoteles de Estados Unidos con cuatro opciones imprescindibles para 2024 de acuerdo con los expertos en viajes. Pero la lista de los diez mejores se completa con los siguientes destinos:

El número tres fue para The Langham, Chicago, un lugar con un excelente servicio, una ubicación tranquila y hermosas vistas al río. También cuenta con spa, gimnasio y una piscina cubierta, además de un buen restaurante.

El cuarto lugar de la lista fue para The Peninsula, también en Chicago, una propiedad con habitaciones cómodas, lujosas y modernas, además de un spa que ha recibido múltiples elogios.

Montage Laguna Beach, en California, ocupó el puesto número cinco debido a que es un reflejo de la belleza del estado con habitaciones de lujo y hermosa decoración, aunque su mayor atractivo es su gran zona de playa.

El número seis fue para Mauna Lani, ubicado en Hawái, que ofrece un alojamiento elegante, hermosas vistas al mar, varias piscinas, además de múltiples actividades y comodidades.

El hotel Jefferson en Washington DC quedó en el lugar número ocho, se trata de un lugar con una muestra de lujo europeo con pinturas y esculturas de principios del siglo XX, pero equipada con lo último en tecnología.

El número nueve fue para XV Beacon Hotel ubicado en Boston, en donde los huéspedes pueden gozar de un buen servicio mientras disfrutan de los detalles arquitectónicos de la ciudad y todas las comodidades.