Los horóscopos de Walter para hoy 6 de febrero

A través de Betty B. Mercado, sobrina del astrólogo Walter Mercado, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este martes. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A partir de la muerte del experto en predicciones, Betty se encargó de seguir con su legado y todos los días da los horóscopos. A continuación las predicciones para el 6 de febrero.

Si bien son pocas las apariciones que la nueva mística hace, diariamente brinda sus vaticinios a El Nuevo Herald. Así, todos los miembros de la rueda zodiacal pueden saber desde temprana hora si la energía planetaria está sobre ellos o cuáles serán las complicaciones que deberán atender durante el día.

Aries

Tienen que aprender a administrar mejor su dinero, no pongan en juego sus finanzas, si es necesario busquen la ayuda de un profesional que los oriente, analicen bien las situaciones antes de tomar decisiones. Sus números de la suerte son 4, 7 y 23.

Tauro

Hoy podrán poner su toque especial en todo lo que realicen, pero no agoten su energía, tienen que dedicar tiempo a divertirse y disfrutar momentos con la gente a la que quieren. Si están en busca del amor no faltará quien quiera conquistarlos, no se resistan a las posibilidades. Sus números de la suerte serán 9, 21 y 42.

Géminis

Tiene que administrar bien su dinero, llegará una oportunidad en la cual querrán gastar y caer en excesos, pero eso solo los afectará. En el amor, no tengan miedo a expresar sus sentimientos, alguien está esperando a que se decidan y den el primer paso. Sus números de la suerte serán 25, 18 y 7.

Cáncer

Busquen la manera de poner a trabajar aquello que no está funcionando, tienen que hacer limpieza de todo en su casa para sacar aquello que ya no usan y encontrar cómo sacarle un nuevo provecho o simplemente desecharlo. Sus números de la suerte serán 3, 21 y 36.

Leo

Deben encontrar un momento para relajarse, están agotados, podrían optar por meditación o yoga para descubrir qué es lo que los está inquietando, pongan de su parte para que todo fluya con tranquilidad. Sus números de la suerte serán 7, 27 y 14.

Virgo

Tienen que cambiar y salir de los viejos patrones a los que están acostumbrados, deben ser más flexibles y abrirse a nuevas ideas, especialmente cuando se trate de su desarrollo profesional. Personas carismáticas los buscarán y les permitirán aprender y ver la vida de manera diferente. Sus números de la suerte serán 28, 33 y 9.

Libra

Su creatividad está a todo lo que da, además se sentirán muy románticos y buscarán vivir momentos íntimos al lado de la persona que aman, los gestos dirán más que las palabras, aprovechen la magia para despertar la pasión. Sus números de la suerte son 8, 13 y 26.

Los horóscopos de Walter Mercado para hoy. Foto: Walter Mercado/Facebook

Escorpión

Podrán llevar la luz y la honestidad a donde quiera que vayan para acabar con problemas e inseguridades, sobre todo entre aquellos que no confiaban en ustedes. Busquen comunicarse mejor con su familia y lograrán la armonía. Sus números de la suerte son 6, 22 y 19.

Sagitario

Al fin podrán sanar las heridas del pasado y la ruptura de su relación dejará de dolerles. Es momento de planificar qué quieren para su futuro, las personas a su alrededor los apoyarán en lo que necesiten. Si tienen la oportunidad de involucrarse en un negocio, el éxito estará de su lado. Sus números de la suerte son 4, 33 y 25.

Capricornio

Deben darse cuenta de su poder interior, son responsables de todo lo bueno y malo que les ha ocurrido, así que deben poner en orden su vida, olvidarse de rencores y heridas del pasado para comenzar nuevamente lejos de la negatividad. Sus números de la suerte serán 30, 12 y 17.

Acuario

Sentirán deseos de apoyar a los demás, pero personas negativas no faltarán, aunque serán una buena oportunidad para poner a prueba su capacidad de resolver problemas. Dense un momento para relajarse y meditar para recargar su energía. Sus números de la suerte son 18, 2 y 35.

Piscis

Su belleza espiritual e interna estarán a flor de piel, dejen que todo fluya, es momento de cosechar lo que sembraron y obtener la recompensa, no tengan miedo y alejen la negatividad de su vida. Sus números de la suerte son 7, 27 y 18.