Los horóscopos de Walter Mercado para hoy martes 26 de marzo

través de Betty B. Mercado, sobrina del astrólogo Walter Mercado, predicciones para el 26 de marzo. se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este marte s. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A partir de la muerte del experto en predicciones, Betty se encargó de seguir con su legado y todos los días da los horóscopos. A continuación las

Si bien son pocas las apariciones que la nueva mística hace, diariamente brinda sus vaticinios a El Nuevo Herald. Así, todos los miembros de la rueda zodiacal pueden saber desde temprana hora si la energía planetaria está sobre ellos o cuáles serán las complicaciones que deberán atender durante el día.

Aries

Es importante que tenga precaución al explorar lo desconocido. Exprésese a través del arte y reconozca su impulso natural hacia el éxito. Explore diferentes formas de expresión y sea cuidadoso al investigar nuevas oportunidades.

Tauro

Enfoque en su encanto y creatividad. Dedique tiempo al cuidado personal y preste atención a su salud física y emocional. Considere la renovación y el cambio como beneficiosos en este momento para su bienestar integral.

Géminis

La independencia es clave hoy. Acepte opiniones externas para superar obstáculos y sea adaptable. La energía planetaria le guiará hacia un futuro más prometedor si está dispuesto a abrazar el cambio y a aprender de las experiencias que se le presenten.

Cáncer

Recargue energías emocionales mediante la meditación. Sea sincero en sus comunicaciones para superar obstáculos en sus relaciones personales. Practique la paciencia y confíe en que todo sucede a su debido tiempo.

Leo

Encuentre valor para concluir asuntos pendientes y preste atención a los mensajes de sus sueños. Sea realista en sus percepciones sobre los demás y evite idealizar situaciones. Confíe en su intuición para tomar decisiones importantes.

Virgo

Planifique cuidadosamente para obtener buenos resultados en el trabajo y dedique tiempo al autocuidado. Aleje todo lo negativo de su vida y utilice palabras amables para ganar el aprecio de quienes le rodean. Su bienestar personal es clave hoy.

Libra

Este día trae un ambiente romántico, pero requiere paciencia en las relaciones. Esté dispuesto a llegar a acuerdos y afronte cualquier viaje repentino con serenidad para resolver asuntos familiares. Mantenga la calma en todo momento.

Escorpión

Tome responsabilidad y planifique el cambio. Acepte el apoyo de sus amigos y convierta sus deseos en realidad con afirmaciones positivas. Su determinación y energía le permitirán superar cualquier obstáculo que se presente hoy.

Sagitario

Sea cauteloso con su dinero y evite tomar decisiones apresuradas. Comunique con claridad pero sin ofender a los demás y acepte las imperfecciones propias y ajenas. La paciencia será su aliada para resolver cualquier situación.

Capricornio

Destáquese en proyectos independientes y comparta sus logros con quienes le rodean. Busque seguridad emocional y prepárese para sorpresas agradables tanto en el ámbito laboral como personal. Su determinación le llevará lejos.

Acuario

Su vitalidad y autoestima están en su punto máximo. Desarrolle su poder mental para alcanzar el éxito y enfrente los posibles conflictos con calma. Usted tiene el potencial para lograr todo lo que se proponga hoy.

Piscis

Use su fuerza de voluntad para conseguir lo que desea y valore las relaciones estables en su vida. No pierda tiempo en situaciones que no le beneficien y enfoque su energía en lo que le brinde paz interior. Hoy, el amor será su guía hacia la felicidad.