Los horóscopos de Walter Mercado para hoy martes 12 de marzo

través de Betty B. Mercado, sobrina del astrólogo Walter Mercado, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este martes . La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A partir de la muerte del experto en predicciones, Betty se encargó de seguir con su legado y todos los días da los horóscopos. A continuación las predicciones para el 12 de marzo.

Si bien son pocas las apariciones que la nueva mística hace, diariamente brinda sus vaticinios a El Nuevo Herald. Así, todos los miembros de la rueda zodiacal pueden saber desde temprana hora si la energía planetaria está sobre ellos o cuáles serán las complicaciones que deberán atender durante el día.

Aries

Usted debe usar su creatividad para mejorar su situación financiera. Cumpla las promesas que hace a los demás. Su pareja le reclamará una promesa pendiente. Sea responsable en sus acciones y palabras. Dé un toque de dinamismo a sus relaciones.

Tauro

Enfóquese en su vida privada y no comparta información personal con otros. Sus relaciones sentimentales están en aguas profundas, tenga cuidado con los secretos. Valore la amistad de los demás.

Géminis

Busque el lado positivo y diviértase. Sus esfuerzos y sacrificios serán recompensados. Habrá cambios en la rutina diaria, sea flexible y adáptese.

Cáncer

Día romántico, nostálgico y soñador. Rodeese de personas alegres y positivas. Deje atrás el pasado y no se quede estancado en los recuerdos.

Leo

Su forma de pensar generará controversia familiar. Un secreto saldrá a la luz, prepárese para lo que viene. Mantenga la calma y confíe en su capacidad para resolver problemas.

Virgo

Muestre su verdadero yo y busque nuevas amistades. No pierda tiempo con personas que no le comprenden. Sea auténtico y no viva de apariencias.

Libra

Su estado de ánimo afectará su salud, relájese y busque distracciones. Planifique sus vacaciones para descansar y recargar energía. Mantenga una actitud positiva y evite lamentos.

Escorpión

Conéctese con las fuerzas positivas del universo y fluya con serenidad. Evite conflictos y enfrentamientos, especialmente en el trabajo. No imponga su criterio, acepte las diferentes perspectivas.

Sagitario

Día lleno de energía para lograr sus objetivos. Libere batallas en el plano personal, no se deje intimidar. No detenga sus planes por falta de cooperación de otros.

Capricornio

No se complique la vida ni se deje afectar por los demás. Sea comprensivo y dulce en su comunicación. Ignore la envidia y mantenga la paciencia.

Acuario

Enfrente sus errores sin miedo y aprenda de ellos. Priorice su estabilidad emocional. No se deje agobiar por las preocupaciones. Espere el momento adecuado para tomar decisiones importantes.

Piscis

Día ideal para mostrarse al mundo y compartir sus ideas. Enfóquese en su propio bienestar y no en los problemas de los demás. Busque la suerte con una actitud positiva y en armonía con el universo.