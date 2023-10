Los horóscopos de Walter Mercado para hoy 9 de octubre

A través de Betty B. Mercado, sobrina del fallecido astrólogo, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Publicado en El Nuevo Herald, este es el horóscopo de Walter Mercado para el 9 de octubre.

ARIES



Debe aprender a relajarse y cambiar de actitud cuando sea necesario. No cargue cruces que no le pertenecen, enfóquese solo en lo suyo. Llegarán sorpresas agradables en cuestiones del amor.



TAURO



Es importante que tome con calma todo lo que se refiere al romance. No hay un motivo para ir de prisa, al contrario, ente más lento mejor. Así puede analizar cuál es realmente el mejor camino.



GÉMINIS



Las proyecciones para esta semana son bien aventuradas en los negocios. Cualquier emprendimiento le funcionará al 100 por ciento y le servirá de mucho económicamente hablando.



CÁNCER



No permita que el estrés, la ansiedad y la tensión en general le quite la calma. Tiene que aprender a dosificar su energía y decidir en qué sí es bueno gastarla y en qué no.



LEO



Su palabra tendrá mayor peso en todos los escenarios, toda la gente le prestará atención y seguirá sus instrucciones. La dedicación que ponga en su trabajo marcará un antes y un después.



VIRGO



Es momento de que haga las paces con esas personas con las que mantiene una enemistad desde hace tiempo. Eso es algo que no le servirá de nada, al contrario, le endurece el alma.



LIBRA



Finalmente le dirá adiós a la tristeza, comenzarán a pasar cosas buenas en su vida. Se dará cuenta de que es el único encargado de su felicidad, por lo que querrá hacer de todo para lograrlo.



ESCORPIÓN



Lo que se le recomienda para este lunes es que se enfoque en sus metas y no en problemas que no le dejarán nada positivo. No pierda ni un segundo lamentándose de lo que pudo haber pasado.

SAGITARIO



Tendrá grandes logros en materia profesional, no los desaproveche. Cualquier oportunidad que se le presente, tómela. Todo eso sumará para aumentar sus ingresos económicos.



CAPRICORNIO



Ya es hora de que le dé conclusión a todo lo que tiene pendiente en la vida. Poseer tantas preocupaciones no es sano para el cuerpo ni para la mente. Dele punto final y deje que el karma se encargue.



ACUARIO



Se atreverá a hacer cambios abruptos a su alrededor, sin importar lo que los demás piensen. Eso le ayudará a sentirse más tranquilo y a tener un mayor control sobre su vida.



PISCIS



Este lunes estará más cuidadoso en el tema financiero. Querrá ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y no gastarlo en cosas que no necesita. También pagará viejas deudas para quedar libre.