Los horóscopos de Walter Mercado para hoy 2 de febrero

A través de Betty B. Mercado, sobrina del astrólogo Walter Mercado, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este viernes. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A partir de la muerte del experto en predicciones, Betty se encargó de seguir con su legado y todos los días da los horóscopos. A continuación las predicciones para el 2 de febrero.

Si bien son pocas las apariciones que la nueva mística hace, diariamente brinda sus vaticinios a El Nuevo Herald. Así, todos los miembros de la rueda zodiacal pueden saber desde temprana hora si la energía planetaria está sobre ellos o cuáles serán las complicaciones que deberán atender durante el día.

Aries

El día de hoy no se sentirán de buen humor para soportar bromas o quejas, aunque por lo general son sociables, querrán tener su espacio. Busquen involucrarse con personas más espirituales que compartan su manera de pensar.

Tauro

Su ambición estará en su punto máximo, no hay límites que los puedan detener, sus enemigos y competencia se quedarán en el camino ante su poder. Pero no se abrumen, tienen que aprender a delegar y buscar la cooperación con las personas a su alrededor.

Géminis

Sentirán ganas de aprender algo diferente, conocer otras culturas, su inteligencia y sus capacidades los llevarán a conquistar nuevas metas profesionales y alcanzar el éxito, tienen que pensar de manera positiva.

Cáncer

Su encanto ayudará a despertar el romance en su vida y este fin de semana podrían vivir momentos muy importantes. Tienen que buscar una relación que sea sana, en donde la comunicación sea la clave para despertar su parte espiritual.

Leo

Si enfrentan algún tipo de malentendido con su pareja o con su familia pongan todas las cartas sobre la mesa, no den pie a más problemas, todo tiene que quedar claro para evitar conflictos en el futuro. Si están pasando por un momento de duda busquen el consejo de un profesional.



Virgo

Es difícil trabajar con personas que no están a su nivel, pero tienen que ser más empáticos con sus relaciones y sus compañeros de trabajo, lo que hoy les parecerá complicado mañana será un reto superado.

Libra

Tienen que ser empáticos con aquellos que los rodean, especialmente con sus compañeros de trabajo. Será un fin de semana complicado que demandará de su esfuerzo, controlen su mal humor, si llegan a sentirse frustrados lo mejor es que sigan la corriente para encontrar la armonía.

Escorpión

Será muy fácil que los saquen de sus casillas en estos días debido a que estarán muy sensibles y les afectará todo lo que los demás opinen de ustedes, cuidado con la manera en la que reaccionan, antes de hablar o tomar alguna decisión piensen bien en lo que van a hacer, sería buen momento para que realicen ejercicios de meditación.

Los horóscopos de Walter Mercado para hoy. Foto: Walter Mercado/Facebook

Sagitario

Podrán expandir su círculo social, se darán cuenta de qué es los que su corazón siente y necesita, sus nuevas amistades les permitirán disfrutar de buenos momentos, acérquense a gente joven, especialmente a sus hijos si los tienen y aléjense de personas negativas.

Capricornio

Es el momento para sanar en cuerpo y espíritu, mediten y pónganse en contacto con su yo interior, tienen que perdonar a quienes les hicieron daño para liberarse de dolores emocionales y poder disfrutar de su presente.

Acuario

Deberán administrar bien sus finanzas, tendrán la necesidad de gastar en cosas que no necesitan, pero lo mejor es que armen un presupuesto y no carguen dinero de más o tarjetas para que no caigan en tentaciones.

Piscis

Tienen que cuidar más de su salud física, mental y emocional, podrían darse un momento para relajarse y dormir un poco más, o para realizar aquellas actividades que los inspiran y los ayudan a sentirse mejor, la vida podría ponerles retos, pero saldrán adelante y se sentirán satisfechos.