Los horóscopos de Walter Mercado para hoy 17 de octubre

Através de Betty B. Mercado, sobrina del astrólogo, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este martes. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A partir de la muerte del experto en predicciones, Betty se encargó de seguir con su legado y todos los días brinda las predicciones. A continuación, los horóscopos de Walter Mercado para el 17 de octubre.

Si bien son pocas las apariciones que la nueva mística hace, diariamente brinda sus vaticinios a El Nuevo Herald. Así, todos los miembros de la rueda zodiacal pueden saber desde temprana hora la energía planetaria que influye sobre ellos o cuáles serán las complicaciones que deberán atender durante el día.

Aries

Hoy, las personas de Aries deberán luchar por lo que buscan, sin dejar que ningún obstáculo se interponga en su camino. Mediante sus talentos, tendrá la posibilidad de alcanzar todo lo que desea. Su palabra será una herramienta fundamental.

Tauro

Las personas de Tauro deben concentrarse en poner todo el corazón en lo que hacen. En esta jornada, los miedos no podrán interponerse en el cumplimiento de los objetivos. Hoy es un gran día para confiar en la intuición y poner la inteligencia al servicio de la resolución de problemas. En lo laboral, se recomienda aportar las ideas y no guardárselas.

Géminis

Cuidado con las promesas que no puedan ser cumplidas. Hoy, las personas de Géminis deben cuidar de no abusar de su energía y no seguir todos sus impulsos, ya que hacerlo sin parar a pensar podría desembocar en inconvenientes.

Cáncer

La jornada se presenta como ideal para observar, reflexionar y planear, no tanto en llevar a cabo las acciones. La serenidad y adaptabilidad ante los problemas serán una herramienta clave para resolverlos.

Leo

Las personas de Leo deberán llevar a cabo un análisis sobre las cosas que no les gustan de su vida y enfrentarlas. Es momento de confrontar con lo que está afectando y no dejarse paralizar por las inseguridades. Cuidado con la salud, hay que darle prioridad y no postergarla.

Virgo

Las personas de Virgo deberán darle lugar a las cosas que causan felicidad y no postergarlas más. En ese sentido, no hay que temer a los cumplidos y la admiración; hay que dejar de lado la timidez. Buen momento para tomar la iniciativa en el amor.

Libra

No hay que escuchar las opiniones que no se pidieron. Las personas de Libra deben enfocarse en no dejarse afectar por esto y desarrollar una estabilidad a partir de las certezas sobre uno mismo. Con esto en mente, se podrá trabajar contra el complejo de inferioridad.

Escorpio

En el terreno del amor, cuidado con la imaginación y los escenarios inventados, esto podría llevar a conclusiones equivocadas. Por otro lado, las personas de Escorpio deben activar el aspecto económico y llevar a cabo lo que sea necesario para crecer. Es momento de tomar decisiones.

Facebook Twitter Linkedin

El horóscopo de Walter Mercado para el 17 de octubre Foto: iStock

Sagitario

Las personas de Sagitario deben buscar nuevas experiencias y lugares. Es un buen momento para buscar una actividad que permita desarrollarse en el ámbito personal. La creatividad será una gran herramienta con este objetivo en mente.

Capricornio

Adaptabilidad es la clave para las personas de Capricornio. Hay que estar abierto y mantenerse optimista a los cambios que se presentan en la vida. Decisión para llevar a cabo lo que estuvo postergado durante un largo tiempo.

Acuario

En el aspecto financiero, las personas de Acuario deberán tener cuidado y contar con toda la información. No realizar movimientos importantes sin estar del todo seguro. La sorpresa será protagonista de la jornada con la aparición de alguien totalmente inesperado.

Piscis

Las personas de Piscis deben concentrar sus esfuerzos en los proyectos ya planteados. Es importante confiar en esas ideas para lograr cumplir los objetivos y no diluir más la llegada de resultados. La energía debe estar puesta en el progreso.