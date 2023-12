Los horóscopos de Walter Mercado para hoy 13 de diciembre

A través de Betty B. Mercado, sobrina del astrólogo Walter Mercado, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este miércoles. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A partir de la muerte del experto en predicciones, Betty se encargó de seguir con su legado y todos los días da los horóscopos. A continuación las predicciones para el 13 de diciembre.

Si bien son pocas las apariciones que la nueva mística hace, diariamente brinda sus vaticinios a El Nuevo Herald. Así, todos los miembros de la rueda zodiacal pueden saber desde temprana hora si la energía planetaria está sobre ellos o cuáles serán las complicaciones que deberán atender durante el día.

Aries

Hoy es el día para liberarse de las cadenas de las expectativas ajenas. No permita que la opinión de los demás bloquee su camino hacia la felicidad. Su vida es suya, y tiene el derecho de vivirla como desee. Si alguien no lo acepta tal como es, no merece ocupar un espacio en su viaje.

Tauro

No permita que el miedo o la inseguridad lo detengan. Ahora es el momento de actuar y perseguir lo que realmente desea. Las oportunidades están frente a usted; solo necesita dar el paso. No deje que el temor le impida alcanzar sus metas.

Géminis

El amor está en el aire, Géminis. Un nuevo romance o la revitalización de una relación existente llenará su vida de alegría. Diviértase, disfrute de la vida y no tema arriesgarse. Las experiencias emocionantes te esperan.

Cáncer

Enfoque práctico y realista. Controle su imaginación y emociones; no deje que los sentimientos negativos lo dominen. Este es el momento de ser más objetivo. La claridad mental lo guiará hacia soluciones efectivas.

Leo

Es hora de dejar atrás el miedo y la inseguridad, Leo. Recupere su confianza y brillo. Este es el momento perfecto para dar pasos audaces en su vida. Confíe en sus habilidades y deje que su luz interior brille.

Virgo

Sus facultades psíquicas se intensifican. Está en un periodo de cambio y transformación. No busque la aprobación externa; confíe en su intuición y tome decisiones basadas en su verdad interna.

Libra

Programe sus deseos y observa cómo se materializan. Recupere su autoestima y autosuficiencia. Este es un período de gran crecimiento espiritual. Enfrente cada día con confianza y optimismo.

Escorpión

Manifieste su fuerza interior. Recupere el control de su economía y valórese más que nunca. Este es su momento para brillar. Confíe en sus habilidades y verá resultados positivos.

Sagitario

Evite la ambición desmedida, Sagitario. Aprenda a perdonar y olvidar. No tome ventaja de los demás en su camino hacia el éxito. La honestidad y la compasión serán sus aliados.

Capricornio

Su creatividad está en aumento. Las responsabilidades laborales aumentan, pero tenga paciencia, ya que está en un período de transición. Enfrente los desafíos con creatividad y determinación.

Acuario

Manténgase alegre y feliz. La suerte está de su lado, y su trabajo de calidad será reconocido. Disfrute de la armonía en su vida familiar y personal. Sea agradecido por las bendiciones que lo rodean.

Piscis

Es momento de comenzar a vivir plenamente. Desarrolle sus sentidos y tome decisiones basadas en acciones, no en palabras. Este es su tiempo para experimentar la vida en su máxima expresión. ¡Adelante!