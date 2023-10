Los horóscopos de Walter Mercado para hoy 11 de octubre

A través de Betty B. Mercado, sobrina del fallecido astrólogo, se conoció qué le depara a cada signo del Zodíaco en este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Publicado en El Nuevo Herald, este es el horóscopo de Walter Mercado para el 11 de octubre.

Aries

Es tiempo de recuperar la fe en sí mismo y lanzarse al éxito. En la pareja todo apunta a la firmeza y la estabilidad. Deje a un lado el físico y busque el valor de lo espiritual. Buenas noticias en lo familiar, un problema será solucionado. Números de la suerte: 31, 6 y 3.

Tauro

La palabra del día es templanza. No caiga ante el poder de las emociones y piense bien antes de actuar o decir algo de lo que podría arrepentirse. Es necesario mantener la calma, practicar la paciencia, meditar y relajarse. Sus números de la suerte: 45, 23 y 9.

Géminis

Evite caer en exageraciones y problemas que no necesita. Es importante enfocarse en aquello que realmente le interesa y trabajar en lo que le traerá estabilidad financiera. No se precipite ante el conflicto. Sus números de la suerte; 32, 44 y 10.

Cáncer

Si desea compartir tiempo con alguien especial, tendrá que hacer ajustes en la agenda. Para mantener paz en su relación tendrá que ceder ante los deseos de su pareja. No permita que su orgullo fracture su relación con aquellos a los que quiere. Sus números de la suerte 3, 21 y 7.

Leo

Está atravesando una racha de buena suerte y debe aprovecharlo. Vienen oportunidades para progresar y aumentar sus ganancias, además, es buen momento para buscar socios, ya que hay personas dispuestas a ayudarle. Sus números de la suerte son 15, 48 y 26.

Virgo

La pasión con la que presenta sus ideas le permite atraer personas poderosas. Cuidado con los nuevos socios, es fundamental investigar sus intenciones antes de llegar a un acuerdo. Descubrirá la información que necesita para avanzar. Sus números de la suerte son: 31, 21 y 5.

Libra

Las emociones se intensifican. Encontrará amor y pasión, además atraviesa un momento de estabilidad en cuanto a su salud física y mental. Es buen momento para continuar aprendiendo y registrarse en algún curso o seminario. Sus números de la suerte son 14, 4 y 8.

Escorpio

Deberá decir adiós al miedo y a los problemas emocionales para enfocarse en usted mismo, esto dará pie a que se vuelva fundamental en su trabajo y viva un momento de plenitud. Si tiene planes de viaje, siga adelante. Sus números de la suerte: 30, 10 y 2.

Sagitario

Sea cauteloso antes de iniciar una relación romántica. Espere un reencuentro con alguien del pasado que le dejó impresionado. No se convierta en la causa de conflicto entre una persona especial y su familia. Sus números de la suerte: 18, 31 y 42.

Capricornio

Cuidado con los celos, debe dominar sus emociones y no caer en la ira. Comprenda que el conflicto con su pareja solo existe en su imaginación. Escuche a un familiar que le hace enfrentar esta realidad, solo quiere su bienestar. Sus números de la suerte: 42, 40 y 9.

Acuario

Su camino está iluminado por la buena fortuna, así que no debe sucumbir ante pensamientos negativos. Que el pasado no arruine su presente, no ceda ante las preocupaciones y continúe disfrutando de la vida. Sus números de la suerte: 19, 9 y 3.

Piscis

Es importante mantener el balance en sus relaciones personales. Usted quiere ayudar y apoyar a quien lo necesita, sin embargo, debe ser cauteloso, pues alguien podría aprovecharse de sus buenas intenciones. Sus números de la suerte: 8, 9 y 23.