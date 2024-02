Los horóscopos de Niño Prodigio para hoy miércoles 14 de febrero

El astrólogo Víctor Florencio, quien es reconocido por sus acertadas predicciones y por colaborar con personajes de la vida pública y la política, todos los días ofrece un vistazo de lo que le deparará a cada signo zodiacal. Estos son los horóscopos de Niño Prodigio para el miércoles 14 de febrero.

El dominicano, quien empezó a tener visiones desde que tenía cerca de ocho años, se ha convertido en un famoso vidente en Estados Unidos. El astrólogo y consejero psíquico viene de un linaje de personas dedicadas a las artes místicas; es nieto de Petronila Tiburcio, una reconocida sacerdotisa mambo que fue su guía espiritual.

El también tarotista comparte sus predicciones en su sitio oficial Niño Prodigio: Spiritualism and Mysticism, en donde también habla sobre rituales de protección, ofrece su línea espiritual y adelanta el futuro de los famosos.

Aries

Las personas de Aries se encontrarán rodeadas de gente exitosa que alimentará su deseo de progresar económicamente. Sin embargo, hay que procurar no apurarse y respetar cada paso del proceso.

Tauro

Las personas de Tauro sentirán la necesidad de crecer en el ámbito laboral y tomar más relevancia. Es importante que esto no se haga de forma drástica y que todo se enmarque en un plan trabajado.

Géminis

Las personas de Géminis se encontrarán en un compromiso muy fuerte con ciertos ideales. Sin embargo, durante esta jornada deberán intentar que la calma sea la tónica y buscar la manera de fluir con su entorno.

Cáncer

Las personas de Cáncer pasarán por una crisis que modificara mucho sus vidas en el aspecto social. En ese proceso, este signo debe recordar que estas transformaciones toman tiempo y que no pueden hacerse de forma repentina.

Leo

Las personas de Leo estarán junto a personas cautivadoras y que lograrán captar su atención de buena forma. A pesar de lo interesante que pueda resultar eso, es importante no olvidarse de las necesidades propias.

El vidente predice qué le depara a las personas de cada signo zodiacal. Foto: Instagram @ninoprodigio

Virgo

Las personas de Virgo podrían verse algo abrumadas por las exigencias de la rutina diaria. El panorama astrológico invita a este signo a buscar la manera de que este estado no lo haga claudicar en la búsqueda de la profundidad.

Libra

Las personas de Libra apostarán a una conexión intensa con su pareja. El tiempo y la predisposición para adaptarse a la nueva disposición del vínculo serán las claves del éxito.

Escorpio

Las personas de Escorpio se darán cuenta de que algunas historias del pasado están afectando su capacidad de construir una relación sana en el presente. Dependerá de este signo hacer lo necesario para corregir esa interferencia.

Sagitario

Las personas de Sagitario podrán verse afectadas al enterarse de un secreto. Este signo deberá hacer todo lo que esté a su alcance para que su concentración en la rutina diaria no se vea afectada.

Capricornio

Las personas de Capricornio sentirán la necesidad de crecer en el aspecto económico. Aunque no hay fórmulas mágicas, este signo debería intentar combinar el ocio con lo profesional y encontrar la manera de darle rentabilidad a sus actividades.

Acuario

Las personas de Acuario atraviesan un período de crisis y reconstrucción. Este signo debe cuidar que esto no desgaste el vínculo con otros. Aunque la transformación personal sea demandante, es importante no descargarse con quien no tiene nada que ver en el tema.

Piscis

Las personas de Piscis podrían recibir algunas energías y vibras que las perjudiquen. Durante esta jornada, la prioridad debe ser mantener la claridad y calma mental como se pueda.