Los horóscopos de Niño Prodigio para hoy jueves 15 de febrero

El astrólogo Víctor Florencio, quien es reconocido por sus acertadas predicciones y por colaborar con personajes de la vida pública y la política, todos los días ofrece un vistazo de lo que le deparará a cada signo zodiacal. Estos son los horóscopos de Niño Prodigio para el jueves 15 de febrero.

El dominicano, quien empezó a tener visiones desde que tenía cerca de ocho años, se ha convertido en un famoso vidente en Estados Unidos. El astrólogo y consejero psíquico viene de un linaje de personas dedicadas a las artes místicas; es nieto de Petronila Tiburcio, una reconocida sacerdotisa mambo que fue su guía espiritual.

El también tarotista comparte sus predicciones en su sitio oficial Niño Prodigio: Spiritualism and Mysticism, en donde también habla sobre rituales de protección, ofrece su línea espiritual y adelanta el futuro de los famosos.

Aries

Las personas de Aries deben tener cuidado con su dinero. Más allá de lo atractiva que pueda resultar una inversión, habrá que estudiar bien la situación antes de dar el paso de concretarla.

Tauro

Las personas de Tauro tendrán que enfrentarse a exigencias y desafíos que quizás le quitarán tiempo para las cosas que desean. Sin embargo, este signo deberá ser consciente de la situación y resolver las tareas que se presenten de la mejor manera.

Géminis

Las personas de Géminis deberán hacer lo posible para cerrar los temas del pasado. La posición de los astros invita a este signo a que acompañe esos procesos naturalmente y a perdonar a quien sea necesario para seguir adelante.

Cáncer

Las personas de Cáncer podrían enfrentarse a una fuerte crisis en vínculos de amistad. En ese contexto, es importante mantener perspectiva de la importancia que tiene la otra persona y hacer lo necesario para solucionar el problema.

Leo

Las personas de Leo deben evitar las peleas innecesarias, ya que consumirán energía y tiempo que podría usarse con mejores propósitos. Este signo debe enfocarse en minimizar lo más que pueda los conflictos.

El astrólogo, famoso por sus acertadas predicciones, comparte lo que le depara a cada signo zodiacal el día de hoy. Foto: YouTube / Niño Prodigio

Virgo

Las personas de Virgo se encontrarán con que la rutina demanda una gran cantidad de actividades. En esa vorágine, este signo debe recordar no perder la perspectiva y no darle una importancia desmedida a los detalles.

Libra

Las personas de Libra deben procurar que todas las condiciones sean correctas antes de concretar un trato. No hay necesidad de apurarse y no es buena idea sellar acuerdos si la mente no piensa con total claridad.

Escorpio

Las personas de Escorpio tienen grandes chances de pasar momentos significativos con una persona especial. En ese contexto, no deben dejar que las críticas ajenas afecten a ese vínculo.

Sagitario

Las personas de Sagitario deben buscar la relajación y no sobrecargar su mente de pensamientos. El exceso de actividad mental puede generarle a este signo ciertos cambios en su bienestar.

Capricornio

Las personas de Capricornio pueden verse afectadas por algunos problemas en el ámbito financiero. En ese contexto, este signo debe apoyarse en sus amistades y en el amor para no sufrir por estos inconvenientes.

Acuario

Las personas de Acuario deben encontrar maneras de liberar su mal humor y canalizar energía sin descargarla sobre otras personas. Además, hay que tener cuidado con la indecisión, que puede generar malestar en seres queridos.

Piscis

Las personas de Piscis pueden verse algo afectadas por sucesos que ocurrieron en el pasado. Ante esa situación, este signo debe hablar directamente con las personas involucradas y juzgarlas por lo que hacen en el presente.