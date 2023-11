Los horóscopos de Niño Prodigio para hoy 1 de noviembre

El astrólogo Víctor Florencio, quien es reconocido por sus acertadas predicciones y por colaborar con personajes de la vida pública y la política, todos los días ofrece un vistazo de lo que le deparará a cada signo zodiacal. Estos son los horóscopos del Niño Prodigio para el 1 de noviembre.

El dominicano, quien empezó a tener visiones desde que tenía cerca de ocho años, se ha convertido en un famoso vidente en Estados Unidos. El astrólogo y consejero psíquico viene de un linaje de personas dedicadas a las artes místicas, es nieto de Petronila Tiburcio, una reconocida sacerdotisa mambo que fue su guía espiritual.

El también tarotista comparte sus predicciones en su sitio oficial Niño Prodigio: Spiritualism and Mysticism, en donde también habla sobre rituales de protección, ofrece su línea espiritual y adelanta el futuro de los famosos.

Aries

Las personas de Aries deben analizar muy bien cuándo son los momentos para hablar y cuándo no. El no saber callar en ciertos escenarios podría traer situaciones no deseadas.

Tauro

Las personas de Tauro enfocarán su energía principalmente en el aspecto económico durante este miércoles. Deberán tener cuidado con no gastar más de lo que les permite su situación.

Géminis

Las personas de Géminis deberán buscar la manera de hallar tiempo para el ocio y el disfrute, más allá de la exigencia de las responsabilidades. Buen momento para dedicarle atención a planes que estimulen el intelecto.

Cáncer

Las personas de Cáncer se verán afectadas por las energías y están en riesgo de agotarse si se dedican a cuestiones menores. Foco en hablar de las cosas importantes debe ser la prioridad para ellos.

Leo

Las personas de Leo tendrán la oportunidad de conectarse a fondo con amistades. La jornada presentará un buen escenario para mostrarse auténtico y no esforzarse en ocultar los defectos.

El astrólogo, famoso por sus acertadas predicciones, comparte lo que le depara a cada signo zodiacal el día de hoy Foto: YouTube / Niño Prodigio

Virgo

Las personas de Virgo deben procurar disciplina y confianza en el plan de vida que crearon. Deben estar enfocados en sus objetivos y no permitir que nadie les quite esa determinación.

Libra

Las personas de Libra enfrentan una buena jornada para indagar en actividades y personas que otorguen nuevos conocimientos y experiencias. Será importante hacerse el tiempo para seguir ese deseo.

Escorpio

Las personas de Escorpio deberán tener la cabeza fría en el ámbito financiero. La racionalidad y las habilidades que ya saben que tienen serán la clave para no tomar decisiones apresuradas.

Sagitario

Las personas de Sagitario deberán enfocarse en el presente, especialmente en el ámbito amoroso. Será vital no dejar que experiencias pasadas influyan sobre decisiones actuales.

Capricornio

Las personas de Capricornio enfrentan una jornada que demandará concentración y realización de tareas importantes. Por ese motivo, hay que evitar a toda costa las distracciones innecesarias.

Acuario

Las personas de Acuario deberán enfocarse en su bienestar y disfrute, sin pensar tanto en las dificultades o limitaciones económicas. Con un poco de creatividad, cualquier actividad puede ser un gran plan.

Piscis

Las personas de Piscis deberán prestar atención a los vínculos, especialmente con su familia. Tener una charla y comunicarse ayudará a que las relaciones se mantengan con mucha firmeza.