Los horóscopos de Nana para hoy 7 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 7 de febrero.

Aries

Tendrán buena energía para lo laboral, pero cuidado con caer en la rutina, su creatividad podrían opacarse, encuentren nuevas maneras de enfrentar sus tareas laborales y no tengan miedo a expresar lo que piensan. Su pasado podrían ponerlos melancólicos, recuerden que todo ha cambiado y su felicidad es lo más importante, dejen todo atrás y valoren su presente. Cuidado con amores de una noche, podrían tener consecuencias que no quieren.

Tauro

Es probable que últimamente se hayan sentido agotados, para estar mejor tienen que cuidar su alimentación, podrían necesitar un suplemento, en pocos días se sentirán mejor, es importante que lo hagan por toda la carga de trabajo que tienen, no se exijan demasiado, permítanse relajarse para ser más productivos. Si han considerado hacer cambios relevantes en su trabajo o su vida amorosa, dense un momento para reflexionar, no sean impulsivos, tienen que ver las ventajas y desventajas.

Géminis

Deben estar abiertos a diferentes puntos de vista, escuchando las opiniones de los demás podrían aprender. Recibirán noticias de un amigo al que no han visto desde hace tiempo, será una buena sorpresa. Si están en una relación no tengan miedo a demostrar sus sentimientos si quieren fortalecer su unión.

Cáncer

Poco a poco su panorama financiero ha ido mejorando, tienen que relajarse, las preocupaciones los afectarán, confíen en que todo cambiará, hoy podrían llegar buenas noticias relacionadas con el dinero lo que les permitirá sentirse más tranquilos y quizá hasta comprarse algo que quieren, aprovechen para poner en orden sus finanzas y ahorrar para el futuro. En el trabajo no esperen a que todo suceda de pronto, tienen que tomar el control y ser más productivos.

Leo

Será un buen día en el área laboral, mejorarán su relación con sus compañeros y superiores, están tomando buenas decisiones y tendrán un buen estado de ánimo. Tienen que abrirse a nuevas experiencias, hay alguien que quiere compartir tiempo con ustedes, no pierdan la oportunidad de disfrutar un momento especial, recargarán su energía y fortalecerán sus vínculos afectivos.

Virgo

Podrían sentirse muy estresados en su trabajo, no dejen que sus responsabilidades los rebasen, busquen soluciones para tener tranquilidad, su bienestar es lo más importante, incluso podrían considerar un cambio en su vida profesional. Es probable que se hayan sentido solos y anhelen encontrar una pareja, tengan paciencia, sus relaciones pasadas les dejaron lecciones, tienen que aprender de sus errores para crecer a nivel personal y confiar en el futuro, las oportunidades están por llegar.

Libra

Pudieron superar la gran carga de trabajo que tenían acumulada, pero no dejen que su mente comience a divagar. Si están considerando realizar una compra importante, reflexionen bien antes de hacerlo, si no es algo urgente lo mejor es que esperen y ahorren, tienen que mantener una buena administración y ser prudentes en sus decisiones financieras. Podrían sentir la tentación de coquetear con alguien que acaban de conocer, sean conscientes de sus acciones y consecuencias, si ya están en una relación valoren a su pareja y no pongan en riesgo lo que han construido.

Escorpión

Hoy será un buen día en el trabajo, todo su esfuerzo será reconocido, aprovechen la situación para avanzar hacia sus metas. Acérquense a las personas que aman, llamen a sus amigos o familia y organicen una salida, les ayudarán a recargar sus energías. Si tienen pareja, vayan a una cena romántica, fortalezcan su conexión. Una persona cercana podría decepcionarlos, pero no gasten su energía en ella.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Los astros dicen que vienen cambios en el trabajo, no se estresen, aprovechen el momento para encontrar motivación y aprender algo nuevo, eso los ayudará a resolver sus tareas con creatividad. Si están en busca del amor tienen que tener mayor seguridad, reflexionen sobre sus cualidades y aumenten su autoestima.

Capricornio

Tendrán muchas exigencias en el trabajo, tienen que reflexionar sobre cómo la situación está afectando su bienestar general y encontrar nuevas maneras de manejar el estrés, consideren técnicas de relajación y establezcan un equilibrio, incluso podrían considerar nuevas opciones laborales, un cambio de entorno podría ayudarlos a estar mejor, no tengan miedo de ir en busca de su tranquilidad. Su pareja les dará una buena noticia, celebren juntos, disfruten el momento y olvídense de las preocupaciones, el apoyo mutuo fortalecerá su unión.

Acuario

Viene una transformación en su vida, aprovechen la situación para compartir buenos momentos con la gente que quieren e iniciar nuevos proyectos que los inspiren. Dejen de ver el tiempo con sus seres queridos como una obligación, demuestren lo mucho que los quieren y fortalezcan los lazos. Si están en una relación tienen que valorar más a su pareja, si están solteros no subestimen su poder para hacer que alguien se sienta especial.

Piscis

Tienen que demostrar su capacidad de liderazgo, asegúrense de que cada miembro de su equipo desarrolle su potencial, eso les abrirá las posibilidades de mejorar en su trabajo. Si han experimentado soledad últimamente olvídense de esas emociones, el amor está a su alrededor y la persona adecuada podría estar muy cerca, solo tienen que abrir su corazón y disfrutar. Si ya tienen pareja, busquen la manera de despertar el amor y la pasión. Un amigo se acercará a ustedes en busca de apoyo y consejo, dedíquenle tiempo, tienen que estar para aquellos que siempre los han apoyado.