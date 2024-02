Los horóscopos de Nana para hoy 6 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 6 de febrero.

Aries

Tienen que buscar el equilibrio entre su vida personal y laboral, aunque tengan responsabilidades, deben buscar tiempo para las personas que quieren. Confíen en su intuición y tomen sus propias decisiones, especialmente aquellas relacionadas con su pareja. Si están solteros, hoy podrían conocer a alguien especial, manténganse abiertos a las posibilidades. No pierdan el piso ni cambien para tratar de agradar a otros.

Tauro

Es el momento de hablar sobre cuestiones importantes en su trabajo, pueden pedir ese aumento a sus jefes, no teman expresar sus deseos. Llegarán oportunidades de negocios que les traerán beneficios significativos, pero tienen que administrar bien su dinero, es mejor invertir que gastar en aquello que no necesitan. Si están en una relación podrían tener algunos problemas de comunicación que los alejarán. Tienen que sacar de su vida aquellas personas que no les aportan nada, hagan una limpia y quédense solo con lo que los haga felices.

Géminis

Puede que hoy el ambiente en el trabajo sea hostil, lo mejor es que se concentren en sus responsabilidades y eviten involucrarse en discusiones si no quieren tener más problemas, aprovechen el tiempo para ampliar sus conocimientos y crecer en su carrera profesional. Hoy será un buen día en términos familiares y de amistades, dense un tiempo para visitar a la gente que quieren, además podrían conocer a alguien interesante con quien serán compatibles. En el dinero están por pasar por un momento complicado en el que podrían adquirir deudas.

Cáncer

Se sentirán estresado por cuestiones personales, pero recuerden que todo es temporal, confíen en que encontrarán las soluciones que necesiten, busquen el apoyo de su familia y amigos, aunque todo puede parecer difícil, su actitud positiva y paciencia serán la clave para salir adelante, dejen que todo fluya y no busquen controlar la situación. Si están en una relación es un buen momento para fortalecer su unión y apoyarse mutuamente. Si están solteros tienen que dedicar tiempo a relacionarse para poder conocer a alguien especial.

Leo

Podrán resolver todos aquellos conflictos en su vida que los tienen estresados. Podría llegar una interesante oportunidad laboral, tomen decisiones rápidas y determinadas, confíen en su sexto sentido, no busquen las respuestas afuera, están en su interior solo reflexionen y confíen en lo que les dice su corazón. Acérquese a las personas que les importan, tengan conversaciones significativas, obtendrán consejos valiosos. Si están interesados en alguien, expresen sus sentimientos, seguramente serán correspondidos.

Virgo

Dense un momento para reflexionar acerca de sus metas laborales, quizá sea hora de buscar un nuevo trabajo o emprender su propio negocio, recuerden que todo llega en el momento adecuado, mantengan la calma y analicen bien todas las implicaciones antes de tomar una decisión. Deben dedicar más tiempo a su familia y amigos, que sus tareas diarias no los alejen. Aprendan a tomar sus propias decisiones y no permitan que nadie los manipule y se interponga en sus metas, tengan paciencia y confíen en que están yendo por el mejor camino.

Libra

Destacarán en el trabajo, así que piensen en grande y esfuércense para ir tras sus metas, pero tengan cuidado, hay personas a su alrededor que no quieren su éxito debido a que les tienen envidia. Dense un tiempo para consentirse, pero no dejen los buenos hábitos alimenticios. Si están en una relación encuentren la manera de despertar la pasión y no teman expresar sus sentimientos.

Escorpión

Vendrán cambios positivos a su vida, se sentirán con más energía y optimismo, confíen en su corazón, pronto llegará la prosperidad. Recibirán una buena noticia en su trabajo, aprovechen para disfrutar de sus tareas y lograr mejor estabilidad económica, además deben ser amables y empáticos con sus compañeros, fomenten un buen entorno laboral que los ayudará a crecer. No se involucren en amores prohibidos, si la persona que les interesa ya tiene pareja terminarán envueltos en problemas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Van a destacar y mostrar su verdadera personalidad, pero tienen que confiar en ustedes y tomar decisiones determinadas, tanto en su vida personal como laboral, no dejen que el miedo los detenga. En el trabajo podría llegar una gran oportunidad que no podrán dejar pasar, manténganse abiertos a las posibilidades. Podrían recibir una lección sobre las consecuencias de sus acciones, tienen que aprender de ello. Si están en busca de un amor no se involucren en relaciones que solo les traerán drama, busquen una conexión genuina.

Capricornio

Será un buen día en el área laboral, aunque puedan surgir retos, tienen que confiar en sus habilidades para salir adelante, su esfuerzo será reconocido. En el amor, tienen que poner atención a las señales, hay alguien que está interesado en ustedes pero no se han dado cuenta, no dejen pasar la oportunidad.

Acuario

Recibirán una noticia relacionada con sus finanzas, podría ser una entrada de dinero que solucionará sus deudas y les permitirá apostar por nuevos proyectos. En el amor, podría ser un día complicado, tendrán que decidir entre dos personas que les interesan lo cual les generará dudas, pero deberán tomar una decisión si no quieren que haya problemas, los astros les dicen que tienen que ser honestos con ustedes y con los demás.

Piscis

Alguien se acercará a ustedes en busca de apoyo y consejo, no duden en brindar orientación, la vida les devolverá el favor más adelante. Podría regresar alguien de su pasado, reflexionen si quieren abrir las puertas otra vez, el poder de la reconexión podría traerle sorpresas agradables. En el amor no tengan miedo a comprometerse y expresar sus sentimientos. Cuidado con su mal humor.