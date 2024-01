Los horóscopos de Nana para hoy 22 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 22 de enero.

Aries

El trabajo es muy importante para ustedes, pero necesitan darse un descanso, dejar de pensar tanto en el futuro y disfrutar el presente, destinen tiempo a actividades fuera de su ámbito laboral y cuando lo hagan no estén al pendiente de correos o mensajes, verán que eso les ayudará a rendir mejor. Vayan tras sus metas, pero no se desesperen, definan bien qué es lo que buscan y, poco a poco, con constancia y paciencia, verán resultados.

Tauro

Será un día tranquilo, la rutina los tiene estresados, así que aprovechen la oportunidad para relajarse, sería buena idea que buscarán a sus amigos y disfrutarán de un buen momento. Si están pasando por una ruptura, no es el momento de buscar nuevamente el amor, primero encuentren la felicidad en las pequeñas cosas que los rodean. Si ya están iniciando una nueva relación vayan poco a poco y, si están solteros, lo mejor es que aprendan a disfrutar de su soledad para conocerse mejor.

Géminis

Hoy relájense en casa, dediquen tiempo a sus seres queridos, se darán cuenta de lo importante que son para ellos, desconéctense de la rutina diaria para recargar energías. Si están en una relación, es momento para que su pareja conozca a su familia, fomenten la unión, su hogar será la clave de su felicidad. Un familiar les compartirá que ha pasado por un mal momento, escúchalo y apóyenlo.

Cáncer

Tienen que disfrutar de su hogar y su familia, si necesitan ayuda no duden en pedirla, compartir las responsabilidades los hará disfrutar más del momento. Tengan mucho cuidado con las llamadas y los mensajes que reciben, podría tratarse de una estafa, no crean que no les puede pasar, todos somos susceptibles, así que mantengan la guardia y tomen sus precauciones. Tienen que aprender a respetar las decisiones de los demás, será muy bueno para su propio bienestar.

Leo

Se han llenado de pendientes y sienten que nunca podrá terminarlos, pero hoy será el día para poner todo en orden, dediquen tiempo a las tareas y no se distraigan, si ponen empeño se darán cuenta de que es más sencillo de lo que parece y destacarán. Cuando terminen, dense la oportunidad de disfrutar de sus hobbies, tienen que encontrar el equilibrio entre su trabajo y aquello que más disfrutan, una salida a la naturaleza podría darles inspiración y felicidad.

Virgo

Si han estado alejados del amor, hoy podrían recibir una sorpresa, un amor del pasado podría volver a buscarlos, acepten si les pide salir, al menos pasarán un momento divertido que los alejará de sus preocupaciones y podría renacer el romance. Sí están en una relación, tienen que fomentar la confianza, expresen sus sentimientos para fortalecer su unión y consolidar su futuro juntos. Podrían tener la tentación de coquetear con alguien, cuidado, no se dejen llevar por la emoción, piensen bien las cosas, la fidelidad y el respeto son la base de una buena relación.

Libra

Podrían sentirse estresados por cuestiones de su trabajo, no saquen conclusiones ni tomen decisiones apresuradas, las cosas podrían cambiar, tienen que buscar el equilibrio entre su vida profesional y personal. Si sus amigos los llaman para salir, acepten, les vendrá bien pasar tiempo con las personas que los aman, necesitan divertirse, romper la rutina y relajarse. Pongan atención a las señales, ya sea para encontrar un nuevo amor o para consolidar la unión con su pareja.

Escorpión

Se darán cuenta de un error en ese proyecto en el que se han esforzado, no lo abandonen, tienen que mantener la calma y continuar, necesitarán trabajar más, pero valdrá la pena. Su pareja será su mejor aliada en este momento, concéntrense en la solución y resolverán todo de la mejor manera, aprovechen la oportunidad para demostrar lo fuerte que es su relación. Si han tenido problemas en el área económica, pronto encontrarán la respuesta para salir de esa mala racha.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Se encontrarán con una persona que quiere provocar problemas, tienen que buscar la manera de liberar su enojo si no quieren verse afectados físicamente, aprendan a manejar sus emociones y expresarlas, se sentirán mucho mejor. Cuando se enfrenten a complicaciones, busquen una manera saludable de manejar sus sentimientos, puede ser a través del ejercicio, la meditación o hablando con alguien a quien aman. Hoy tendrán la oportunidad de hablar sobre alguna intimidad con una persona cercana, necesitan expresarse, eso los ayudará a sentirse mejor, solo busquen las palabras apropiadas.

Capricornio

Un amor del pasado podría enviarles un mensaje, si están solteros, consideren dar una segunda oportunidad, pero si tienen dudas lo mejor es que no lo intenten o solamente les causarán problemas. Si están en una relación, pasen un buen momento relajados en casa para hablar sobre su futuro, planeen un viaje y tracen metas, eso fortalecerá su unión. No se olviden de sus planes de hacer dieta y ejercicio, tienen que tomarlos en serio.

Acuario

Han estado perdiendo su buena energía, revisen cuáles son sus objetivos y logros para estar más motivados, tomen las riendas de su vida, concéntrese en aquello que los apasiona. Un amigo se acercará y les dirá algo que les parecerá raro, pregunten para entender qué es lo que realmente quieren contarles, podría necesitar su apoyo. Recibirán una buena noticia qué celebrarán con emoción. Si están en una relación, busquen la manera de romper la rutina y reavivar la pasión.

Piscis

Esta semana el romanticismo será la clave para sentirse felices y relajados. Organicen una salida a la naturaleza con su pareja o amigos, un lugar con agua será la mejor opción para vivir un momento especial y olvidarse de sus preocupaciones diarias. Si están en pareja y han sentido que su relación se ha estancado, busquen la manera de encender la llama del romance y la pasión.