Los horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 5 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el viernes 5 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

No se dejen caer por nadie, ya no perdonen constantemente a quienes únicamente se aprovechan de ustedes. Se enterarán de un chisme sobre una amistad que los dejará reflexionando. Cuiden bien sus cosas, podrían sufrir la pérdida de objetos o dinero.

En el trabajo pasarán por momentos de estrés, especialmente porque eso que están esperando no se concretará de la manera en que esperan, pero recuerden que todo llega a su tiempo, tengan paciencia y sigan esforzándose. No dejen de luchar por sus sueños, la constancia es la clave del éxito.

Tauro

Deben dejar de preocuparse por personas que no los quieren bien, tienen que fortalecer su amor propio. Alguien de su pasado querrá regresar a su vida, no le den entrada, solo busca molestar. Hay una persona que está interesada en ustedes, pero no se han dado cuenta, prefieren quedarse con quien no vale la pena en vez de buscar nuevas oportunidades.

Podrían pasar por una situación compleja que les dejará en claro cuáles son las verdaderas intenciones de algunos, así que ya no rueguen cariño de quienes solo afectan su paz y les generan conflictos. Pasarán por días de confusión, pero poco a poco su mente se aclarará con todo lo que sucederá. En el amor, pueden encontrar a alguien especial, pero deben aprender a confiar más.

Géminis

La vida les devolverá todo lo que han dado. Dejen de preocuparse por personas que no los valoran y que solo los buscan cuando necesitan algo, mejor concéntrese en quienes en verdad lo merecen. No crean en chismes, confíen en su corazón.

Una persona de su familia podría esparcir un rumor que afectará su reputación. En el trabajo, vienen cambios, no permitan que eso los afecte, tienen todo para enfrentar lo que pase. Si están en una relación y su pareja de pronto se pone muy exigente, pongan límites, no tienen que cambiar por nadie.

Cáncer

Si están en una relación, es momento de dar el siguiente paso y comprometerse, no caigan en la monotonía. Si están solteros, tienen que ser muy inteligentes para no cometer los mismos errores y encariñarse con la primera persona que se les presente.

Dejen de quejarse tanto, pronto podrían llegar agradables sorpresas a su vida. Vienen días muy positivos, aprovechen todo lo que tengan a su alcance. Aunque han tenido que pasar por pruebas difíciles que los han hecho sufrir, siempre salen más fortalecidos. No caigan en infidelidades, tienen que tener claro qué es lo que quieren en su vida para no equivocarse.

Leo

Tienen que preocuparse más por su salud o podrían enfrentar problemas importantes. Deben tener claro hacia dónde se dirigen y qué es lo que necesitan para cumplir sus metas. Es momento de hablar con esa persona con la que han tenido conflictos, no piensen negativamente.

Reflexionen bien antes de hablar, si no podrían terminar arrepentidos. Vienen cambios en el área del dinero, pero no compren cosas que no necesitan. No permitan que nada los afecte ni hiera, tienen la capacidad para lograr todo lo que se propongan, únicamente deben enfocar bien su tiempo y energía. Tendrán mucha suerte en juegos de azar, pero no gasten de más.

Virgo

La vida los recompensará por todo lo que han entregado. Es momento de dejar el pasado atrás, no permitan que arruine su presente. Pongan atención a sus sueños, les mostrarán la respuesta que están buscando y hacia dónde deben dirigirse.

Cuidado con la manera en la que se expresen sobre una amistad, podrían cometer un error y lastimar a esa persona. A alguien cercano a ustedes podría involucrarlos en problemas debido a envidias. Vienen días de evolución, quédense solo con eso que los ayuda a ser mejores personas.

Libra

Tendrán que enfrentar problemas existenciales que afectarán su humor. Es momento de madurar y pensar primero en su bienestar, deben dejar de querer resolver la vida de otros y concentrarse únicamente en ustedes. Recuerden quiénes son y hacia dónde se dirigen, ya no pierdan su camino.

No se dejen guiar por la primera impresión, necesitan conocer mejor a las personas, muchos no les muestran su verdadera cara y terminan decepcionándolos. Pongan atención por donde caminan, podrían sufrir una caída importante.

Escorpión

No tengan miedo al cambio, nuevos caminos podrían ser la base para mejorar su vida. Necesitan trabajar en su interior para que llegue su crecimiento personal. En ocasiones dan más de lo que deben y por eso salen lastimados, no se entreguen totalmente muy rápido, recuerden que el amor es recíproco.

Cuidado con lo que comenten con sus amistades, algunos pueden hablar de más y meterlos en problemas. Estarán muy volubles, lo que podría terminar lastimando a personas que son importantes para ustedes.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

No se dejen caer por nadie, dejen de rogar cariño, si lo hacen únicamente jugarán con sus sentimientos. Recuerden que tienen el poder de conquistar a quien quieran si se lo proponen. Si tienen que realizar algún tipo de trámite, es el momento correcto. Deben tener claro qué es lo que quieren y hacia dónde planean llegar, no pierdan el tiempo, es hora de ir tras sus metas.

Se enterarán que su expareja les mintió y les fue infiel varias veces sin que se dieran cuenta, no se lamenten por algo que ya sucedió. Cuidado con dos personas cercanas que están hablando mal de ustedes para perjudicarlos. Aunque los hirieron en el pasado, deben volver a abrir su corazón, las oportunidades no esperan a nadie, busquen su felicidad, si cometen un error al menos aprenderán la lección.

Capricornio

Siempre consiguen lo que se proponen, por eso usualmente están rodeados de envidias. Si tuvieron algún problema, han aprendido la lección y han salido fortalecidos, utilicen esa enseñanza para alcanzar sus metas. Si están solteros, querrán iniciar una relación estable, pero por ahora lo que encontrarán serán amores de una noche. Tienen que bajar sus expectativas, si no se llevarán grandes decepciones.

Recuerden que todo pasa por algo y que los errores del pasado pueden salir muy caros, todo lo que hagan algún día regresará a ustedes. Cuidado con las personas que reciban en su casa, podrían verse rodeados de malas energías. No permitan que su ego destruya una amistad de mucho tiempo. Disfrutarán de grandes momentos al lado de su familia, tienen que valorarlos más, no den nada por sentado.

Acuario

Empezarán a sentir atracción por una amistad, pero no se ilusionen, podrían terminar heridos. Hay personas que se hacen pasar por sus amigos, pero en realidad están buscando cómo afectarlos. Cuiden su imagen ante los demás, podrían dejar mucho que desear, especialmente por aparentar algo que no son. Encuentren la manera de arreglar los errores de su pasado para que no sigan afectando su presente, si se quedaron con cosas que no pudieron decir al menos escríbanlas y quemen esa carta.

Cuiden su salud, podrían contraer una fuerte infección en su garganta. Se reencontrarán con una amistad que tenían mucho tiempo de no ver y recordarán grandes momentos. No se estresen tanto en su trabajo, tienen la capacidad de sacar todo adelante de la mejor manera, pero no dejen sus tareas para después.

Piscis

Llegarán nuevas oportunidades laborales que podrían significar más dinero. No hagan caso a comentarios mal intencionados, no tienen por qué dudar de la fidelidad de su pareja, no se dejen influenciar por otras personas.

Pasarán por días de mucho estrés, pero tienen que relajarse y no pensar negativamente porque terminarán atrayendo lo malo. Han pasado por varias pruebas, pero siempre salen fortalecidos. Tienen que aprender a amarse más y no quedarse con ganas de nada.