Los horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 23 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el viernes 23 de febrero.

Aries

Recuerden las lecciones que les ha dejado el pasado y no vuelvan a cometer los mismos errores, no se encariñen con personas que saben que los van a hacer sufrir. Es momento de cambiar sus aspiraciones y buscar nuevos caminos y oportunidades. Tienen que diferenciar entre un romance pasajero y una relación verdadera, de lo contrario no podrá concretar nada serio, deben preguntarse si de verdad están invirtiendo su tiempo y energía en lo que vale la pena, quizá sea necesario hacer cambios para encontrar su verdadera felicidad. Si les llega un dinero extra destínenlo a pagar sus deudas pendientes.

Tauro

Suelen verse involucrados en situaciones absurdas porque les gana el corazón. El amor tocará a su puerta y van a disfrutar de bellos momentos. Si están en una relación, los celos podrían afectar su unión. Si sienten el deseo de buscar a alguien de su pasado, solo háganlo para cerrar ciclos y no para dar segundas oportunidades. Busquen pasar un buen momento con su familia, es la oportunidad para fortalecer sus lazos y recibir apoyo en este momento complicado. Les llegará una propuesta de negocios prometedora, confíen en su instinto para decidir si es algo que les conviene, evalúen los riesgos y las posibilidades.

Géminis

Se están tomando muy en serio las críticas y eso los afectará. Una situación podría poner en peligro su relación. Deben preocuparse más por ustedes y dejar que los demás hablen. No gasten su dinero en aquello que no necesitan si no quieren enfrentar después problemas económicos. Si están interesados en una persona no tengan miedo a dar el primer paso y expresar sus sentimientos, podría ser el inicio de una gran historia de amor. Llegarán nuevas oportunidades laborales gracias a las relaciones que han estado cultivando y les rendirán buenos frutos.

Cáncer

Saldrán de esa racha negativa en la que se encontraban, pero tengan calma y no apresuren nada, la vida los sorprenderá. Tienen que dejar de cargar con responsabilidades que no les corresponden, especialmente relacionadas con su familia. Ya no estén esperando a alguien que no corresponde sus sentimientos o que solo les estorba, tienen que estar abiertos a nuevos amores. Si están en una relación los celos podrían afectarlos, lo mejor es que hablen directamente para fortalecer su amor. Deberán elegir lo mejor para crecer profesionalmente, analicen bien todas las propuestas que se les presenten y elijan aquellos proyectos que les inspiren confianza.

Leo

Tienen que esforzarse por ese proyecto que tienen en mente, saldrá mejor de lo que esperan. Inviertan en su imagen y físico para ganar confianza y encontrar su paz interior. Podrían tener un encuentro íntimo con alguna amistad, no se involucren de más ni crean en promesas falsas. Si están en una relación, una discusión que han tenido podría ser más importantes de lo que creen y llevarlos a una ruptura, si es que no actúan, lo mejor es que hablen sinceramente sobre lo que está sucediendo y busquen soluciones juntos. Tienen que administrar mejor su dinero, comparen precios antes de endeudarse, no se dejen llevar por el impulso si no quieren tener problemas más adelante.

Virgo

Se darán cuenta de las verdaderas intenciones de una persona a quien estiman, no se dejen caer, lo mejor es conocer la verdad. Si tienen pareja hay una persona que podría ocasionarles dudas y problemas. Si están interesados en alguien probablemente se sentirán confundidos porque las señales que les envía son confusas, no se agobien, todo se aclarará. En el trabajo, los astros les dicen que todo saldrá de maravilla, esa idea que han tenido en mente últimamente los llevará al éxito e impresionará a todos.

Libra

Tienen que dejar su actitud negativa, recuerden que atraen lo que piensan. Podría llegar una persona a su vida con quien pasarán grandes momentos de pasión. Si están en una relación se sentirán en una montaña rusa, antes de tomar decisiones tienen que aprender a ser más flexibles y comunicarse mejor. No compren lo que no necesitan, tienen que administrar mejor su dinero.

Escorpión

Podrían darse cuenta de que sus amigos están molestos con ustedes debido a su comportamiento reciente. En el amor es probable que comiencen a perder el interés en esa persona que los tenía tan emocionados. En el trabajo, aunque tengan una buena relación con sus compañeros, si sienten que algo no está marchando bien, no se estresen ni tomen decisiones precipitadas, si cometen un error su economía terminará sufriendo.

Sagitario

Tienen que trabajar por lograr sus objetivos. Se verán involucrados en un chisme, cuidado, un amigo será quien lo provocará. Si están en una relación descubrirá que su pareja les ha estado mintiendo para no ponerlos de mal humor. Sabrán cómo resolver cualquier obstáculo que se ponga en su camino y saldrán fortalecidos de la situación, recuerden que ya han superado problemas similares, así que confíen en sus decisiones. En el amor, una situación podría continuar afectándolos, si se trata de una infidelidad tienen que tomarlo con calma, no creen peleas innecesarias, tienen que dejar el pasado atrás.

Capricornio

No confíen sus secretos a cualquiera. Tendrán que enfrentar una prueba que les dejará una importante lección. Podrían recibir una mala noticia con respecto a su familia, no dejen que les afecte, todo tendrá solución. En el trabajo no se están concentrando por estar pensando en su vida sentimental, tienen que dar prioridad a las personas que realmente son relevantes para ustedes y no enfocarse en la novedad, deben estar al lado de quienes siempre los han apoyado, y poner en orden sus prioridades.

Acuario

Tienen que ser más desconfiados o podrían tener problemas, no fijan lo que no son. Se enfrentarán a una infidelidad. Tienen que aceptar sus errores y darse cuenta de quiénes son las personas que realmente vale la pena tener a su lado y a quiénes es mejor alejar. Si están en una relación, deben demostrar quiénes son realmente y dejar a un lado su rigidez, dense la oportunidad de ser más espontáneos y todo mejorará. Es momento de consentirse, compren eso que tanto han deseado y que hoy está a su alcance, su economía está en una racha positiva.

Piscis

Tienen que ir tras sus metas, recuerden que las oportunidades no son para siempre. No se olviden que las relaciones verdaderas son recíprocas, deben dar y recibir, sino habrá problemas. Si hay una persona que quiere salir de su vida, no pierdan el tiempo, y permitan que se aleje. Si han tenido algún conflicto con su familia es momento de dejarlo en el pasado, los necesitan, brinden su apoyo para fortalecer su unión. En el trabajo tendrán buena energía, podrán presentar sus proyectos y tomar buenas decisiones.