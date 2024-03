Los horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 22 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el viernes 22 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Se enterarán de chismes que vendrán de personas que no se imaginan, no les den importancia. Si están en una relación, no estén ilusionando a otros. Su carácter suele hacerlos entrar en conflicto, son muy intensos y directos, pero no se limiten y digan lo que piensan. Antes de tratar de arreglar la vida de los demás, concéntrense en sus propios problemas.

Tauro

Su sexto sentido estará muy desarrollado, con solo ver a la persona podrán darse cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones, es momento de que vean la realidad y descubran a quienes los han afectado. Piensen bien antes de hablar, no se involucren si no conocen todo al respecto, de lo contrario podrían meterse en problemas. Cuiden bien su dinero, no gasten en aquello que no necesitan. Se sentirán positivos durante el día, aprovechen su buena actitud para tomar decisiones.

Géminis

Es momento de que se alejen de todas las personas que únicamente los están afectando, de esa manera se sentirán renovados. Podrían tener la necesidad de recuperar a una amistad que perdieron, si pueden solucionar las cosas, adelante, si no lo mejor es que cierren ese ciclo. Si están en una relación, den el siguiente paso. Vienen mejoras en el área laboral. Pongan atención a sus sueños, encontrarán las respuestas que están buscando.

Cáncer

Vienen cambios importantes en su vida, por ejemplo, mejoras en su economía a través de un negocio. No confíen en personas que un día están y al siguiente desaparecen. Podrían decepcionarse de alguien que es importante para ustedes. Si están en busca del amor, tienen que trabajar para encontrarlo, nada cae del cielo. Un chisme en la familia los afectará de manera relevante. Llegarán nuevas oportunidades en lo laboral que les dejarán más dinero.

Leo

Su sentido del humor es muy valorado por la gente que los rodea, así que no se tomen las cosas tan en serio. Si hay algún conflicto en el trabajo, no se preocupen por las críticas, sobre todo si vienen de personas que no les importan, tienen que demostrarse a ustedes mismos todo lo que son capaces de lograr. No confíen en quienes recién han conocido, suelen contar sus intimidades y luego se meten en chismes. Si están realizando un trámite, este saldrá de la mejor manera. Alguien de su pasado querrá regresar y disculparse por lo que les hizo. Podrían tener la necesidad de pedir perdón a un amigo, háganlo.

Virgo

Tienen que cambiar su actitud e ir tras sus sueños, recuerden que la vida solo se vive una vez, busquen cómo ser felices, ya no se limiten por nada, muchas de las metas que han visualizado comenzarán a materializarse de maneras que no imaginan. Podrían tener la oportunidad de pasar un momento íntimo con una amistad, no se enamoren, solo es algo pasajero y no serán correspondidos. Dejen atrás esas cuestiones negativas que están obstaculizando sus deseos. Se darán cuenta que ese chisme que escucharon sobre una persona que les importa es verdad y les abrirá los ojos.

Libra

No se entreguen rápidamente si están iniciando una relación, dense el tiempo para conocer más a la persona. Tienen que tomar decisiones si no quieren perder las oportunidades. Deben cerrar ciclos y ver hacia adelante, han tenido que pasar por pruebas, pero han salido fortalecidos, apuesten por ese sueño que tienen en mente, verán cómo se hace realidad. Cuidado con lo que sale de su boca, podrían cometer una indiscreción y meterse en problemas. Hay personas que no les están dejando nada bueno, en vez de aprender sus malos hábitos, aléjense.

Escorpión

Podrían pasar un momento íntimo con una amistad. Experimentarán grandes cambios de ánimo, un día se sentirán muy bien y otros querrán alejarse de todo. Tendrán la posibilidad de involucrarse en una relación prohibida, no se compliquen. Tienen que ver la vida de una manera más positiva y no dejarse vencer por situaciones por más complejas que sean. Están en un momento en el que atraerán lo que piensen, reflexionen bien sobre lo que quieren en su vida.

Sagitario

Tienen que recordar de dónde vienen y hacia dónde van, que nadie los haga dudar de sus sueños. Si están solteros, tienen todo para conquistar a la persona que les interesa, pero son muy impacientes y terminan con la incorrecta. Podrían decepcionarse por información que les darán sobre alguien que les importa. En el trabajo, pasarán por momentos de estrés por cambios de horarios o de puestos, cuidado con alguien que querrá manipularlos y afectarlos. Tienen que esforzarse por alejarse de todo aquello que está afectando su vida.

Capricornio

Si están en una relación, hablen con su pareja sobre la situación que están pasando, los chismes los están afectando. Si están solteros, tienen que aprender a convivir con su soledad, no necesitan de nadie para ser felices. Podrían surgir problemas en su familia que los pondrán de mal humor, que no les afecten, busquen la manera de solucionar los conflictos. Tendrán que pasar por una etapa complicada que les dejará un gran aprendizaje. Tienen que dejar el pasado atrás, suelten todo eso que los hace sentir mal y obstaculiza sus metas.

Acuario

No se entreguen rápidamente si están iniciando una relación, primero averigüen bien sobre la persona, sino podrían salir lastimados. Recibirán la visita de alguien de su familia que tienen mucho de no ver. Hay una amistad que tiene un interés por ustedes, pero solo es atracción, no llegará a más. Si están solteros, comenzarán a desear tener una relación estable, pero tienen miedo a enamorarse. Alguien que les importa necesita mucho de su apoyo y le han dado la espalda.

Piscis

Pongan atención a sus sueños, podrían encontrar las respuestas que están buscando. Se sentirán melancólicos recordando a varias personas que son importantes y que ya no están. Aléjense de los que son interesados y conformistas, únicamente los pondrán de mal humor. Si están en una relación, su comunicación mejorará, pero con cuidado los celos, podrían ocasionar una fuerte discusión. Aprendan de los fracasos y no vuelvan a confiar en quien los ha traicionado. Un amor del pasado regresará, se darán cuenta de que ya cerraron ese ciclo.