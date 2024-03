Los horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 15 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el viernes 15 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

No desaprovechen las oportunidades para tratar de agradar a personas que supuestamente los apoyan, hay algunos que les tienen envidia y les darán consejos que finalmente podrían afectarlos. Si no están seguros de sus sentimientos, no ilusionen a otros, dejen bien claro todo desde un principio para no lastimar a los demás. Viene una racha de buena suerte, vayan tras sus sueños, el universo les dará lo que desean. No dejen que los demás los afecten con sus comentarios, si no ven algo, no tienen por qué creerlo.

Tauro

Han estado planeando un viaje y al fin podrá materializarse, tendrán dinero y vida para disfrutar de la gente que más quieren. No se obsesionen con alguien que no les ha demostrado interés, mejor busquen otras oportunidades. En el trabajo, podrían perder un proyecto que no ha salido bien, no se preocupen, todo tiene solución, hablen claramente con sus jefes. Se enterarán que una supuesta amistad ha hablado mal de ustedes. Podría llegar la oferta de un nuevo trabajo con mejores ingresos, pero no suelten lo que tienen hasta no estar seguros.

Géminis

Si tienen la necesidad de buscar a alguien del pasado para cerrar el ciclo, hágalo para aclarar las cosas, no se queden con nada, el rencor al final les causará enfermedades. Si están en una relación, no estén ilusionando a otros, sobre todo en las redes sociales, podrían ocasionar un conflicto con su pareja, y tengan cuidado, una persona de tez blanca podría ocasionarles problemas en su relación. Si están solteros hay posibilidades de tener intimidad con alguien que conocerán próximamente.

Cáncer

Si tienen la necesidad de desahogarse, busquen a una persona en quien realmente confíen, se han equivocado y han compartido sus preocupaciones e intimidades con quienes solo utilizan su información para hacerles daño. Que no les importen las críticas de los demás, ustedes son los únicos responsables de sus decisiones. Si están en una relación tienen que dedicar más tiempo a su pareja, la han descuidado debido al trabajo y tengan cuidado con los celos. Hay una persona que está buscando la manera de hacerlos sentir mal, no se involucran en conflictos.

Leo

Se enterarán sobre algo que está sucediendo con un ex amor, no se involucren o únicamente saldrán afectados, piensen antes de actuar, si no podría meterse en problemas. Recuerden que el futuro es incierto, por lo que deben concentrarse en lo que está sucediendo hoy. Tienen que cuidar su alimentación, presentarán problemas en el estómago, como gastritis. No pierdan el tiempo en situaciones que no les dejan nada productivo, se han alejado de personas que realmente son importantes para ustedes y podrían lamentarlo.

Virgo

Si están en una relación, no dejen que los celos y las inseguridades afecten su unión. Tienen que trabajar y alejarse de las energías negativas para ir tras sus sueños. No rueguen amor, recuerden que el cariño tiene que ser recíproco. Están en una racha de buena suerte que les permitirá realizar sus planes, su trabajo y esfuerzo recibirán su recompensa y conseguirán algo por lo que han estado luchando.

Libra

Vienen cambios en su vida, podrían comprometerse con su pareja. Cuidado con problemas renales, cuiden su alimentación. Pongan atención a lo que sueñan, podrían encontrar respuestas que están buscando para seguir su camino. No piensen de manera negativa, hablen directamente con esa persona para aclarar todo.

Escorpión

Llegará la oportunidad de encontrar un nuevo amor, pero tienen que ser inteligentes y no cometer los mismos errores. Tienen que ser fuertes pues tendrían que pasar por una situación complicada con un amigo o con su familia. Tienen todo el poder para lograr lo que se propongan, solamente tienen que trabajar y no dejarse afectar por comentarios de los demás. En el trabajo, podrían ascender o mejorar su sueldo. Si están en una relación y su pareja les exige de más, pongan límites, no tienen que cambiar por nadie.

Sagitario

Si están en una relación, es momento de salir de la monotonía y dar el siguiente paso. Tienen que tener claro cuál es su objetivo y qué es lo que van a hacer para cumplir sus metas. Una persona de su familia hablará mal de ustedes y podría afectar su reputación, no se estresen, recuerden que por algo pasan las cosas y se darán cuenta de verdades que no querían aceptar. Si están solteros, podrían iniciar un romance pasajero con alguien que conocerán en redes sociales. La vida premiará todo su esfuerzo y les devolverá todo lo que han entregado.

Capricornio

No gasten su tiempo ni se humillen por personas que no valen la pena. Vienen cambios en su vida, mejorarán en el área económica y tendrán la posibilidad de realizar un viaje. En el amor, tienen que aprender a confiar, si los traicionaron en el pasado no tiene por qué volver a suceder y hay una persona que está muy interesada en ustedes y no se han dado cuenta. Tienen que seguir luchando por sus objetivos, no siempre todo saldrá a la primera, pero el trabajo y la constancia será la base de su éxito.

Acuario

Tienen que dejar de preocuparse por su futuro y vivir el presente para construir su felicidad. No confíen en promesas falsas, solo crean en los hechos. En el trabajo, hay una noticia que llevan esperando desde hace tiempo y no se ha concretado, pero recuerden que todo llega en el mejor momento. No den segundas oportunidades a quienes los lastimaron. Recuerden que sus decisiones solo les corresponden a ustedes y que su familia no puede manipularlos.

Piscis

Si una persona no quiso entregar todo por ustedes no se preocupen, ya habrá quien esté en las buenas y en las malas. Tienen que alejarse de todo aquello que les hace daño. No se dejen caer por nadie y dejen de perdonar a quien constantemente los está engañando. Tengan cuidado con una persona que llegará próximamente y únicamente buscará obtener información de ustedes, no caigan en provocaciones que solo afectarán su imagen.