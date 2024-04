Los horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 12 de abril

horóscopos de Nana Calistar para el viernes 12 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los s ignos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Vienen cambios positivos en los próximos días, pero antes tendrán que pasar por una prueba importante que los hará valorar a las personas a su alrededor. No se dejen manipular, tienen que hacerse responsables de sus propias decisiones.

Ese proyecto que tienen en mente solo se materializará si se esfuerzan y rodean de las personas correctas. Podrían vivir amores de una noche. Cuidado, su carácter posesivo podría ocasionarles problemas con una amistad cercana. Mejoras en el trabajo, podría venir un ascenso o un mejor horario.

Tauro

Si están en una relación, pasarán por una situación que los unirá y les permitirá superar cualquier problema que podría afectarlos. Tienen que ser más egoístas y pensar primero en ustedes antes de querer ayudar a otros. No se olviden de quiénes son y hacia dónde van, podrían estar perdiendo el piso.

Tienen que cumplir lo que prometen. Alguien de su pasado podría volver a aparecerse, se darán cuenta que el karma hizo su trabajo y está pagando lo que los lastimó. No le den importancia a las opiniones de los demás sobre ustedes. Tendrán suerte en juegos de azar. Alguien de su familia los necesitará mucho, ayuden en lo que puedan. No crean en chismes, únicamente en lo que puedan ver y comprobar.

Géminis

Tienen que confiar más en ustedes mismos para lograr sus metas, están en una gran etapa en la que si lo sueñan, lo cumplirán. Cambiarán su manera de pensar sobre una persona, se darán cuenta de que todo el tiempo les ha mentido.

Amores del pasado regresarán, no den segundas oportunidades. Recuerden de dónde vienen y hacia dónde van, no se dejen influenciar por los demás, algunos quieren arruinar sus planes. Dejen atrás el pasado y concéntrense en su presente si no quieren cometer errores.

Cáncer

Pronto podrían realizar un viaje que les dejará buenas experiencias. La vida los alejará de personas que creían sus amigos, pero que no son de fiar, se darán cuenta de que los han traicionado. Tendrán que enfrentar una prueba complicada en los próximos días, no se dejen vencer, tienen que salir más fuertes.

Si están en una relación, ciertas situaciones les mostrarán si se trata de la persona correcta. No permitan que los demás opinen sobre su vida, si no establecen límites después podrían enfrentar problemas, no den explicaciones a quienes no se las piden. Dejen de quejarse si las cosas no salen como esperan, tienen que seguir luchando.

Leo

Pongan atención a lo que sale de su boca, sus cambios de ánimo podrían terminar hiriendo a una persona que es importante para ustedes. Si están solteros, tengan cuidado, están en un momento vulnerable y podrían caer con cualquiera que les hable bonito, aunque solo quiera aprovecharse.

Si están en una relación y han enfrentado problemas, tienen que hablar claramente sobre todo aquello que no les gusta, si logran comunicarse mejor su unión se fortalecerá. Pronto podrían conocer a una persona de piel blanca que les traerá problemas, no confíen.

Virgo

Un amor del pasado querrá regresar a su vida, pero se darán cuenta de que ya lo han superado y han madurado. Tendrán dudas sobre el camino a seguir para lograr sus metas, lo que los pondrá tristes.

Si están en una relación, es probable que su pareja esté dudando sobre su cariño debido a una persona que ha estado muy cercana a ustedes, hablen claramente o podrían perderla. Pongan atención a sus sueños, les mostrarán grandes verdades. Tienen que tener cuidado, podrían sufrir un accidente o caída en estos próximos días.

Libra

Personas de su pasado regresarán arrepentidos, dense la oportunidad de escuchar lo que tienen que decir, pero hagan lo que les dicte su corazón para no repetir los mismos errores. No se dejen manipular, tienen que tomar sus propias decisiones.

Tendrán que pasar por una prueba grande que los hará valorar a las personas a su alrededor. Deberán tomar decisiones importantes, reflexionen bien, si cometen un error, lo lamentarán a futuro. Aléjense de quienes no les aporta nada, pero tampoco se hacen a un lado.

Escorpión

Si están en una relación, no dejen que la costumbre los afecte, tienen que salir de la rutina, de lo contrario seguirán alejándose. Debe resolver primero sus propios problemas, antes de querer ayudar a los demás. Aléjense de personas que solamente hablan y prometen, pero nunca concretan nada.

La vida está llena de altibajos, cada fracaso les dejará una lección. Podrían tener la oportunidad de iniciar su propio negocio, es muy probable que tengan éxito si se esfuerzan.

Sagitario

No crean en chismes, confíen únicamente en lo que pueden comprobar. No se dejen influenciar por comentarios negativos sobre su persona. Un nuevo amor tocará a sus puertas a finales del mes, llegará a través de una red social o en una fiesta.

Sean cuidadosos con las personas de las que se rodean, es momento de que se atrevan a renovar su círculo de amistades. Si están en una relación, busquen maneras de reinventarse y mejorar su intimidad, últimamente se han distanciado.

Capricornio

Tengan cuidado con la manera en la que se expresan, podrían lastimar a alguien que es importante para ustedes. Una persona de su familia se enfermará. Tendrán suerte en juegos de azar.

Si están en una relación, tienen que comunicarse mejor y ser más empáticos, entrarán en una etapa llena de conflictos debido a que no han sabido respetarse. No se preocupen si las cosas no salen como esperan, no se rindan. Recibirán la visita de un familiar o de alguien que los hará muy felices.

Acuario

No den segundas oportunidades a las personas que decidieron salir de su vida, si lo permiten, se arriesgan a volver a salir heridos. Recuerden quiénes son y hacia dónde se dirigen, podrían estar perdiendo el piso.

Tienen que cumplir lo que prometen. Se enterarán que la vida le cobró factura a esa persona que en su pasado les hizo daño. Tienen que ser constantes si quieren conseguir sus metas, habrá días en que se sentirán desesperados, pero todo llegará en el momento exacto.

Piscis

Vienen oportunidades de crecimiento laboral, podría ser un cambio de puesto, de horario, o incluso un nuevo trabajo en el que ganarán más dinero. Cambiarán su manera de pensar, madurarán y podrán entender el porqué han tenido que enfrentar algunas situaciones.

No vuelvan a confiar en quienes ya los traicionaron e hicieron daño. No comparen su pasado con su presente, o podrían cometer un gran error. Tienen que poner límites a aquellos que se están metiendo de más en sus asuntos.