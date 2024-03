Los horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 1 de marzo

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el viernes 1 de marzo.

Aries

Si están en una relación vivirán grandes momentos con su pareja y su unión se fortalecerá. Si recuerdan a ex amores ya no les harán daño. Tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y no dejarse manipular por su pareja, no tengan miedo a que los reemplace, y eso llega a suceder, deséenle lo mejor.

Tauro

Si se esfuerzan podrán alcanzar todas las metas que tienen en mente. Cuiden su alimentación y hagan ejercicio, subirán muy fácil de peso. Si pasaron por una pérdida de dinero reciente, recibirán un extra con el cual podrán recuperar lo perdido. No confíen en cualquiera, estarán rodeados de chismes y malos entendidos. Problemas con su familia les causarán estrés, tienen que mantener la calma y resolver todo poco a poco.

Géminis

Una persona del pasado regresará arrepentida, dense la oportunidad de escuchar lo que tiene que decir y que su corazón decida si dan segundas oportunidades. Pongan atención a lo que sueñan, podrían encontrar las respuestas que están buscando. No confundan sus sentimientos, quizá no es amor lo que sienten por esa persona que ha mostrado interés por ustedes, no tengan miedo a estar solos. Recuerden que todo en esta vida se paga y si tienen alguna factura pendiente tendrán que enfrentar las consecuencias.

Cáncer

Se sentirán algo confundidos con respecto a sus decisiones en el amor, en ocasiones se sienten tristes porque no están en una relación seria, pero cuando llega esa oportunidad tienen miedo a salir lastimados. Vienen cambios en la cuestión laboral, podrían obtener un ascenso. Cuidado con las decisiones que vayan a tomar próximamente, podrían cometer un error del que después se arrepentirán, tienen que trabajar por sus sueños. Una amistad les confesará sus verdaderos sentimientos sobre ustedes, confíen en lo que les dicte su corazón para responder.

Leo

Olvídense de las heridas del pasado, aléjense de todo aquello que los hace sentir mal. Un amigo les contará algo sobre una persona que no les agrada y los dejará intrigados, pero lo mejor es que no se involucren en cuestiones que solo les dejarán malas energías, pongan atención solo a lo que verdaderamente les concierne. Si están en una relación, notarán que su pareja estará distante debido a que está dudando de su amor. Tengan cuidado con la manera en la que tratan a las personas que siempre los han apoyado, en ocasiones son muy duros y podrían perderlos. Inviertan su energía en proyectos que los ilusionan.

Virgo

Pongan atención a sus sueños, podrían encontrar las respuestas que están buscando. Si están en una relación, salgan de la rutina, han ido madurando y eso podría afectar su unión, busquen cómo renovarse. Cuidado con pérdidas materiales. Anímense a apostar por ese negocio que tienen en mente, será un éxito. No cambien su manera de ser y pensar por complacer a los demás, quien de verdad los quiera los aceptará tal cual son.

Libra

Tienen todo en sus manos para lograr sus metas, pero su impaciencia no permite que sus proyectos maduren. No confundan sus sentimientos, amigos son amigos y amores son amores. Cuidado con chismes que surgirán en la familia. Pasarán por momentos de estrés en el trabajo, pero también se visualizan mejoras. No se dejen influenciar por los demás, podrían cometer un error, tienen que tomar sus propias decisiones y trabajar por sus sueños, no dejen nada a medias.

Escorpión

Tienen que disfrutar de su vida y no escuchar las críticas. Se sentirán confundidos con respecto a sus sentimientos, pues están atrayendo a distintas personas y no saben cuál es la correcta, aprendieron la lección y ya no se entregan tan fácilmente. Perderán interés por alguien que alguna vez significó mucho para ustedes. Tienen que dejar los excesos y mejorar sus hábitos, recuerden que la persona más importante en su vida son ustedes mismos.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

No tengan miedo al cambio, es la mejor manera para obtener los resultados que esperan. Un amor del pasado los buscará y se darán cuenta de cómo lo ha tratado la vida. Dense la oportunidad de conocer a nuevas personas y salir de la rutina, que no les importen las críticas. Llegará un dinero extra que los ayudará a salir de deudas. El mensaje de los astros para hoy es que deben disfrutar el presente y agradecer lo que tienen. Una amistad necesitará de su apoyo, dense el tiempo para escucharlo. Cuidado con cambios en el área del dinero que podrían afectarlos.

Capricornio

No entreguen su corazón a la primera si no quieren terminar decepcionados, aprendan a conocer bien a la persona. Si no está en sus planes embarazarse próximamente, cuidado porque están en una etapa muy fértil. Recuerden que atraerán lo que piensen, así que tengan pensamientos positivos. Llegará la oportunidad de emprender su propio negocio o hacer cambios en su economía que serán beneficiosos.

Acuario

Podrían disfrutar de un momento íntimo con una amistad, no se involucren de más, únicamente será un romance pasajero. Una persona cercana les tiene envidia y está dispersando chismes sobre ustedes y su familia. Tengan paciencia y esfuércense por sus metas, cuando menos lo esperen verán los resultados. Tienen que olvidarse del pasado y pensar en su presente. No dejen de creer en que el amor tocará a su puerta, la vida los premiará con la persona correcta.

Piscis

Debido a las traiciones que han tenido que enfrentar se volverán personas más frías. Cuidado con caer en la idea de que un clavo saca a otro clavo, podrían terminar dañando a otros. Vienen cambios importantes que los ayudarán a madurar, tienen que confiar en ustedes y darse cuenta de que no necesitan de nada ni nadie para ser felices. Oportunidades de mejoras en el dinero, pero deben administrarse bien y no gastar en cosas que no necesitan.