Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 6 de marzo

Aries

Tienen que aprender a controlar sus emociones, no discutan aunque sientan celos, traten de hacer las paces. Vienen cambios en su vida, podría ser de domicilio o de auto. Las personas a su alrededor se mostrarán felices por su buen humor y energía. Cuidado con contar sus intimidades a cualquiera. Un amor del pasado regresará, no tiene buenas intenciones.

Tauro

Cuando sienten celos, su furia es difícil de controlar, pero en los momentos de cariño, muestran sensualidad y tranquilidad, lo que ayuda a lograr un equilibrio. Tienen que creer en su poder de atracción para encontrar el amor y dejar de rodearse de las personas equivocadas. Podrían extrañar a quienes fueron en el pasado, pero tienen que darse cuenta de que han madurado y que no pueden cometer los mismos errores.

Géminis

Si están solteros, no se desesperen, pronto llegará una persona especial. Vienen cambios en el trabajo, tendrán nuevos compañeros, cuidado, despertarán envidias, pero no se preocupen, uno de sus jefes los apoyará. No dejen pendientes, realicen todas sus tareas con energía positiva. Les llegará un dinero de una deuda que estaba pendiente. Dejen el pasado atrás, lo que sucedió ya no se puede cambiar, tienen que aprender a soltar y saber que solo necesitan de ustedes mismos para ser felices.

Cáncer

Tienden a ser muy románticos y sentimentales, pero también a tener celos infundados que terminan por afectarlos. Cuidado con volver a cometer los mismos errores. Pongan atención a sus sueños, podrían encontrar las respuestas que están buscando. Llegará una persona a su vida que les ayudará a darle rumbo a sus proyectos.

Leo

Tienden a ser egoístas y a no demostrar sus sentimientos, pero cuando lo hacen es de la manera más romántica posible. Cuidado si van a realizar algún negocio, podrían ser víctimas de fraude. Una persona de que no les agrada se acercará a ustedes, solo busca obtener información. No se dejen llevar por su corazón, a veces es necesario hacer lo que les dice su cabeza si quieren lograr sus metas. Tendrán que elegir entre dos amores, uno del pasado, pero no den segundas oportunidades.

Virgo

Son un signo muy práctico, por lo que tienden a resolver los problemas y los celos de la mejor manera. Vienen cambios laborales que podrían afectarlos, no tomen decisiones hasta estar seguros de qué les conviene. No se desesperen, tendrán que tener paciencia para lograr lo que desean, todo a su tiempo. No se involucren en relaciones prohibidas, únicamente dañarán a terceras personas y el karma los afectará más adelante.

Libra

Son un siglo vinculado al amor, la alegría y la armonía, por lo que no muestran celos. No se involucren en amores de una noche. Será una semana de cambios, llegarán sorpresas y se alejarán de personas que solo les hacen daño. Si tienen que realizar algún trámite pongan mucha atención podría no salir bien. Debido a las tradiciones que han tenido que pasar se han vuelto muy duros, tienen que volver a confiar.

Escorpión

Son un signo muy intuitivo y si sienten que una relación importante podría estar en riesgo, hacen todo por salvarla. Confíen en su sexto sentido, podrán ver más allá que otras personas. Podrían extrañar cuestiones del pasado, pero tienen que seguir adelante. Llegará un dinero extra y una buena noticia. No cometan un error y pongan límites a quien busca aprovecharse de ustedes.

Sagitario

Son personas leales, sinceras y honestas, por lo que esperan que los otros correspondan a esos sentimientos. Un amigo les dará una sorpresa, está empezando a tener otro tipo de sentimientos por ustedes. Tendrán la necesidad de salir de la rutina, no teman al cambio, les ayudará a ver la vida de otra manera y encontrar nuevas oportunidades. Cuidado con personas que los buscarán próximamente, muchas no son de fiar.

Capricornio

Son personas que creen firmemente en la honestidad y esperan lo mismo de los demás, especialmente de su pareja. Alguien de su pasado regresará y los hará cambiar la idea que tenían. Tienen que confiar en que la vida les acercará lo que necesitan, dense la oportunidad de disfrutarlo, ya sean éxitos o fracasos. No se dejen caer por nadie, recibirán críticas de personas que les tienen envidia, tendrán que aprender a ser pacientes.

Acuario

Son un signo que no es fácil de convencer, las personas tienen que decirles y demostrarles que los aman para que confíen. Aunque parezca que gozan de mucha libertad, en realidad son solitarios porque tienen miedo a crear lazos profundos. Tendrán la oportunidad de empezar un negocio con una amistad. Se enterarán de chismes de personas que no imaginaban, no se involucren. Sentirán la necesidad de buscar a alguien del pasado, dejen que todo siga su curso. Cuidado con su mal humor, podrían lastimar a personas que son importantes para ustedes.

Piscis

Llegará la oportunidad de tener una mejora en su economía, si tienen la idea de emprender su propio negocio, anímense, será una gran oportunidad, pero tienen que mantener los pies en la tierra. Se enterarán de algo que los pondrá de mal humor, traten de no juzgar a las personas, cada quien es responsable de sus decisiones. Todo el estrés y los problemas que los tenían preocupados por fin se desvanecerán.