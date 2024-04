Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 3 de abril

los horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 3 de abril. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación,

Aries

No se dejen llevar por opiniones de personas que no pueden resolver sus propios problemas. Es hora de enfrentar lo que venga con determinación, aunque han tenido que pasar por situaciones dolorosas, hoy tienen la oportunidad de crecer y lograr sus metas.

Si están solteros, no es que el amor no esté hecho para ustedes, es que suelen desconfiar de todos, tienen que arriesgarse y construir algo poco a poco. Vendrán cambios a su vida que los harán transformar su manera de actuar con los demás.

Tauro

No quieran manipular a los demás para que hagan su voluntad, cada quien es responsable de su vida, ustedes solo de sus propias decisiones. La llegada de una nueva amistad los ayudará a ver todo de una manera diferente. Pongan atención por dónde caminan, podrían sufrir caídas.

Si están solteros, podrían conocer a una persona con quien han estado coqueteando en redes sociales, podría ser el inicio de una relación. Recuerden que quien de verdad los quiera los aceptará tal cual son, pero no por eso deben descuidar su imagen.

Géminis

Recuerden que tienen el poder de cambiar su propia vida. Si están en una relación, podrían pensar en formalizar, pero si han pasado por infidelidades y mentiras, no den segundas oportunidades, se arriesgan a salir heridos una y otra vez.

Un nuevo amor podría tocar a su puerta, pero tienen que salir a buscarlo y dejar de esconderse. Recibirán un dinero extra que los sacará de deudas. Seguirán teniendo noticias de una persona que salió de su vida y seguirá afectándolos, es momento de cerrar ese ciclo y seguir con su camino.

Cáncer

No confíen en personas que únicamente hablan y no les demuestran con hechos lo que les dicen. Si están en una relación, podrían tener un problema importante, expresen todo lo que sienten.

Si trabajan van a conseguir todas las metas que tienen en mente. No se culpen por quien salió de su vida, hay razones por las cuales todo sucedió de esa manera. Tienen que alejarse de gente que solamente está obstaculizando sus sueños. Una amistad comenzará a tener sentimientos de amor por ustedes.

Leo

Tienen que confiar en ustedes mismos, si no logran sus metas a la primera tengan paciencia y no se dejen vencer, sigan trabajando. Conocerán las verdaderas intenciones de una persona a quien le tenían confianza, saldrán decepcionados.

Llegará un dinero extra y la posibilidad de comprar o vender algún artículo. Vienen cambios que quizá les duelan, pero los harán más fuertes. Si están en una relación, cuidado por un embarazo inesperado.

Virgo

No es momento de que estén buscando pareja, tienen que concentrarse en ustedes y en sus problemas existenciales, aprendan a vivir en soledad, sabrán cuando estén listos para enamorarse. Dejen atrás el pasado, dense la oportunidad de conocer nuevas personas.

Tienen que valorar todo lo que hay a su alrededor, dejen de quejarse y disfruten. Si están en una relación y últimamente han tenido muchos conflictos, no sigan perdiendo su tiempo, hablen claramente y si no están dispuestos a cambiar lo mejor es que terminen.

Libra

Administren bien sus finanzas, hagan un plan y establezcan cuáles son sus metas para alcanzarlas poco a poco y salir de deudas. Podrían iniciar un negocio exitoso en el mes de mayo.

Una amistad estará muy cerca de ustedes y les confiará algunos secretos. Olvídense de los problemas y piensen de manera más positiva. Su parte espiritual les traerá bienestar, pero tienen que ser constantes en todo lo que realicen. Vienen viajes o cambio de residencia.

Escorpión

Pongan atención por donde caminan, podrían sufrir una caída. Reflexionen bien acerca de lo que desean, no se involucren en juegos que no les dejarán nada positivo. Si están en una relación, cuidado con el dinero, pongan atención, quizás solo están buscando aprovecharse de ustedes.

Si están solteros, es momento de abrir su corazón y sentar cabeza. No se entreguen totalmente a personas que no conocen bien, podrían salir lastimados.

Sagitario

No dejen que el trabajo los absorba al grado de no respetar sus horas de comida, tienen que pensar en su salud. En la oficina, no se dejen influenciar por personas que esparcen chismes y les quieren afectar con miedos de despidos.

Si están en una relación, la monotonía los está afectando, tienen que buscar la manera de encender la llama del amor. Viene un divorcio en la familia o algún problema, si no les piden su opinión no la den, podrían meterse en problemas. No caigan en excesos, no beban de más, podrían cometer errores de los que después se arrepentirán.

Capricornio

Atiendan la situación que los tiene estresados, tienen que organizar bien su tiempo y buscar un momento para relajarse. Si han tenido dolores de cabeza últimamente es porque piensan negativamente.

Tienen que cerrar las heridas del pasado y darse la oportunidad de abrir su corazón nuevamente. Pongan atención a sus sueños, podrían encontrar mensajes ocultos, especialmente en el área del dinero. Vienen cambios, la vida los llenará de sorpresas.

Acuario

Tienen que trabajar para alcanzar sus sueños, vienen cambios que los van a beneficiar y los harán madurar. Comenzarán a ver mejoras en su economía y en situaciones que los tenían estresados.

Si están en una relación, tienen que darse cuenta si de verdad los valoran y les dan el lugar que merecen. Recibirán un dinero extra, no lo gasten en aquello que no necesitan, sino en pagar sus deudas.

Piscis

Deben aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Ese viaje que estaban planeando no podrá realizarse. Tienen que valorarse y alejarse de todo lo que les hace daño.

Saldrá a la luz un secreto familiar que los hará madurar. Vienen cambios en su economía que podrían afectarlos. Tienen que ser inteligentes para aprovechar las oportunidades que se les presenten.