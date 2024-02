Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 28 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 28 de febrero.

Aries

Deben reflexionar sobre la manera en la que piensan cumplir sus metas, no se detengan por nadie, que las críticas no los afecten, ustedes son los únicos responsables de sus decisiones. Una persona que les está empezando a gustar también siente atracción por ustedes, deben dar el primer paso, podrían terminar muy enamorados. Se enterarán sobre una mentira por parte de alguien en quien confiaban, se sentirán traicionados, deben afrontar la situación y hablar directamente para aclarar todo.

Tauro

Se enterarán de chismes que los pondrán de mal humor, vendrán por parte de amigos o familia, que no los afecten, no tienen que dar explicaciones a nadie, deben aceptarse tal cual son y no dejar que las críticas los hagan cambiar. Si están en una relación, denle espacio a su pareja, olvídense de los celos. En el trabajo podrían enfrentar críticas, reconozcan sus errores, podrán superar cualquier obstáculo, pongan en marcha su creatividad, no se desanimen. Si están solteros, el amor podría estar tocando a su puerta, pero han tenido miedo al rechazo.

Géminis

Tendrán ganas de alejarse de todo, pero saldrán de esta prueba más fortalecidos. Tienen que tener claras sus relaciones y sentimientos si no quieren salir lastimados, algunas personas simplemente se alejarán sin explicación. Alguien del pasado podría regresar a su vida e involucrarlos en chismes. Cuidado con lo que sale de su boca, dense un momento para reflexionar, pues se enfrentarán a discusiones debido a críticas, piensen antes de actuar y eviten malentendidos. Tienen que aceptar los consejos de aquellos que de verdad los quieren aunque les cueste trabajo escucharlos.

Cáncer

Tienen que deshacerse de toda la energía negativa que han estado cargando, hay personas que solo los buscan cuando los necesitan y es momento de alejarse de ellas para encontrar nuevas oportunidades. Están en un ciclo muy fértil, así que podrían embarazarse. Tienen que estar abiertos a las posibilidades y las señales, no tengan miedo al fracaso, aprendan de sus errores y avancen hacia sus metas con determinación. Hoy los astros les dicen que los impulsarán en su transformación y tienen que estar preparados.

Leo

Un amigo necesitará de su apoyo por problemas amorosos. Recibirán un mensaje que los pondrá de buen humor, estará relacionado con el trabajo o con oportunidades de ganar más dinero. Si un amigo les propone iniciar un negocio, anímense, les dejará buenas ganancias, están en una buena racha. Hay algo que los está estresando, pero agobiarse no les permitirá encontrar soluciones, confíen en sus habilidades y sean positivos, podrán resolver cualquier situación con éxito.

Virgo

Empezarán a sentir mucha atracción por alguien, incluso si están en una relación, cuidado con jugar con los sentimientos de los demás, podrían lastimar a alguien que de verdad los quiere, no vale la pena arriesgarse por una aventura. Tienen que dejar atrás el pasado, vivan el presente, no necesitan nada más para ser felices que ustedes. Alguien se acercará buscando su consejo en un área que dominan, apóyenlo, les generará reconocimiento y un dinero extra. Inviertan en su imagen, si tienen que participar en una reunión de trabajo tienen que verse bien.

Libra

Pasarán por fuertes cambios de humor, no se preocupen, es normal. Pongan su esfuerzo en ese proyecto que tienen en mente, será la clave para mejorar su economía. No dejen que el estrés los afecte, suelen preocuparse por situaciones que no son tan importantes, tienen que controlar su imaginación y mantener los pies sobre la tierra para evitar su ansiedad. Si están en una relación y han tenido problemas, probablemente se deba a que su pareja se siente insegura, busquen la manera de romper la rutina para fortalecer su unión.

Escorpión

Dejen de rogar amor, especialmente a personas que solamente lucen bien por fuera, pero por dentro no son buenas. Se enterarán sobre chismes que está esparciendo su expareja acerca de ustedes. Vienen cambios, no se detengan por nada, apóyense en su familia. Se sentirán tristes porque no están alcanzando los resultados que esperaban a pesar de su esfuerzo, dejen que todo fluya, su dedicación será recompensada y alcanzarán sus objetivos, pero deben ser más flexibles y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Si la persona con la que están saliendo les ha demostrado que no es de fiar, ya no se ilusionen, mejor aléjense. Si piensan en negativo atraerán lo negativo, tienen que cambiar su actitud si no quieren arrepentirse después. La vida les acercará oportunidades tanto en el amor como en el trabajo. Si se enferman del estómago o tienen dolores de cabeza es porque su cuerpo les está enviando señales de que necesitan cuidarse más y dejar el estrés, tienen que mejorar sus hábitos

Capricornio

Tienen que alejarse de personas o sacar de su vida cosas que no les permiten avanzar, quédense solo con lo positivo, con lo que les ayude a crecer. Podría llegar la oportunidad de ser parte de un negocio de compra o venta, lo que les permitirá generar más ingresos. Escuchen a su voz interior para aprovechar las oportunidades, los llevarán al éxito, pero tienen que ser capaces de reconocer lo que es bueno para ustedes. Si prestaron dinero, es probable que esa persona no pueda cumplir con su compromiso ahora.

Acuario

Se sentirán estresados debido a que han dejado muchos pendientes. No se dejen caer por comentarios negativos de otros. Si están en una relación y no confían, probablemente lo mejor sea que busquen otras opciones, pero no permitan que las heridas del pasado los conviertan en personas frías, todo en esta vida se paga. Se encontrarán en una situación delicada que les implicará tomar una importante decisión, por ejemplo, quedarán en medio de una discusión entre dos personas que son importantes para ustedes, lo mejor es que se mantengan neutrales y que los demás aclaren sus problemas, no se involucren de más si no quieren salir perdiendo. Si están en una relación, podrían tener conflictos con su pareja debido a un tema que no han podido resolver.

Piscis

Llegarán nuevos amores a su vida, tienen que estar atentos si no quieren cometer errores, no se entreguen de inmediato, también tienen que recibir si no quieren después terminar cansados. Tienen que administrar mejor sus finanzas, entrarán en una racha complicada en la cual podrían terminar endeudados. Están descuidando las relaciones más importantes para ustedes, busquen a las personas que siempre los han apoyado. Si se sienten con baja energía, realicen un poco de ejercicio diario, de preferencia al aire libre.