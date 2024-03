Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 27 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 27 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

No se desilusionen por las metas que no han podido cumplir, recuerden que nunca es tarde, tienen que trabajar y esforzarse, confíen en ustedes. Si están solteros, no se preocupen, pronto llegará una persona especial, será alguien cercano que no han notado. Tengan cuidado con una persona que está por llegar a su vida, no tiene buenas intenciones y saldrán lastimados.

Tauro

Todo está a su favor, muchos de sus sueños se volverán realidad. Si están en una relación, no descuiden a su pareja, necesitan salir de la rutina, por eso han tenido tantos cambios de ánimo. No estén buscando pretextos para no hacer sus tareas, tengan claros sus objetivos y vayan tras ellos, que nadie los detenga, están cerca de alcanzarlos, pero son impacientes. Un amor del pasado podría regresar, necesita su ayuda, pero no den segundas oportunidades.

Géminis

Cuidado con un amor del pasado, podría buscar venganza, no permitan que vuelva a entrar a su vida, no desperdicien su energía. Sus compañeros de trabajo podrían ser deshonestos con ustedes y ocasionarles un problema que afectará su reputación. No se dejen manipular por quienes los rodean, no tomen decisiones apresuradas, reflexionen bien antes de actuar y piensen en su beneficio.

Cáncer

Han madurado y ya no volverán a cometer los mismos errores, cambiaron su manera de ver la vida y ya no son tan confiados. Si están en una relación y su pareja ha estado distante, tengan cuidado, hay un tercero que podría estar involucrado, probablemente tendrán una discusión debido a malos entendidos y cuestiones del pasado, hablen de frente para aclarar todo.

Leo

El amor podría tocar a su puerta próximamente, pero tengan cuidado con problemas y falta de confianza. Enfrentarán un conflicto con su familia que los pondrá de mal humor. Tienen que tener claro hacia dónde se dirigen si no quieren arrepentirse. Olviden el pasado y no se hagan responsables por errores que no cometieron. Tienen que valorar a las personas que siempre han estado para ustedes y les han brindado su apoyo moral y económico. Alguien de tierras lejanas llegará a su vida y les traerá armonía, se ganará su corazón.

Virgo

Procuren tener pensamientos positivos, lo que deseen podría hacerse realidad. Alguien de su familia requiere de su ayuda. Un amor del pasado volverá a hacerse presente. Llegará la posibilidad de crecer en su trabajo. Si están en una relación y su pareja se ha mostrado distante, es momento de que hablen claramente acerca del futuro, podrían estar perdiendo el tiempo.

Libra

Aprovechen todas las oportunidades que se les presenten para ser felices. Algunas personas tendrán que salir de su vida y no regresarán, así que vean el lado más positivo y aprendan de ellas. Si están en una relación, tengan cuidado con cometer una indiscreción. Tienen que preocuparse más por ustedes y no involucrarse en problemas que no les corresponden, no permitan que nadie afecte sus sueños.

Escorpión

Cuiden su salud, no tomen medicamentos sin receta si no quieren tener problemas gastrointestinales. Ese proyecto que tienen en mente tendrá que esperar, pero no se desanimen, sigan trabajando, ya llegará el momento correcto para que se consolide. Si están en busca del amor, una persona del signo Piscis, Libra o Tauro podría ser lo que necesitan en su vida para encontrar estabilidad. No dejen que nadie vuelva a jugar con sus sentimientos, deben ser más desconfiados.

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

Cambien su mentalidad, tienen que ser más positivos e ir tras sus sueños. En los próximos días podrían sentirse algo tristes debido a las malas energías de personas que les tienen envidia y están afectándolos. Abran su corazón a quienes los valoren y les demuestren verdadero amor, no a la primera persona que se cruce en su camino. No tengan miedo a ir tras sus metas, tienen que trabajar por ellas si quieren lograr sus objetivos. Tendrán que enfrentar pruebas, pero se darán cuenta que ya no les dolerán como antes, pues han ido aprendiendo las lecciones.

Capricornio

Tienen que aprender a valorarse más, inviertan en su imagen si quieren que el amor toque a su puerta, tienen que sentirse seguros de su físico, después vienen los sentimientos. Pongan atención a sus sueños, podrían encontrar las respuestas que están buscando. Una persona que les importa mucho los decepcionará y podrían terminar rompiendo la relación. Alguien del pasado regresará buscando su cariño, no den segundas oportunidades. Viene la posibilidad de un cambio de auto o de algún aparato electrónico.

Acuario

A través de una red social podrían iniciar una relación a distancia. Si ya tienen pareja, podría haber problemas, tienen que dejar en claro hacia dónde se dirigen. Les llegará un dinero extra, no lo gasten en cosas que no necesitan. Cuidado con las envidias, no cuenten sus planes a cualquiera, se llenarán de energía negativa. Recibirán una noticia que los pondrá de mal humor, tienen que aprender de los golpes de la vida y no regresar a donde los han hecho sufrir.

Piscis

Si están en una relación, enfrentarán problemas, si dudan de la fidelidad de su pareja, no tiene caso que sigan perdiendo el tiempo, solo recuerden que no todos demuestran su amor de la misma manera. Podrían sentir atracción por una amistad. No tengan miedo al cambio, suelen caer en los mismos errores y no aprender las lecciones. Un amor del pasado querrá regresar a su vida, pero se darán cuenta de que ya es asunto superado.