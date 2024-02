Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 21 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 21 de febrero.

Aries

Deben aprender a valorar lo que tienen a su alrededor, tal vez no todo salga como esperan, pero recuerden que hay personas en peores circunstancias. Tienen que vigilar su alimentación para cuidar de su salud. Pongan límites, aclaren todo con las personas que los rodean, su buen corazón podría llevarlos a cometer errores. Hoy es un buen día para conectar con su familia. Llegará una buena oferta de negocios que los llevará al éxito económico, pero pongan atención a los detalles para ver si realmente les conviene.

Tauro

Alguien les cumplirá una promesa que les hizo hace tiempo, lo que los hará muy felices. No dejen que el fracaso lo desanime, vuelvan a intentar. Cuidado con su mal humor, la felicidad está a su alrededor, no caigan en el estrés y en preocupaciones que solo los deprimen y les causan culpa. Recuerden que la vida no es solo trabajo ni cumplir con responsabilidades, busquen pasar tiempo con sus seres queridos, los ayudarán a recargar energías y fortalecerán su unión.

Géminis

Vienen mejoras en varios aspectos de su vida que van a impulsar los proyectos que tienen en mente. Que no les importe el qué dirán, disfruten de su vida. La empatía los ayudará a superar muchos problemas. Si están en una relación muéstrense tal cual son si quieren concretar algo serio. En el trabajo, tienen que hacer equipo, acepten la ayuda de sus compañeros, eso les permitirá alcanzar sus objetivos de manera más rápida y lograr mejores resultados.

Cáncer

Pongan atención a sus sueños, les mostrarán cuáles son las personas a su alrededor que realmente vale la pena. Si están en una relación, es probable que su pareja cambie su manera de ser con ustedes debido a que hay un tercero que le está hablando sobre amor. Tienen que dejar el pasado atrás si no quieren rodearse de energía negativa. Podrán solucionar el problema que han enfrentado con sus amigos o familia. Si se han sentido melancólicos por una vieja amistad que ya no está con ustedes dense la oportunidad de volver a buscarla.

Leo

Tienen que aprender a quererse y respetarse si quieren que los demás también lo hagan. Han enfrentado varios desafíos, pero han salido adelante, nadie puede dudar de su valor. Podrían sentirse un poco tristes debido a que no han podido concretar ciertos planes y no saben qué camino seguir, busquen en su interior, van a encontrar las respuestas. Hoy es un gran día para el amor, abran su corazón a las personas especiales, busquen conectar a un nivel profundo.

Virgo

Tienen que entender cuál es su valor y no dejarse caer por nadie. Saben lo que les han costado sus errores, así que aprendan la lección y no dejen que nadie los haga sentir menos. Podrían estar melancólicos por alguien de su pasado, lo mejor es que cierren ese ciclo definitivamente. Si están en una relación, fortalecer esa unión dependerá de su forma de tratar a su pareja. Hoy los astros les dicen que tienen varios mensajes para darles, entre ellos, que no caigan en tentaciones, podrían perder lo que han construido con tanto esfuerzo, su familia merece su lealtad y respeto.

Libra

Cuidado con tradiciones por parte de su familia alguien les tiene envidia, no se metan en problemas ni discusiones sin sentido. Vean hacia atrás solo para valorar todo el esfuerzo que han hecho y hasta donde han llegado, la vida se encargará de poner todo en su lugar. No carguen con responsabilidades ni problemas que no son suyos, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Podrían sentirse abrumados debido a su familia o su pareja, mantengan la calma, no se dejen llevar por la ira, un malentendido podría provocar una discusión mayor, midan sus palabras y acciones.

Escorpión

Tienen que entender que la persona a su lado no es perfecta, sino después saldrán decepcionados. Pasarán grandes momentos con sus amigos, salgan a divertirse. Podrían encontrar el amor con el signo de Piscis o Cáncer, llegará a través de amistades o algún negocio. Vendrá la oportunidad de emprender su empresa familiar, lo cual será muy positivo económicamente, no dejen que su negatividad sea un obstáculo. Si están en una relación hablen abiertamente con su pareja sobre lo que les gusta y no, eso les permitirá lograr una conexión más profunda.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

No dejen que las críticas los afecten, no se dejen manipular, pero tampoco caigan en la ira y terminen lastimando a los demás. Están rodeados de energía negativa, alguien ha estado hablando mal de ustedes, que no les afecte. Recibirán la llamada de un amigo que hace tiempo no ven, no dejen pasar la oportunidad de volver a fortalecer ese lazo. Si hay una nueva oportunidad en su trabajo, levanten la mano y no se limiten en expresar sus ideas e interés.

Capricornio

Tienen que madurar, tienen todo para ser felices, pero se la pasan recordando el pasado y dejándose llevar por comentarios negativos, no dejen que los demás destruyan sus sueños. Se enterarán sobre una situación con un examor que los pondrá incómodos, pero sabrán que hicieron lo correcto al alejarse. Si están iniciando una relación tienen que poner más atención a su pareja y pasar momentos juntos, demuéstrenle su cariño para fortalecer su unión. Cuidado con lo que hablen en el trabajo, podrían ocasionar un malentendido con sus superiores, lo mejor es que solucionen todo de la manera más calmada y respetuosa.

Acuario

No se dejen llevar por las críticas que los demás les hagan, su carácter podría hacerlos cometer un error y lastimar a quienes son importantes para ustedes. Vienen cambios positivos en el trabajo, pero no gasten de más, podrían terminar con dificultades económicas. Comiencen a amarse más, eso les permitirá darse cuenta de quiénes son las personas correctas en su vida y quiénes deben salir. Tienen que concentrarse y cumplir con sus responsabilidades, no dejen las cosas para después si no quieren sufrir el fin de semana.

Piscis

Tienen que demostrarle al mundo de lo que son capaces, la vida les está acercando nuevas oportunidades para lograr sus metas. Últimamente se han sentido muy decepcionados en el amor y han salido lastimados, pero pronto terminará esa mala racha, aunque lo primero es dejar de buscar su felicidad en otros, tienen que trabajar en su paz interior, aprendan a valorarse y disfrutar de sus propios logros.