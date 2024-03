Los horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 20 de marzo

horóscopos de Nana Calistar para el miércoles 20 de marzo. En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los

Aries

Vienen momentos importantes en su vida, los cambios que habían estado esperando en la cuestión económica llegarán. Conocerán a una persona que se convertirá en una valiosa amistad, alguien que les permitirá relajarse y dejar a un lado todo el estrés por el que han pasado.

Una persona estará muy cercana a ustedes porque tiene un interés amoroso, podrán identificarla fácilmente, pero antes de abrir su corazón, tienen que aprender a ser menos exigentes y estar dispuestos a dar lo que quieren de regreso. Tengan cuidado con un chisme que les llegará y no será cierto. Alguien de su familia les hará un comentario malintencionado que buscará perjudicarlos.

Tauro

Tienen que valorarse más, quien de verdad los quiera, estará dispuesto a darles su lugar, pero recuerden que no necesitan de nadie para ser felices. Cuiden su alimentación, podrían presentar una enfermedad estomacal. Piensen en grande, no se limiten al tomar decisiones que los acerquen a sus sueños.

No se queden con las ganas de nada, es momento de ir tras sus metas. Podrían comenzar a planear un viaje que saldrá de la mejor manera. Aléjense de personas que les roban su paz. Si están en una relación y han tenido conflictos, consideren que tienen que cambiar su forma de pensar y ser más empáticos con su pareja.

Géminis

En ocasiones se cansan de la rutina, pero ustedes han tomado las decisiones, si están fastidiados consideren buscar nuevas oportunidades laborales para no vivir con amargura. Aquellas situaciones y proyectos que los tenían estresados, comenzarán a funcionar y verán buenos resultados tal como lo desean.

En el amor, en ocasiones no saben qué es lo que quieren, porque son muy entregados, pero al final terminan cansándose rápido debido a la monotonía, tienen que aprender a vivir las diferentes etapas en una relación y no solo querer llenar vacíos. Aunque tendrán que pasar por distintas pruebas, verán algunos de sus sueños volverse realidad, solo tienen que confiar en ustedes.

Cáncer

No dejen pendientes, hagan todo en cuanto puedan. Podrían realizar un viaje o tener contacto con su familia lejana, lo que los hará muy felices. Podrían conocer una persona que les va a enseñar una gran lección de vida. No se involucren en proyectos si no están seguros, están en una etapa en la que serán fáciles de convencer y podrían cometer errores.

No den segundas oportunidades a quienes ya los lastimaron, no se dejen manipular por su familia, ustedes son los únicos responsables de sus decisiones. Pongan atención por dónde caminan, podrían sufrir una caída o golpe. El tiempo les permitirá recuperarse de todo aquello que los ha afectado. Cuidado con chismes en el trabajo, podrían perder amistades.

Leo

Podrían sufrir dolores musculares que los pondrán de mal humor, necesitan poner esfuerzo para recuperar su salud y verse mejor. Tienen que reflexionar sobre lo que quieren en su vida y cómo van a lograrlo.

Si están solteros, no caigan en depresión, el amor se entrega en libertad. Que nadie los afecte ni los haga sentir mal, tienen que creer en ustedes mismos y lograrán todo lo que se propongan si aprenden a utilizar su tiempo y energía. Tengan cuidado, podrían sufrir un robo o extraviar documentos importantes o dinero. Piensen bien antes de hablar, podrían cometer graves errores.

Virgo

Si están solteros, tengan en cuenta que el amor se construye y podría llegar a través de personas que admiran. Si tienen que hacer cambios o algún tipo de trámite, es el momento correcto. Dejen de rogar amor y atención, la vida va a devolverles todo lo que les quitó en el pasado. Tienen que confiar más en ustedes, nadie más lo va a hacer. Alguien de su familia los necesita se ha sentido solo, recuerden que ellos son las personas más importantes y tienen que apoyarlas.

Libra

Su sexto sentido estará más desarrollado, podrán detectar las mentiras que les digan y a las personas falsas que se les acerquen. Olviden el pasado, ya no se preocupen por lo que sucedió. Hay días en los que se sienten tristes pensando que no están avanzando, tienen que relajarse y tener paciencia, denle tiempo al tiempo para que todo tome su rumbo.

Cuidado con noticias relacionadas con el dinero, podrían perder por no administrarse bien o por no invertir de manera correcta. Alguien se acercará a ustedes para involucrarlos en chismes que los afectarán. Entenderán por qué ese proyecto que tenían en mente no pudo concretarse, recuerden que todo llega en el momento correcto. Si están solteros, el amor tocará a su puerta, tienen que disfrutar del momento.

Escorpión

Tengan cuidado con sus cambios de humor. Un amor del pasado podría regresar, únicamente les traerá problemas. No crean en promesas falsas ni en palabras vacías, confíen solo en los hechos, quien de verdad los quiera tendrá que aceptarlos, ya no pierdan el tiempo. Tienen que poner límites a las personas que quieren aprovecharse de ustedes, no es momento de perdonar errores, solo saldrán lastimados.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto:Nana Calistar/Facebook Compartir

Sagitario

En los próximos días entenderán las verdaderas razones por las cuales han tenido que pasar por distintas pruebas. No den explicaciones a quien no se las pide, ni traten de aparentar por querer impresionar a otros que solo buscan aprovecharse.

Tienen que pensar de manera más positiva, en ocasiones son muy pesimistas y terminan deprimidos y alejándose de sus metas. Vienen cambios buenos en las próximas semanas, especialmente en el área económica.

Capricornio

Puede que uno de sus proyectos termine siendo cancelado, no se preocupen, tienen que aprender de sus errores para mejorar. Deben confiar en su poder de atracción, pueden conquistar a quien deseen sin necesidad de rogar atención.

Llegarán muchas oportunidades que les permitirán visualizar su futuro, pero no dejen que las personas los afecten con sus críticas o los hagan sentir menos, tienen que saber lo que valen. No se depriman por aquello que no vale la pena, tienen que ser más positivos y confiar en sus capacidades, son sus jueces más duros, y suelen lastimarse a ustedes mismos.

Acuario

Tienen que perdonar y olvidarse del pasado, la venganza podría terminar dañando a personas que siempre han estado para ustedes y los han impulsado en sus sueños. Aunque digan la verdad, tendrán que demostrar con pruebas que lo que dicen es cierto. Hay una persona que les tiene mucha envidia y buscará la manera de afectarlos y quitarles lo que han construido. Se sentirá lastimados por alguien que quieren, pero se darán cuenta de que no vale la pena.

Piscis

Cuidado con involucrarse en chismes que únicamente les causarán problemas. No dejen de luchar por sus sueños, tienen que planear su futuro e ir tras aquello que habían dejado pendiente.

Cuidado, hay una persona que les tiene envidia y buscará verlos derrotados, dependerá de ustedes si logran hacerles daño. Vienen cambios positivos en el área del dinero, su ambición les ayudará a tener mayor estabilidad en sus bolsillos. Se darán cuenta de quién realmente vale la pena y quién es mejor sacar de su vida.